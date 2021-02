Internet es una parte vital de nuestra vidas y hablar de la red de redes hoy es hablar de Google. La compañía ha sabido ocupar un hueco destacadísimo con una oferta de aplicaciones y servicios que son usadas masivamente por millones de usuarios en todo el planeta. La mayoría del software de Google es de calidad y gratuito, pero ¿tiene costes ocultos?

El modelo de negocio de Google gira en torno a la recopilación de datos y los anuncios en línea. La compañía lidera a gran distancia la enorme tarta publicitaria en Internet y solo el año pasado ingresó 134.000 millones de dólares. La cifra seguirá creciendo. Los datos son oro puro en la era de conectividad total en la que vivimos y Google los monetiza como nadie como la compañía de publicidad más grande del mundo.

Hay que reconocer que Google ha mejorado la transparencia con una política de privacidad que informa de los datos recopilados y ofrece a los usuarios el control de los mismos. Sin embargo, si usas el software de Google es obvio que el rastreo, recopilación y el negocio de tus datos se reproducirá. Muchos usuarios lo aceptan/aceptamos. Unos por desconocimiento de las alternativas; otros por comodidad; otros entendiendo que la privacidad al 100% es imposible en un mundo tan conectado y el resto, pragmáticos, pensando que es el «coste» por el uso gratuito del software.

Sin embargo, hay otro grupo que busca alternativas. La preocupación por la privacidad en línea y la protección de los datos personales está en aumento después de escándalos que seguramente no se hubieran aceptado en el mundo físico. Y no hablamos ya de ofrecer publicidad de un artículo que has buscado en Internet, si no de programas de ciberespionaje como PRISM, los militares de inteligencia artificial y aprendizaje automático que ponen los pelos como escarpias y casos vergonzantes como el de Cambridge Analytica.

¿Hay alternativas al software de Google?

Enfrascados en la lucha del día a día no es fácil cambiar el ritmo, salir de la zona de confort y probar alternativas de uso a servicios y aplicaciones que llevamos usando muchos años. Además, no en todos los casos las alternativas pueden ser tan buenas o adecuadas a nuestras necesidades como las aplicaciones que dejamos atrás. Y por último. No se trata de pasar del software de Google a Microsoft porque éste (a otro nivel) tampoco puede presumir de prácticas de privacidad. Y no digamos ya de otros como Facebook, lo peor de lo peor en «tráfico de datos» y venta de ellos a terceros.

Dicho todo lo anterior y recalcando que toda empresa grande o pequeña que trabaje en Internet lleva a cabo algún tipo de recopilación de datos y que en definitiva tenemos que confiar en ellos una parte de nuestra vida digital si queremos usar sus servicios, en esta guía repasaremos exhaustivamente las alternativas al software de Google para los usuarios preocupados por la privacidad de datos.

Alternativas a Google Chrome

Uno de los software de Google que lidera ampliamente su mercado es el navegador web Chrome. Rápido, seguro y eficiente, al igual que el motor de búsqueda es clave para el acceso a la tarta publicitaria y a todo Internet. Y no solo eso. Google ha conseguido que la base de su desarrollo «Chromium» sea empleado también por el segundo proveedor, Microsoft y su nuevo Edge, y otros que también usan este motor. De este modo las alternativas fuera de la tecnología de Google se han reducido, aunque existen:

Firefox – El único de código abierto entre los grandes navegadores web y el más enfocado a la privacidad del usuario como filosofía de desarrollo. Puede reforzarse con una variedad de complementos que bloquean el seguimiento.

Tor browser – Versión reforzada del anterior y respetuosa con la privacidad sin necesidad de complementos, porque ese es su enfoque.

GNU IceCat – Una bifurcación de Firefox de la Free Software Foundation.

Chromium – Es el navegador web de código abierto sobre cuya base se construye la versión comercial, Chrome. Aunque está desarrollado por Google, viene a ser el «Chrome sin Google».

Otros – Utilizando la base de Chromium hay otra decena de desarrollos (generalmente más privados que Chrome) en los que podemos incluir a Opera, Vivaldi, Brave, Epic Privacy Browser, Iridium, SRWare Iron o Comodo Dragon Browser.

