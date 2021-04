Microsoft xCloud llega en beta cerrada a PC e iOS

No ha sido tan rápido como a muchos nos habría gustado pero, por fin, xCloud está a un paso de desembarcar en PC y en dispositivos de Apple. Y en este caso no se trata de un rumor ni de una filtración, pues es la propia Microsoft la que lo ha confirmado en Xbox Wire, el blog oficial de la división de juegos de los de Redmond. Y por lo que se nos cuenta en dicha publicación, no hay sorpresas con respecto a lo que ya esperábamos.

A partir de mañana, algunos usuarios que tengan contratado Xbox Game Pass Ultimate empezarán a recibir correos electrónicos en los que se les invita a acceder a la beta cerrada de xCloud para PC e iOS. Sï, la mala noticia es esa, que de momento solo aquellos usuarios que sean escogidos por Microsoft podrán empezar a probar el servicio. No sabemos ni cuantos usuarios serán invitados, si lo serán de todas las ubicaciones o solo de algunas predeterminadas, cuánto tiempo durará la beta cerrada… en resumen, lo único que sabemos a este respecto es que a partir de mañana algunos usuarios podrán empezar a acceder al servicio.

Sí que podemos leer, eso sí, que durante la fase de pruebas se irán enviando más invitaciones para que se unan nuevos usuarios, y ahí sí que hay planes para que las pruebas se extiendan a los 22 países en los que estará disponible el servicio, entre los cuales se encuentran España, Argentina, Chile, Colombia y México.

No es sorpresa que el servicio será accesible a través de navegador. En realidad este punto estuvo claro desde el mismo momento en el que las reglas de la App Store de Apple impidieron la llegada de un cliente de xCloud a los dispositivos con iOS e iPadOS. El navegador es la única manera de llevar este tipo de servicios (es la misma situación a la que se enfrentaron Google Stadia y GeForce Experience). Hace tiempo que sabemos que el servicio llegaría en primavera de este año, e incluso hace un par de meses pudimos ver su aspecto.

Otra pista que nos indicó que la llegada de xCloud a PC sería a través del navegador fue, claro, que lo primero que pudimos ver en relación al desarrollo de su interfaz estaba adaptado a Chromium. Recordemos que los navegadores de iOS e iPadOS no se basan en este motor, así que en ese momento nos quedó claro que Microsoft no solo apuntaba a los dispositivos de Apple con su interfaz web para xCloud. Y en realidad tiene bastante sentido, es el mismo modelo empleado por Stadia y permite un acceso bastante universal sin tener que emplear clientes.

Aquellos usuarios que reciban invitación para acceder a xCloud solo necesitaran (además de mantener su suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, claro) una conexión de banda ancha y un mando USB o bluetooth para controlar los juegos, según la publicación. Es curioso que no se mencione la alternativa de teclado y ratón. Tendremos que esperar al feedback de los primeros en probar el servicio en PC para saber si se puede emplear el servicio con teclado y ratón o, por el contrario, solo será posible emplearlo con mando.