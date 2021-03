Un juzgado californiano ha admitido a trámite una demanda colectiva contra Google por la recopilación de datos en el modo incógnito de Chrome.

Como sabes, el modo incógnito es una función enfocada a salvaguardar la privacidad y seguridad del usuario, ya que los navegadores no almacenan información sobre la página que navegamos. Una sesión temporal de navegación privada que no comparte datos con el navegador, no guarda información sobre páginas web, ni historial de navegación, caché web, contraseñas, información de formularios, cookies u otros datos de sitios web, borrando éstas u otros archivos temporales cuando finalizamos la sesión.

O esa era la teoría… El pasado verano fue presentada en el Tribunal Federal de San José, en California, una demanda que pretendía convertirse en colectiva con reclamación por daños de 5.000 millones de dólares. En la misma se acusaba a Google de mantener un «negocio de seguimiento de datos generalizado» al rastrear datos incluso si los usuarios tomaban medidas para proteger su información privada usando el modo incógnito de Chrome.

La compañía «no puede seguir participando en la recopilación encubierta y no autorizada de datos de prácticamente cualquier ciudadano estadounidense que utilice un ordenador o un teléfono«, decía una demanda que esperaba incluir a millones de usuarios de Google que hubieran usado este modo pensando que sus datos no eran rastreados y se mantenían a salvo de la vigilancia.

Google se defendió aludiendo que sus políticas establecían «claramente cada vez que abrías una pestaña de incógnito, las páginas web podían ser capaces de recopilar información sobre la actividad de navegación». Según el gigante de Internet «Incógnito no significaba invisible y que la actividad del usuario durante esa sesión puede ser visible para los sitios web que visitan y cualquier servicio de análisis o publicidad de terceros que utilizan los sitios web visitados».

Ya hemos comentado en varias ocasiones que la «navegación privada» (aunque es muy útil en varios escenarios), no es lo mismo que «navegación anónima», una característica que necesita otras herramientas más avanzadas como TOR.

En todo caso, el tribunal californiano ha admitido ahora la demanda y Google se enfrentará a un juicio por violar supuestamente las leyes de privacidad de California y las normas federales sobre escucha. Hay que recordar que Google dijo a principios de este año que eliminará las cookies de seguimiento de terceros y dijo que no planeaba reemplazarlas con otro método tan invasivo aunque afectara al negocio publicitario de la compañía. Quizá adelantando que finalmente esta demanda u otras que puedan presentarse por el modo incógnito de Chrome, sigan adelante.

El juicio promete ser interesante y aunque hay alternativas en navegación (y en todos los servicios de Google) conviene insistir que este modo no ofrece 100% de privacidad.