Alternativas a Google Search

Por aquí empezó todo. El primer y gran servicio de Google sobre el que basa buena parte de su negocio con cuotas de mercado que superan el 70% en casi todas las regiones mundiales y una influencia aún mayor que lo que los fríos datos reflejan. Y es que este tipo de aplicaciones son esenciales en la Red de redes de nuestros días y se usan de manera masiva (aunque el usuario muchas veces ni lo note) en multitud de servicios de Internet y como acceso a la multimillonaria tarta publicitaria on-line. La mayoría de alternativas son desconocidas para el gran público, pero existir, existen:

DuckDuckGo – La gran alternativa para los que buscan privacidad ya que no utiliza rastreo ni vende ninguna información personal. Es el alternativo que más creció en 2020.

Qwant – Un motor de búsqueda francés, con seguimiento, pero sin vender datos. Un punto intermedio entre motores más humildes en prestaciones, pero más privados, y los gigantes del sector.

Searx – Un metabuscador versátil y amigable con la privacidad. Acumula los resultados obtenidos de distintos buscadores cuando el usuario realiza una consulta, pero sin almacenar datos que puedan terminar en la generación de un perfil.

MetaGer – Un motor de búsqueda privado con sede en Alemania. Utiliza tecnología de servidor proxy para ocultar tu ubicación cuando visitas un sitio web.

StartPage – Proporciona resultados de búsqueda de Google, pero sin su seguimiento ni recopilación de información personal.

Mojeek – Un desarrollo con sede en Reino Unido que genera sus propios resultados de búsqueda. Los resultados pueden no ser tan precisos, pero si buscas algo totalmente independiente además de privado, es una solución a valorar.

Swisscows – Un buscador con sede en Suiza que forma parte del proyecto Hulbee AG que se apoya en los resultados de Bing.

Peekier es un buscador que implementa su propio algoritmo y tiene la peculiaridad de generar una previsualización de cada web mostrada en los resultados de las búsquedas.

Alternativas a Gmail

La aplicación de correo electrónico abrió la era de los desarrollos basados en web que han terminado de imponerse en cuota de mercado. Gmail es -a mucha distancia- el más usado del mercado, pero rastrea el historial de compras, se usa para anuncios y marketing y se comparte la bandeja de entrada con Google y otros terceros. Aquí las alternativas «gratuitas» no son tan brillantes y si usas mucho el correo electrónico seguramente tendrás que pagar por alguna suscripción, segura y privada como:

Protonmail – Sede en Suiza – 500 MB gratis; 5 GB Pro.

Mailfence – Sede en Bélgica – 500 MB gratis; 20 GB Pro.

Tutanota – Sede en Alemania – Cuentas gratuitas hasta 1 GB; 10 GB Pro.

Mailbox.org – Sede en Alemania – 2 GB de almacenamiento.

CTemplar – Con sede en Islandia ofrece cuentas gratuitas hasta 1 GB.

Runbox – Sede en Noruega – 30 días de prueba gratis; 1 GB – 25 GB (planes de pago).

StartMail – con sede en Holanda, cuesta 5 euros mensuales con prueba gratuita de 7 días.

Thexyz – con sede en Canadá, cuesta 1,95 dólares mensuales con un período de reembolso de 30 días.

Alternativas a Google Maps

Seguramente el mayor y mejor servicio de información geográfica gratuito del mercado y para muchos usuarios difícil de reemplazar con alternativas. Algunas destacables:

Openstreetmap – Es la alternativa más clara en el escritorio. Un proyecto colaborativo para crear mapas libres y editables distribuido bajo licencia ODbL, una copyleft que permite a los usuarios compartir, modificar y usar libremente una base de datos.

OsmAnd – Basada en los datos del anterior, es una aplicación de mapas gratuita y de código abierto para Android e iOS.

Maps (F Droid) – Usa datos de OpenStreetMap (fuera de línea).

Here WeGo – Ofrece buenas soluciones de mapeo tanto para PC como para dispositivos móviles con su aplicación.

Maps.Me – Otra opción gratuita tanto para Android como para iOS, pero no exenta de recopilación de datos.

Alternativas a YouTube

Como otro tipo de software de Google, YouTube no tiene rival en cuota de mercado como mayor portal de vídeos mundial. Y las alternativas no son tan explícitas como las de otros servicios, pero todo es salir de la zona de confort e ir probando algunas como:

Vimeo – La más conocida y usada tras YouTube. Mucho vídeo musical, su gran servicio es Vimeo Plus, pero es de pago.

Dailymotion – Francesa propiedad de Vivendi. Menos vídeos comerciales y más de usuarios y creadores independientes semiprofesionales.

