Wi-Fi y seguridad: ¿es necesario ocultar el nombre de red?

Cuando hablamos de Wi-Fi y seguridad pueden surgirnos muchas preguntas, aunque está claro que no todas tienen la misma importancia. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que debemos hacer es cambiar la contraseña que trae por defecto, ya que dichas contraseñas suelen acabar filtradas en lo más profundo de Internet, y en muchos casos acaban cediendo ante ataques de fuerza bruta.

Ya hablamos de este tema la semana pasada, y es que Wi-Fi y seguridad son dos palabras que van profundamente unidas a la utilización de una contraseña fuerte y fiable. Si no tienes claro qué pasos debes seguir para crear una contraseña fiable, no te preocupes, en este artículo encontrarás toda la información que necesitas.

Una vez que tienes una contraseña fuerte, ¿es posible mejorar la seguridad de nuestra red Wi-Fi? La respuesta es sí, y tenemos varias opciones para hacerlo. Podemos, por ejemplo, crear listas blancas o listas negras, pero sin duda una de las maneras más sencillas y rápidas de dar un empujón a la seguridad de nuestro Wi-Fi es ocultar el nombre de red.

Wi-Fi y seguridad: por qué es buena idea ocultar el nombre de red

Antes de nada, es importante explicar qué es exactamente el nombre de red. Se trata del nombre que se utiliza para identificar nuestra red Wi-Fi. Si tenemos una red Wi-Fi de doble banda, 2,4 GHz y 5 GHz, podemos tener dos nombres de red distintos, y dos contraseñas diferentes.

Si queremos conectarnos a la banda de 2,4 GHz, deberemos conocer el nombre exacto de la red y la contraseña asociada a ella, y lo mismo aplica en el caso de que queramos conectarnos a la banda de 5 GHz. Cuando el nombre de la red se muestra de forma pública, este aparece de forma automática como visible a cualquier usuario dentro del radio de alcance que busque una red Wi-Fi a la que conectarse. En este caso, solo tendrá que elegir la red e introducir la contraseña.

Pues bien, si tuviéramos el nombre de red oculto, este no aparecería al realizar búsquedas de conexiones Wi-Fi dentro del radio de alcance de nuestra red. Esto supone una capa de seguridad añadida porque en este caso un posible atacante tendría que conocer el nombre exacto de la red, introducirlo manualmente, y saber también la contraseña.

Ocultar el nombre de la red es un pilar clave dentro del binomio Wi-Fi y seguridad, ¿pero es imprescindible? En la mayoría de los casos, no. Con una contraseña segura y fuerte es más que suficiente, aunque en mi caso me he acostumbrado a ocultar el nombre de red desde que sufrí, hace tiempo, una intrusión en mi red Wi-Fi.

Si quieres ocultar el nombre de red, solo tienes que entrar en el menú de configuración del router (introduce «http://192.168.0.1/» en el navegador), y dentro de la opción correspondiente (configuración WLAN, normalmente) elige «ocultar SSID». En caso de que quieras volver a mostrarlo, solo tienes que repetir el proceso desmarcando dicha opción.

