A pesar de las preocupaciones levantadas con su nueva política de privacidad, nada parece ser capaz de impedir que WhatsApp se mantenga como el líder indiscutible cuando hablamos de mensajería instantánea. Y es que pese a la mala fama de su compañía matriz, cabe mencionar que WhatsApp cuenta actualmente con un gran sistema para mantener nuestra privacidad, gracias a su cifrado de extremo a extremo o E2EE, y sus protecciones de privacidad.

Una privacidad que se hace realidad en parte gracias al hecho de almacenar los chats cifrados directamente en nuestro dispositivo en lugar de en la nube, ayudando a mantenerlo lejos de miradas indiscretas. Aunque por desgracia este método también cuenta con sus desventajas, ya que la transferencia directa de una plataforma compatible a otra, como podría ser el simple cambio de un teléfono Android a iOS, no resulta precisamente sencilla. WhatsApp tiene copias de seguridad en la nube para ese propósito, pero no siempre funciona a la perfección; al igual que las soluciones de terceros que WhatsApp desrecomienda, debido a sus riesgos de privacidad y seguridad.

WhatsApp says that apps that claim to move your chat history between phones violate their Terms of Service.https://t.co/MK4tJmBGrc pic.twitter.com/Vz423jIVuv

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 15, 2019