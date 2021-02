Hace alrededor de mes y medio se inició la última polémica relacionada con WhatsApp. A principios de enero la compañía empezó a mostrar un mensaje en el que informaba a sus usuarios de cambios en la política de cesión de datos a Facebook. Aunque estos cambios no se aplicarán en la Unión Europea y Reino Unido, y además la compañía ha insistido varias por activa y por pasiva en que ha habido un problema en la comunicación, y que realmente no se producirá cesión de datos entre WhatsApp y Facebook, la reacciones en contra se sucedieron muy rápidamente, tanto en la forma de usuarios dando el salto a otros servicios, como de países presionando en contra del cambio.

A consecuencia de ello, WhatsApp decidió retrasar tres meses la aplicación de las mismas, un tiempo que afirmó que dedicaría a comunicar de manera adecuada en qué se traducen estos cambios o, para ser más exactos, para aclarar que la privacidad de los usuarios no se verá comprometida con este cambio. Entre los puntos fundamentales, la compañía señala que los chats seguirán estando cifrados de extremo a extremo, que ni ella ni Facebook pueden ver ubicaciones compartidas y que WhatsApp no ​​comparte los contactos de los usuarios con Facebook. Y claro, ni WhatsApp ni Facebook pueden leer los mensajes enviados a través del servicio o escuchar las llamadas.

Durante este mes y medio, y vista la gran reacción en contra, una de las teorías que ha flotado en el aire ha sido la de que Facebook finalmente diera marcha atrás y no aplicara las nuevas políticas en WhatsApp, o que postergara a medio o largo plazo su llegada. Sin embargo, y según podemos leer en la web de preguntas y respuestas del servicio, no parece que vaya a ser así, e incluso se van conociendo ya los detalles sobre cómo procederá WhatsApp con los usuarios que no acepten los nuevos términos. Esto es lo que podemos leer allí:

A fin de brindarte suficiente tiempo para que puedas revisar los cambios a tu propio ritmo y conveniencia, extendimos la fecha de entrada en vigor hasta el 15 de mayo. Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación.

Tienes las siguientes opciones:

Podrás aceptar las actualizaciones incluso después del 15 de mayo. Se aplicará nuestra política relacionada con usuarios inactivos.

Antes del 15 de mayo, puedes exportar tu historial de chats en Android o iPhone, y descargar un informe de tu cuenta. Si deseas eliminar tu cuenta en Android, iPhone, o KaiOS, realmente nos gustaría que lo reconsideraras. Esta acción es algo que no podemos revertir, ya que borra tu historial de mensajes, te elimina de todos tus grupos de WhatsApp y también elimina tus copias de seguridad.

Si necesitas ayuda para descargar el informe de tu cuenta o eliminar tu cuenta, puedes contactarnos aquí.

Así pues, por lo que podemos ver, las cuentas que no acepten los términos quedarán en una suerte de tierra de nadie, ya que permanecerán activas (siempre y cuando sus usuarios sigan iniciando sesión al menos una vez cada 120 días), pero no podrán acceder a las funciones del mismo. Concretamente, durante las primeras semanas, sí que podrán recibir llamadas y ver notificaciones, pero la función básica del servicio, es decir, la mensajería instantánea de texto, dejará de funcionar para ellos.

Este cambio se producirá a partir del 15 de mayo y, de momento, WhatsApp todavía no ha dado una definición concreta de durante cuánto tiempo podrán acceder estos usuarios a las funciones que he indicado antes. Que se hable de semanas así, de manera genérica, hace pensar que probablemente ni la propia compañía lo tenga claro todavía, y lo más probable es que tomen esa decisión en base al volumen de usuarios que finalmente acepten las nuevas políticas.

Tanto si te ves afectado por las nuevas políticas y no quieres aceptarlas, como si no es el caso pero esto te ha hecho plantearte la posibilidad de dar el salto de WhatsApp a otro servicio, aquí te contamos siete alternativas a Whatsapp para los usuarios más preocupados por su privacidad.