Es un dicho muy conocido ese de que segundas partes nunca fueron buenas, pero hay muchas excepciones que lo desmienten y la próxima película de El Escuadrón Suicida (The Suicide Squad) promete ser una de ellas. Por varios motivos.

En primer lugar, porque el Escuadrón Suicida de 2016 fue una película mediocre. Aburrida, incluso. Y como es evidente que el ansia recaudatoria de los estudios cinematográficos no da lugar a que un título como este se mantenga fiel a lo que fue en el cómic, dado que el exceso de violencia hace que aumente su calificación y se restrinja el acceso a las salas de parte de su público potencial, léase menores de edad, qué mejor que tomárselo todo con un poco de humor.

Eso es exactamente lo que ha hecho James Gunn, el director de esta secuela cuyo título, no obstante, da a entender otra cosa. Además, como el resto de lanzamientos de Warner Bros previstos por lo menos hasta que la pandemia languidezca, el estreno de El Escuadrón Suicida está previsto para verano tanto en cines como en HBO Max. En concreto, la película llegará a las salas españolas el 30 de julio, una semana antes de que haga lo propio en Estados Unidos y la plataforma de VOD… siempre que las circunstancias lo permitan.

From the horribly beautiful mind of @JamesGunn, #TheSuicideSquad hits theaters and @HBOMax August 6. Watch the Official Red Band trailer now, ❤️ to subscribe, and be among the first to receive content up until release! pic.twitter.com/O4fw1pbvXO

— The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) March 26, 2021