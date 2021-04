OnePlus Watch disponible en preventa a partir de hoy

Presentado junto con la nuevas familia de smartphones OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro, hace menos de un mes conocías por primera vez de manera oficial al OnePlus Watch, el ansiado primer smartwatch de esta compañía china, y hoy por fin, podremos hacernos con él.

Pero antes de nada repasaremos un poco cómo es este reloj inteligente. Lo primero que llama la atención del OnePlus Watch es su aspecto, con una esfera circular de 46 milímetros (un único tamaño presentado por la marca) con marco de acero inoxidable que protege su vidrio curvo 2.5D y una pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas con una resolución de 454 x 454 píxeles, la cual vendrá acompañada de una correa de silicona de tamaño único.

Con resistencia al agua y al polvo de 5ATM, certificación IP68 y más de 110 tipos de entrenamiento, este smartwatch también permite monitorizar métricas como el pulso, distancia, calorías, velocidad y eficiencia SWOLF para nadadores. Con GPS incorporado, este smartwatch monitoriza toda la actividad con precisión, incluso cuando el teléfono no está cerca. También incluye otras opciones como medición de la saturación de oxígeno en sangre, detección de estrés, entrenamiento respiratorio, alertas de frecuencia cardíaca rápida y recordatorios para evitar el sedentarismo, que se pueden gestionar a través de la aplicación OnePlus Health.

Aunque no podemos hablar de software sin mencionar su sistema operativo. Y es que finalmente, este smartwatch no cuenta con el sistema operativo de Google para wearables, en su lugar emplea un OS de tiempo real. Algo que, aparentemente y al menos actualmente, hace que el reloj sea compatible con los terminales Android pero no con los iOS.

Por último, el OnePlus Watch equipará una batería de 402 miliamperios que, según el fabricante, proporciona hasta dos semanas de autonomía. Pero aún más interesante que esto es la velocidad de carga, y es que según las especificaciones, con tan sólo cinco minutos de conexión al cargador proporcionará carga para un día entero, mientras que hacerlo 20 minutos alargará su autonomía hasta una semana.

Disponibilidad y precio

Tal y como estaba ya previsto, el OnePlus Watch abre hoy la disponibilidad para su pre-compra a través de la web oficial de la marca y Amazon, llegando a nuestro país bajo las dos opciones de color plateado y negro (a las que se sumará más adelante se espera una edición especial con correa de cuero), bajo un precio de salida que de 159 euros.

Aunque el smartwatch no comenzará a distribuirse hasta su fecha de salida oficial, el próximo 30 de abril.