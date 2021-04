Corsair ha renovado su catálogo de equipos compactos y de alto rendimiento con los Corsair ONE a200 y Corsair ONE i200, dos equipos que mantienen las claves del Corsair One a100, un equipo que tuve la suerte de analizar en su momento, y que consiguió una puntuación sobresaliente por su excelente rendimiento, su acertado diseño y su calidad de construcción.

Ambos equipos posicionan en lo más alto gracias a sus acertadas configuraciones, ya que incluyen procesadores de última generación tan potentes como los Core i9-11900K, que también pudimos analizar recientemente, o el AMD Ryzen 9 5900X. Estos dos chips tienen un IPC muy elevado, aunque el segundo ofrece un pico de rendimiento mayor, ya que está configurado con 12 núcleos y 24 hilos, mientras que el chip Intel cuenta con 8 núcleos y 16 hilos.

La tarjeta gráfica que ha elegido Corsair para dar forma a los Corsair ONE a200 y Corsair ONE i200 ha sido la GeForce RTX 3080, una solución de gama alta que es capaz de mover cualquier cosa en resolución 4K con total fluidez, y que puede trabajar de forma óptima con trazado de rayos gracias a la magia del DLSS 2.0, una tecnología de reconstrucción inteligente de la imagen que puede llegar a triplicar el rendimiento en algunos juegos.

Corsair ONE a200 y Corsair ONE i200: Toda la potencia de un PC de gama alta en un espacio mínimo

Corsair ha mantenido el diseño, la modularidad y una distribución inteligente de los componentes a nivel interno que no solo garantiza un excelente flujo de aire y una buena refrigeración, sino que además facilita y simplifica las tareas de mantenimiento y de limpieza, así como la realización de cualquier tipo de ampliación que queramos realizar, aunque ya os adelanto que tendrán que pasar años hasta que sintamos esa necesidad.

Los Corsair ONE a200 y Corsair ONE i200 se integran en un chasis de apenas 12 litros. Para que os hagáis una idea de qué significa esto, una consola viene montada en un chasis de 6 litros, y un PC estándar utiliza chasis de 35 litros o más. En efecto, esto significa que Corsair ha logrado dar forma a un PC de última generación, y de alto rendimiento, ocupando una tercera parte del espacio de un PC estándar.

Ambos modelos utilizan bloques de refrigeración líquida todo en uno tanto en el procesador como en la GPU para mantener las temperaturas bajo control, y tienen una terminación con perforaciones en los laterales que facilita la entrada de aire frío. El calor se extrae por la parte superior, donde se encuentra instalado un ventilador que genera un efecto de succión, evitando que el calor se acumule en el interior del equipo.

Los Corsair ONE a200 y Corsair ONE i200 disponen de conectores USB TYpe-C, montan hasta 32 GB de memoria RAM Corsair DDR4 VENGEANCE LPX (ampliable), vienen con una fuente de alimentación SF750 80 PLUS Platinum SFX de alta eficiencia, cuentan con una unidad SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe de 1 TB y cuentan también con un disco duro de 2 TB. Esta configuración nos permitirá disfrutar de lo mejor de los dos mundos: del rendimiento de un SSD de última generación, y de la mayor capacidad de un HDD tradicional.

El Corsair ONE a200, con Ryzen 5000, ya aparece listado en la web oficial de Corsair con un precio de 4.039,90 euros, IVA incluido, y está disponible en España. El Corsair ONE i200, con procesador Intel Core 11, también está listado en la web de Corsair, pero aún no está disponible, y su precio todavía no ha sido confirmado.