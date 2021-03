Mientras que otras empresas chinas como ZTE o el más sonado caso de Huawei, fueron objetivo de las restricciones de comercio y abastecimiento bajo las directrices de la administración de Donald Trump, parece que Xiaomi ha logrado esquivar la última de las balas lanzadas por el ex-presidente, siendo su entrada en la lista negra de EE.UU. bloqueada por un juez federal estadounidense tras ponerse en duda los supuestos vínculos de la compañía con el ejército chino.

Unas acusaciones que la propia Xiaomi apeló ya el pasado mes de enero, alegando que sufriría «daños extremos e irreversibles» para su negocio así como para su reputación si entraba en dicha lista bajo unos motivos falsos.

Algo que también consideró injusto el juez federal de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Rudolph Contreras, que finalmente optó por «exculpar» a la compañía y bloquear la orden del Departamento de Defensa al no existir unas pruebas convincentes, que según afirman desde The Wall Steet Journal, estarían limitadas en exclusiva a un premio que el fundador de Xiaomi recibió en 2019 por parte del Gobierno de China.

Además, cuestionó el etiquetado arbitrario y caprichoso de la empresa civil como «Compañía Militar Comunista China», dudando de que la seguridad nacional estuviera realmente amenazada en este caso en particular.

Y es que las diferentes agencias gubernamentales de EE.UU. han ido imponiendo «castigos» y restricciones diferentes a estas empresas chinas según la clasificación de amenaza que estas suponían. En el caso de ZTE, la compañía fue objetivo de restricciones tras violar repetidamente los embargos comerciales; mientras que otras como DJI o Huawei fueron acusadas de espiar en nombre del gobierno chino, o incluso estar involucradas en abusos de los derechos humanos en China.

Así pues, la relación con el ejercito chino de Xiaomi pasaba por un castigo notablemente menor que el de su compañía rival, ya que no se le impediría acceder a los productos y recursos de origen estadounidenses, sino que impedía que las empresas o entidades estadounidenses pudiesen invertir en ella.

Sin embargo, no está claro hasta dónde llegará el Departamento de Defensa, pudiendo comenzar ahora una batalla legal para mantener a Xiaomi en su lista negra, aunque no se trataría de la primera en evitar las prohibiciones, con otros ejemplos como TikTok o WeChat. Una suerte que no todavía se mantiene lejana para Huawei, que incluso tras la llegada de Biden, ha visto cómo el nuevo presidente indicaba que, por el momento, que no habrá cambios en el estado de sus restricciones.