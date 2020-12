HBO Max, el último servicio de vídeo en streaming puesto en marcha por WarnerMedia y AT&T, ofrecerá gratuitamente todas las películas producidas por Warner Bross para 2021 el mismo día de su estreno en cines.

La medida no tiene precedentes y adelanta un cambio de estrategia que revolucionará los sistemas de distribución. Ya ha sucedido con la industria de la música y con la del vídeo, mientras que las del software y juegos está en plena transición. Apunta la siguiente: cine.

Warner Bros llama al enfoque un «modelo híbrido» y dice que es una respuesta «al impacto de la pandemia global en curso, particularmente en los Estados Unidos». De esta manera, todas las películas de estreno de la productora estarán disponibles en el servicio de streaming desde el primer momento.

Las películas se ofrecerán gratuitamente, es decir, sin coste adicional a los 15 dólares mensuales que cuesta el servicio. Las películas se estrenarán al mismo tiempo y estarán disponibles en HBO Max durante un mes. A partir de ahí seguirán la ruta habitual, mantenimiento en las salas, alquiler y la compra en línea, formatos físicos DVD y Blu-ray y, finalmente, volverá a los servicios de transmisión sin coste

Todas las películas estarán disponibles con resoluciones 4K Ultra HD y HDR en HBO Max y se espera iniciar la nueva estrategia con Wonder Woman 1984. Si la pandemia lo permite, Warner Bros. espera estrenar en 2021 potenciales superéxitos como The Matrix 4 o el remake de Dune del director Denis Villeneuve, entre una larga lista que incluye otros como Godzilla vs. Kong, In the Heights, The Suicide Squad, una revisión retro de Mortal Kombat y una nueva entrega de la peli donde vimos al gran Jordan: Space Jam: A New Legacy.

«Vivimos tiempos sin precedentes que exigen soluciones creativas. Nadie quiere que las películas vuelvan a la pantalla grande más que nosotros. Sabemos que el contenido nuevo es el elemento vital de la exhibición teatral, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de los cines probablemente operarán a capacidad reducida a lo largo de 2021», explicó Ann Sarnoff, presidenta y CEO de Warner Media Studios.

La ejecutiva explica esta revolución como un plan de solo un año, pero creo que es una estrategia que llegará para quedarse. Aunque tengo un buen sistema de cine en casa, soy un amante de la gran pantalla y me duele cada vez que cierra un cine. Pero… no hay marcha atrás y en poco tiempo el estreno simultáneo en grandes salas y en el salón del hogar será algo natural.