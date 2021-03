El coche de Xiaomi está más cerca que nunca

No es la primera vez que hablamos del proyecto del coche de Xiaomi. En realidad la marca lleva dándole vueltas a diseñar y comercializar su propio vehículo desde hace años, Ya en 2019 te hablamos de ello y hace solo unas semanas volvieron a sonar campanas al respecto. Parece poco casual que esto ocurra, precisamente, cuando el proyecto del coche de Apple ha vuelto a cobrar bastante atención pública y con Sony avanzando a muy buen ritmo con su S-Vision. A las tecnológicas hace mucho tiempo que les interesa el mundo del motor, pero parece que es ahora cuando la madurez de la tecnología necesaria les permite abordar ese salto.

El coche de Xiaomi encaja, por lo tanto, en el estado actual de las tecnológicas, y según sabemos hoy por IT Home la compañía estaría a punto de iniciar su producción en un plazo de entre uno y dos meses y, para gestionar esta nueva área de negocio, ha puesto al frente a Wang Chuan, lo que supone la prueba definitiva no solo de que el proyecto sigue adelante, también indica que las intenciones de la compañía van muy en serio, y que han asignado a uno de sus recursos más valiosos para este proyecto.

Y es que Chuan ha sido el responsable, a lo largo de los últimos años, de algunos departamentos clave de Xiaomi. Por ejemplo, se encargó de los proyectos de la compañía para crear tanto sus propios televisores como su línea de electrodomésticos, dos líneas de producto muy exitosas, y en las que ha demostrado tener un enorme conocimiento de todo el proceso de creación de producto, desde el desarrollo de concepto y la planificación de la cadena de suministros hasta la producción y distribución. Que el coche de Xiaomi esté en sus manos parece una apuesta bastante segura.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, los rumores apuntan a que el coche de Xiaomi será semejante al Xiaopeng Xpeng P7, una berlina eléctrica no demasiado conocida fuera de China, pero que pretende plantar cara nada menos que al Tesla Model 3 tanto en su mercado nacional como, llegado el momento, fuera de las fronteras de China.

Todavía no sabemos hasta qué punto existirá relación entre el coche de Xiaomi y el Xpeng P7, pero es probable que exista alguna colaboración entre ambas compañías que pase, como mínimo porque Xiaomi emplee la plataforma SEPA (Smart Electric Platform Architecture) diseñada por Xiaopeng, así como algunas de las tecnologías incorporadas en el P7, pero que además sume las suyas propias y que personalice el diseño del suyo, para que no parezca un simple clon del primero.

Otra posibilidad que he leído es que Xiaopeng no se plantee dar el salto fuera de China y que, finalmente, el coche de Xiaomi sea, por así decirlo, la versión internacional del P7. Pero, ¿tiene sentido pensar en que Xiaomi renuncie a su propio mercado local? ¿Y que Xiaopeng haga lo propio con los mercados internacionales? No parece encajar demasiado en la filosofía de XIaomi y, por su ritmo de crecimiento, tampoco parece hacerlo con la de Xiaopeng, por lo que resulta demasiado extraño pensar que las compañías hayan llegado a un acuerdo en este sentido.

Uno de los puntos fuertes del Xpeng P7 es su tecnología, ya que según su fabricante ofrece nada menos que nivel 3 de conducción autónoma (recordemos que en la actualidad los vehículos de Tesla ofrecen el nivel 2). También cuenta con conectividad 5G, sistemas de identificación biométrica, control por voz, etcétera. Y lo interesante es saber que, partiendo de este punto, los rumores apuntan a que el coche de Xiaomi pretende mejorar la ya muy atractiva oferta tecnológica del P7. Y será interesante saber si también compiten en precio, pues el de éste parte de los 240.000 yuanes (unos 30.900 euros al cambio actual), cerca de 20.000 euros menos que su principal rival a abatir, el Tesla Model 3.