Si quieres saber qué versión de Windows 10 tienes, pero no sabes cómo hacerlo no te preocupes, es un proceso muy sencillo, y en este artículo te vamos a contar todo lo que debes saber al respecto. Para que no te quedes a medias, también te vamos a ayudar a interpretar la información que recibirás de tu PC al identificar la versión de Windows 10 que tienes instalada.

La manera más rápida, directa y simple de descubrir la versión de Windows 10 que tenemos instalada pasa por seguir este sencillo paso:

Pulsamos el botón de Windows y escribimos «winver» sin comillas. Nos aparecerá la opción de ejecutar dicho comando como resultado, hacemos clic y listo.

Nada más terminar, nos aparecerá una ventana emergente llamada «acerca de Windows» que será idéntica a la que podéis ver en la imagen adjunta. Pues bien, justo en las dos primeras líneas de texto, encontraréis el identificador de la versión y también la compilación. En mi caso, Windows 10 1909.

Cómo interpretar la información de la versión de Windows 10 instalada

Desde que se produjo la llegada de Windows 10, Microsoft enfocó dicho sistema operativo bajo el modelo de servicio, y no de producto, lo que significa que se mantiene al día a base de actualizaciones divididas en varios grupos, que incluyen desde los típicos parches de seguridad mensual hasta las actualizaciones semestrales, que son las que añaden nuevas características y funciones, y las que cambian la versión de Windows 10 que tenemos instalada.

El número de versión que aparece en la ventana emergente indica qué actualización semestral tenemos instalada. En mi caso, 1909 se identifica con la November Update 2019, una actualización se encuentra en su etapa final de soporte, lo que significa que pronto tendré que dar el salto a una versión superior. Ese es, precisamente, el problema más importante que supone no mantener Windows 10 mínimamente actualizado, el cese del soporte. Con esto no quiero decir que debas tenerlo actualizado a la última versión disponible, pero sí a una que no haya quedado abandonada.

A continuación encontrarás un listado completo con cada versión de Windows 10 disponible para que puedas interpretar mejor tus resultados.

se lanzó en mayo del año pasado. Tiene soporte hasta el 14 de diciembre de este año. Versión 20H2: llegó en octubre de 2020, y tendrá soporte hasta el 10 de mayo de 2022.

Si utilizas, por ejemplo, la versión 1903 o una anterior, tu equipo está desactualizado y no recibe soporte, así que deberías proceder a instalar una versión de Windows 10 superior. La versión 1909 está perfectamente madurada y no presenta errores, y lo mismo ocurre, en general, con la versión 2004.

Mantener Windows 10 actualizado es la mejor manera de mantenerlo protegido, ya que las actualizaciones incluyen, normalmente, correcciones de errores y de seguridad, además, de nuevas funciones y características que mejoran la experiencia de uso. Por otro lado, también hay juegos y otras aplicaciones que requieren de una versión concreta de Windows 10 para funcionar. Si no la tenemos, no podremos ejecutarlo, o puede que sí que arranque, pero que funcione de forma errática.