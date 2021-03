Los obstáculos, y las distancias, son dos grandes enemigos de cualquier conexión a Internet. Normalmente, cuando decidimos la ubicación del router, tenemos en cuenta la zona en la que queremos que se utilicen las conexiones cableadas, y dejamos el resto de zonas cubiertas por la red Wi-Fi.

Por ejemplo, si quieres utilizar un PC conectado por cable al router, deberás colocar este en la misma habitación en la que se encuentra el PC, y lo mismo ocurriría en el caso de una consola o de una televisión. Esto es totalmente normal, pero el problema cuando esos dispositivos, que vamos a conectar por cable, nos obligan a situar el router en una zona alejada de otros rincones de nuestro hogar, o situados en zonas donde hay muchos obstáculos.

En esa situación, nuestra conexión a Internet puede verse seriamente limitada, tanto por el impacto que tendrán en ella los obstáculos, como por el efecto de la distancia. ¿Cómo podemos superar esos dos límites? En muchos casos puede ser imposible superarlos sin tener que gastar dinero, pero siempre podemos intentar tres pasos sencillos:

Cuidar la ubicación del router: si tenemos que colocarlo en una habitación concreta, porque no queda más remedio, es buena idea buscar una posición elevada e intentar que el router no tenga ningún obstáculo cerca.

si tenemos que colocarlo en una habitación concreta, porque no queda más remedio, es buena idea buscar una posición elevada e intentar que el router no tenga ningún obstáculo cerca. Utiliza la banda de 2,4 GHz : en determinadas situaciones, puede ser de ayuda, ya que aunque ofrece velocidades inferiores tiene un alcance mayor.

: en determinadas situaciones, puede ser de ayuda, ya que aunque ofrece velocidades inferiores tiene un alcance mayor. Cambiar los canales por defecto también puede ayudarnos a mejorar nuestra conexión a Internet y a extender el alcance.

¿Qué puedo hacer para mejorar mi conexión a Internet si ninguno de esos tres puntos funciona?

Si los has puesto en práctica, pero no ha sido suficiente para mejorar tu conexión a Internet y superar los obstáculos y la distancia que necesitabas, no desesperes, todavía tienes opciones que te serán de gran ayuda, aunque debes valorar a fondo tu situación.

En caso de que lo que necesites sea superar una larga distancia en horizontal y sin muchos obstáculos, lo ideal es que recurras a un repetidor Wi-Fi. Este tipo de dispositivos deben ir colocados en un enchufe, y situados en una posición intermedia entre el router y la zona que queremos cubrir. Repiten la señal Wi-Fi, lo que significa que mantienen tanto el nombre de red como los ajustes y la contraseña de aquella.

Por contra, si necesitas cubrir una larga distancia tanto en vertical (una casa de varias plantas, por ejemplo) como en horizontal, y tienes que superar varios obstáculos, lo mejor es que optes por un PLC con repetidor Wi-Fi. Esto te permitirá extender tu conexión a Internet a través de la red eléctrica, y podrás llegar sin esfuerzo a cualquier rincón de tu hogar.

Los dispositivos PLC también reproducen los ajustes originales de nuestra conexión a Internet, y son muy fáciles de utilizar. Actualmente podemos encontrar modelos con y sin repetidor Wi-Fi. Los segundos pueden ser una buena opción para cubrir necesidades concretas, ya que se limitan a ampliar la conexión por cable, pero teniendo en cuenta que la diferencia de precio entre ambos suele ser muy pequeña, los primeros son, en general, la mejor opción.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!