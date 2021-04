GTA V vuelve a Xbox Game Pass, para consola y xCloud

La frecuencia de actualización del catálogo de Xbox Game Pass es, sin duda, una de sus mayores virtudes, y es que aproximadamente cada dos semanas (hay dos actualizaciones al mes) los de Redmond añaden nuevos títulos a su servicio de suscripción, logrando así que su catálogo sea no solo más completo, sino también bastante más variado. Apenas acaba de comenzar abril, y ya tenemos la primera de las dos actualizaciones de este mes, con varios títulos que llegarán en unos días.

De los ocho títulos incluidos en la misma, sin duda alguna el más destacables es Grand Theft Auto V, el último título hasta el momento de la popular saga de Rockstar, y que pese a que este 2021 cumple ya ocho años, sigue teniendo una gran tracción, en buena medida gracias a su modo online. Eso sí, los usuarios de Xbox Game Pass para Windows no podrán disfrutar del mismo, ya que, al menos de momento, solo está disponible para Xbox y para xCloud, la plataforma de juego en la nube de Microsoft.

Esto se puede entender, no obstante, si recordamos que hace unos meses Epic Games regaló la versión para PC de GTA V, por lo que cabe entender que ya son pocas las personas que no lo tienen, y es posible que Rockstar y Epic llegaran a un acuerdo en el que alguna de sus condiciones no permita o complique su presencia en el catálogo de Xbox Game Pass. Sea como fuere, y tras un paso esporádico por el servicio hace unos meses, ya ha vuelto a sumarse a la lista.

Otro título muy llamativo es Rush: A Disney-Pixar Adventure, un plataformas que se añadirá al catálogo de xCloud y que te propone tomar el control de los personajes de Los Increíbles, Ratatouille, Up, Cars, Toy Story y Buscando a Dory. Y sin alejarnos de Disney, encontramos también Disneyland Adventures, donde las aventuras las compartes con personajes clásicos de Disney: Peter Pan, Mickey, Blancanieves, etcétera.

Para los amantes de los deportes, son dos los títulos más interesantes de esta actualización del catálogo de Xbox Game Pass: NHL 21, que llegará para consola el próximo 12 de abril y MBL The Show 21 para los aficionados al beisbol y que llegará para consola y xCloud. Curiosamente, uno de los elementos que destaca Microsoft con respecto a este título, es que será posible jugarlo online con personas en PS4 y PS5.

Completan la lista de los nuevos títulos de Xbox Game Pass Zombie Army 4: Dead War para las tres plataformas (PC, consola y xCloud), Rain on Your Parade también para las tres y Pathway, que llegará al catálogo para PC.

Hay que tener en cuenta que, salvo sorpresa, cabe esperar un segundo anuncio a mitades de mes, con nuevos títulos que se sumarán al catálogo de Xbox Game Pass, ya sea para PC, para consola o para su plataforma de juego online que, como te contamos a tenor de la última actualización hasta la de hoy, apunta a estar ya cerca de anunciar su esperada versión para navegador, con la que será posible disfrutar del servicio tanto en PC como en dispositivos de Apple.