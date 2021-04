Con PlayStation Plus Video Pass, de confirmarse, Sony podría llevar a cabo un movimiento muy inteligente, aunque un tanto sorprendente, para intentar hacer frente a Microsoft. Y es que, según ha podido ver el sitio VideoGamesChronicle, Sony estaría preparando un servicio denominado Video Pass para incluirlo dentro de su servicio de suscripción, PlayStation Plus. El «avistamiento» se ha producido en la propia página de Sony (en la versión polaca), pero ha sido eliminado rápidamente, lo que indica que ha visto la luz de manera prematura.

En concreto, el contenido publicado accidentalmente incluía un logotipo, que puedes ver al principio de esta noticia, una muestra del catálogo (en la imagen que puedes ver más abajo) y el texto «Una nueva prestación disponible por tiempo limitado en PlayStation Plus… PlayStation Plus Video Pass es un servicio de prueba activo del 22.04.21 al 22.04.22. La prestación de suscripción está disponible para los usuarios de PS Plus en Polonia«. Obviamente, viendo las fechas, Sony todavía debe estar concretando detalles sobre el servicio.

Dado que la página ha sido eliminada y que Sony no ha publicado ninguna aclaración al respecto, no sabemos prácticamente nada sobre PlayStation Plus Video Pass, pero que la compañía esté preparando dichas páginas indica que su presentación y puesta en marcha debe ser algo bastante inminente y, por lo tanto, que Sony no debería tardar mucho en anunciarlo.

Como ya se anunció hace algún tiempo, la compra de películas dejará de estar disponible en la plataforma a partir del 31 de agosto. Las películas compradas seguirán estando disponibles para sus propietarios, pero ya no será posible adquirir nuevos títulos. En este contexto, un nuevo servicio de suscripción como PlayStation Plus Video Pass tendría todo el sentido, y permitiría a Sony sacarle más partido a su enorme catálogo videográfico. La imagen muestra las películas Venom, Bloodshot y Zombieland, las tres de su catálogo.

Está claro que Sony tiene que hacer algo con respecto a los servicios de suscripción. La fuerza con la que Xbox Game Pass ha irrumpido en el mercado, más aún en breve, con su llegada a PC e iOS, obliga a la compañía japonesa a dar una respuesta a Microsoft. Incluir contenido de vídeo puede ser una buena idea, si bien es cierto que PlayStation Plus Video Pass encajaría más en las políticas de Microsoft, de convertir su consola en un centro multimedia, que en las de Sony, que siempre ha apostado por ser una plataforma de juegos, juegos y más juegos.