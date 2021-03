¿Cuántas veces has oído la frase «Espera, que te lo mando en un audio que así tardo menos«, para luego encontrarte un mensaje de 5 minutos en WhatsApp en el que, la mitad del tiempo, sólo se escuchan pequeñas dudas y pausas? No te preocupes, porque pronto podrás ahorrar tiempo sin tener que perderte un sólo segundo de estos mensajes.

Y es que, aunque una vez más por detrás de su implantación en otras aplicaciones de mensajería como Telegram, parece se que finalmente WhatsApp está por fin trabajando en la próxima llegada de una función para acelerar la velocidad de reproducción de sus mensajes y audios de voz.

Como ya es costumbre, esta filtración nos llega de las manos de WABetaInfo, quienes aseguran haberse encontrado con las primeras pruebas en una fase de desarrollo temprano incluida en el código de una de las últimas versiones beta de la aplicación disponibles para desarrolladores.

WhatsApp is finally testing an option to change the playback speed for voice messages. 🔥

This feature is under development and it will be available in a future update for iOS and Android.

Screenshots will be published here on @WABetaInfo when available in a future beta build.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021