Bitchute – Pequeña plataforma basada en P2P (BitTorrent) para limitar el uso del inmenso ancho de banda necesario para almacenar y servir vídeos.

Hooktube – Es básicamente un proxy de YouTube, que te permite desbloquear vídeos, descargarlos, evitar restricciones y mantener tus datos fuera de Google.

Alternativas a Hangouts / Duo

No es un punto fuerte en el software de Google y -curiosamente- el gigante de Internet no ha logrado nunca una presencia masiva en aplicaciones de mensajería o videollamadas en consumo. Aquí hay alternativas no solo más privadas, si no mejores, como:

Signal – Un servicio de mensajería gratuito que ofrece chat de video, voz y texto, llamadas de voz y vídeo con cifrado de extremo a extremo, así como transferencias seguras de archivos y fotos, y uso privado.

Telegram – La segunda más usada tras WhatsApp es un desarrollo completísimo que ha ido por delante en características, en tecnología, en seguridad y privacidad.

Discord – Basada en servidor, también tiene una función de mensajes privados muy similar a WhatsApp, simplemente usando un nombre de usuario para mensajería privada, chats grupales, llamadas grupales, uso compartido de medios y más.

Tox – Si estás buscando una alternativa segura y privada en videoconferencia que no forme parte del negocio de una empresa, aquí tienes una solución de código abierto cuya definición contundente marca claras distancias sobre otras comerciales.

Jitsi – Un proyecto de conferencia 100% gratuito, de código abierto, privado y en el que no necesitas ni registro ni instalación. Comenzó su andadura como clon del Messenger de Microsoft, pero con soporte multiprotocolo y VoIP.

Alternativas a Android

Otro software de Google que tampoco tiene una alternativa real. El sistema operativo de Google para dispositivos móviles supera el 80% de cuota de mercado y el resto lo ocupa casi en exclusiva el iOS de Apple que solo puedes tener comprando un iPhone. Los sistemas móviles con Linux que apuntaban hace años han terminado quedándose por el camino, aunque algunos subsisten de manera minoritaria y otros son Android más privados. La mayoría se pueden instalar como ROMs alternativas.

LineageOS – Gratuito y de código abierto para smartphones y tablets desarrollado sobre la base de Android.

Ubuntu Touch – Una versión móvil de la distribución GNU/Linux Ubuntu.

Plasma Mobile – Otro Linux de código abierto con desarrollo activo.

Sailfish OS – Open Source y basado en Linux.

Replicant – Un desarrollo basado en Android que pone el énfasis freedom, privacy, and security.

/e/ – Otro muy similar al anterior, de código abierto y gratuito.

Purism – Se incluye en los terminales del mismo nombre y apuesta por la privacidad y seguridad.

Alternativas a Google Play Store

La tienda oficial de aplicaciones de Google es el método más seguro y completo de adquirir software para Android. No hay muchas alternativas y hay que tener cuidado con el apartado de la seguridad, pero hay otras como:

F-Droid – Combinado con la tienda de Yalp ofrece un buen catálogo de aplicaciones FOSS (software libre y de código abierto) para la plataforma Android, mientras que Yalp permite descargar apps de Google Play Store directamente como archivos APK.

Aptoide – Un mercado independiente para apps Android. Sufrió un ciberataque masivo en 2020. Mejor empezar con una cuenta nueva.

APKMirror – Una gran biblioteca de archivos APK cargados por diferentes usuarios. Mucho cuidado con la seguridad.

Aurora Store – Una bifurcación de la tienda Yalp.

Alternativas a Google Docs / Apps

La alternativa y dominadora en suites de productividad y colaboración es Microsoft Office, pero como decíamos supone entrar en el ecosistema de otra gran tecnológica que tampoco puede presumir de privacidad. De hecho, MS Office recopila datos a gran escala y fue incluso prohibida en el estado alemán de Hesse. Hay alternativas, tanto en soluciones locales como en la nube, aunque no todas ofrecen su nivel de prestaciones.

LibreOffice – Suite local de origen, pero muy capaz, gratuita, de código abierto y con el añadido de la función OnLine en las últimas versiones. Está al nivel de prestaciones de las grandes para el 99% de los usuarios.

CryptPad – Alternativa gratuita y centrada en la privacidad con cifrado sólido.

Etherpad – Editor en línea colaborativo y autohospedado, también de código abierto.

