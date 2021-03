Llevamos tiempo hablando de la nueva Nintendo Switch, una consola que todavía no ha sido confirmada oficialmente, pero que ha generado tanta especulación, y tantos rumores, que resulta complicado dudar de su existencia, aunque esta se limite, de momento, a una etapa de prototipo.

Hace seis días vimos que la nueva Nintendo Switch utilizará una pantalla OLED de Samsung con una mayor resolución, y también vimos en su momento que dicha consola podría contar con soporte de DLSS 2.0, una tecnología de reconstrucción inteligente de la imagen que permite mover juegos en 4K utilizando entre un 50% y un 67% de los píxeles necesarios. La mitad de 3.840 x 2.160 píxeles (4K) son 1.920 x 1.080 píxeles (FullHD).

Para dotar de compatibilidad con DLSS 2.0 a esa nueva Nintendo Switch, la gran N necesita montar un SoC totalmente nuevo que integre núcleos tensor, un tipo de hardware especializado en inteligencia artificial que se introdujo con la arquitectura Volta, y que se encuentra presente también en las arquitecturas Turing y Ampere. Durante los últimos días, varias fuentes han indicado que NVIDIA va a cesar la producción del SoC Tegra X1 que utiliza Nintendo Switch, algo que, de confirmarse, sería un síntoma claro de que la nueva consola de Nintendo está más cerca de lo que parece.

La nueva Nintendo Switch podría llegar en 2022

Esa es la fecha a la que apuntan directamente las últimas informaciones, aunque aseguran que su presentación podría producirse un poco antes. La principal razón que esgrimen para señalar a dicha fecha, y no a 2021, es la importante escasez de chips que vive la industria tecnológica, y que no empezará a resolverse hasta 2022 (y en el mejor de los casos).

La verdad es que tiene sentido, pero sobre la nueva Nintendo Switch todavía hay algunas cosas en al aire que siguen generando confusión. Se llegó a comentar que esa consola solo sería capaz de utilizar DLSS 2.0 en modo dock, pero no tiene sentido alguno, ya que el SoC que contiene el hardware necesario para utilizar dicha tecnología estará integrado en la consola, y no en el dock.

Por otro lado, también se mantienen algunos rumores que hablan de una posible versión que solo funcionará en 4K a través del dock, y que este utilizará un chip Realtek para reescalar a 4K. El DLSS 2.0 no tiene nada que ver con un simple reescalado, así que esa versión sería claramente inferior. Con todo, no puedo evitar preguntarme qué sentido tendría esa segunda versión. Ahora mismo, lo único que se me ocurre es que estemos hablando de un nuevo dock capaz de reescalar a 4K que sea compatible con la Nintendo Switch actual, y no de una nueva consola.