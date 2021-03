Among Us recibirá su nuevo mapa el próximo 31 de marzo

Tras varios meses desde su primer anuncio durante la pasada entrega de los premios The Game Awards 2020, finalmente Innersloth ha confirmado hoy que Among Us está ya preparado para recibir la implementación de su nuevo mapa, la Aeronave, que aumentará el número máximo de jugadores hasta los 15 participantes.

Pero no sólo eso, este mapa incluirá también nuevas tareas, tanto en solitario como con nuevas funcionalidades cooperativas entre los tripulantes. Además, dado el enorme tamaño de este mapa, también contaremos con la posibilidad de elegir secretamente en qué parte del mapa comenzar cada partida, algo que le añadirá un poco más emoción e intriga al juego.

📢 MARCH 31 📢#TheAirship is coming.

this NEW map is our biggest one yet, including:

• all new tasks

• different starting rooms

• preliminary account system

• more!!!

wake up ur crew it’s almost time to eject impostors

🗞️ Dev log: https://t.co/bWP008pKmr pic.twitter.com/ZcTZFjsu3n

— Among Us ☁️ New map – MARCH 31 (@AmongUsGame) March 18, 2021