Te guste o no Microsoft Edge, pues hay razones para pensar de una manera u otra, lo cierto es que a nivel de funcionalidades el navegador de Microsoft está poniéndose las pilas como no había sucedido nunca en la dilatada trayectoria de la compañía que parió esa atrocidad llamada Internet Explorer. Esto no admite discusión y, puestos a valorarlo en su justa medida, es una buena noticia.

Lo están haciendo con mucho tino, a decir verdad: no solo toman las novedades que llegan a Chromium, sino que implementan las suyas, destacándose como una alternativa con espíritu propio que cada vez está llamando más la atención del usuario ‘aburrido’ de Chrome. El reciente lanzamiento de Microsoft Edge 89 fue buena muestra de ello, pero la máquina no para y Microsoft trabaja en nuevas funciones con las que hacer su propuesta más única.

Así, al canal de desarrollo de Microsoft Edge están llegando varias mejoras a características ya existentes del navegador como el «lector envolvente». El modo lectura propio de Edge mejorará en exclusiva para Wikipedia, incluyendo un panel lateral donde se situará la tabla de contenidos de cada artículo para que la navegación sea óptima. Además, funcionará de manera inteligente, colapsando las secciones ya leídas y destacando los datos más importantes.

Esta función está por el momento en el canal de desarrollo del navegador y no todo el mundo puede acceder a ella todavía, pero llegará más pronto que tarde a los usuarios de la versión estable del navegador.

Otra novedad que prepara Microsoft Edge es, siguiendo la de las pestañas verticales que introdujo su actual versión estable, la integración u ocultación -como se prefiera- de la barra de direcciones y herramientas con la barra de los controles de la ventana, ganando un poco de espacio vertical más y cohesionando la experiencia. No se ve muy bien por ahora, pero seguramente lo haga una vez haya madurado.

Ni las pestañas verticales, ni el modo lectura es algo exclusivo de Microsoft Edge: hace tiempo que se pueden encontrar en navegadores como Firefox o Vivaldi; pero los de Redmond, lejos de limitarse a copiar lo establecido, están llevando ambas funciones un paso más allá. Sin embargo, Microsoft Edge ya no compite con Firefox ni mucho menos Vivaldi: compite con Chrome, y aunque el navegador web de Google parece inalcanzable a día de hoy, torres más altas han caído.

Por otro lado, es verdad que Google ha avivado un poco la introducción de nuevas características en Chrome, pero se antoja muy poca cosa frente a todo lo que está haciendo Microsoft con Edge. En otras palabras, puede que la guerra de los motores de navegación haya terminado, pero la guerra de los navegadores está más viva que nunca y Google es ahora la que más tiene que perder como no espabile.