Mailfence Documents – Herramienta segura y privada para compartir, almacenar y colaborar.

Cryptee – Una plataforma de código abierto centrada en la privacidad para almacenamiento y edición de documentos y fotografía.

Alternativas a Google Drive

Google ofrece su servicio de almacenamiento en la nube para contenido de usuario y también para el generado por sus cuentas en el resto de sus servicios. Entre las opciones de almacenamiento en la nube más centradas en la privacidad puedes revisar las siguientes:

Tresorit – Una opción de almacenamiento en la nube fácil de usar con sede en Suiza.

Sync.com – Solución de almacenamiento en la nube segura y cifrada para empresas y particulares.

NordLocker – Herramienta de cifrado híbrida y almacenamiento seguro en la nube del desarrollador de NordVPN y NordPass.

Nextcloud – Plataforma de colaboración y uso compartido de archivos autohospedado de código abierto, con sede en Alemania.

Alternativas a Google Calendar

El cliente de calendario no es lo mejor de Google, pero es simple, funciona bien y como el resto se integra con otros servicios. Entre las alternativas podemos citar:

Lightning Calendar – Una opción de código abierto desarrollada por Mozilla, compatible con el cliente de correo electrónico Thunderbird y el paquete de software Seamonkey.

Etar – Código abierto y respetuoso con la privacidad para iOS y Android.

TAPIRapps – Muy similar al anterior.

KIN Calendar– Sencillo de usar y conectable con cuenta Google, pero recopila datos de usuario.

Fruux – Calendario, contactos y tareas de código abierto, aunque también recopila algunos datos de usuario.

Alternativas a Google Fotos

El servicio de alojamiento de fotografías rebajó prestaciones hace unos meses al decir adiós al backup gratuito e ilimitado de fotos. Quizá el mejor servicio de su tipo entre los gratuitos sea Amazon Fotos, pero el gigante del comercio electrónico tampoco es una compañía que pueda presumir de privacidad. Algunas alternativas:

Piwigo – Una gran opción gratuita y de código abierto que puedes auto-hospedar.

Lychee – Otra plataforma de gestión de fotografías de código abierto y autohospedada.

PhotoPrism – Una aplicación de fotografía de código abierto que puede ser auto alojada o ejecutarse en un servidor privado.

Alternativas a Google Analytics

Una herramienta para analítica web que se ha convertido en casi imprescindible para muchos administradores de sitios web teniendo en cuenta el dominio de Google en Internet. Ofrece una información amplísima del tráfico, audiencia, rendimiento, contenidos visitados, conversiones para comercio electrónico y un larguísimo etc. Algunas alternativas:

Matomo (anteriormente Piwik) es un gran programa analítico de código abierto que respeta la privacidad de los visitantes al anonimizar y truncar las direcciones IP de los visitantes. Es el único servicio de análisis que está certificado para respetar la privacidad del usuario.

Fathom Analytics es una alternativa de código abierto para Google Analytics.

Clicky es otra alternativa, pero no tiene las protecciones de privacidad incorporadas de Matomo.

Alternativas a Google Authenticator

Esta aplicación facilita el uso de la autenticación de dos factores o 2FA en sitios web y servicios que lo soportan. Solo funciona en su teléfono inteligente y no guarda copias de seguridad de las claves por lo que si te roban el móvil recuperar el acceso a todos los servicios será complicado. Existen varias alternativas, como:

Authy – Es el principal competidor de Authenticator. Puede hacer una copia de seguridad de las claves de autenticación, lo que facilita la recuperación después de un problema. Incluye versiones para iOS, Android y escritorio, sincronizando entre ellos.

FreeOTP – Gratuito y de código abierto para dispositivos iOS y Android. Fácil de usar, pero con funciones limitadas.

AndOTP – Otra solución gratuita y de código abierto con capacidades de backup y restauración, pero solo está disponible para Android.

Habrás visto que sí hay alternativas al software de Google, como lo hay al de otras grandes tecnológicas que dominan otros mercados. No todas son tan directas (ni de la misma calidad) que las que reemplazamos, pero puede merecer la pena abandonar la zona de confort y explorarlas. Si te preocupa la privacidad… aunque hay que insistir que toda empresa grande o pequeña que trabaje en Internet lleva a cabo algún tipo de recopilación de datos y que en definitiva tenemos que confiar en ellos una parte de nuestra vida digital si queremos usar sus servicios.