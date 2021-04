iOS 14.5 llegará a los iPhone la semana que viene

iOS 14.5 está en camino. Esto no es una sorpresa, en realidad forma parte del ciclo de vida del sistema operativo de Apple para el iPhone, y hace ya algunas semanas que los desarrolladores empezaron a recibir versiones previas de la misma, lo que indicaba que ya no faltaba demasiado para este cambio. Y con los anuncios que vimos ayer en Spring Reloaded, quedaba claro que ya no podía retrasarse más, pues es un elemento clave para algunos de los anuncios de ayer.

¿Y qué es lo que podemos esperar de iOS 14.5? Pues lo cierto es que, probablemente, sea la revisión más importante del sistema operativo del iPhone, la que más novedades aporta a iOS 14, y probablemente lo seguirá siendo hasta la llegada de iOS 15 con las novedades que aún no conocemos, pero que seguramente Apple nos presentará en el WWDC 2021 que, recuerda, este año también se celebrará exclusivamente online y será totalmente gratuito.

Lo más destacable, para la mayoría de los usuarios, es que con la llegad de iOS 14.5 se activará una función muy temida por Facebook: la obligación de que las apps pidan permiso a los usuarios para utilizar información generada por las funciones de rastreo de otras apps, algo que ha puesto a la red social de Mark Zuckerberg en pie de guerra desde hace meses. y que ha exacerbado aún más los ya soliviantados ánimos del fundador de la red social.

Con esta nueva función de iOS 14.5, salvo sorpresas podemos dar por completados los cambios anunciados el pasado WWDC por Apple para iOS 14 en lo referido a privacidad, que empezaron por informar sobre el uso del portapapeles y siguieron, en iOS 14.3 con información en la App Store sobre los datos que emplean las apps. Quizá Apple se guarde algún as en la manga para revisiones posteriores de iOS 14, pero a estas alturas parece poco probable. Y solo este cambio, esta mejora, ya justifica el salto a iOS 14.5.

Otra novedad interesante es que IOS 14.5 incluye la opción de desbloquear iPhone con Apple Watch mientras se usa una mascarilla. Esta mejora se suma a la ya introducida anteriormente, que cuando detecta que el usuario lleva mascarilla agiliza el cambio de desbloqueo por Face ID a desbloqueo por código.

Sí, lo sé, hasta ahora no hemos hablado de las novedades de iOS 14.5 en relación con la presentación de ayer. La primera tiene que ver, claro, con la llegada de las etiquetas inteligentes AirTag, su gestión y su integración en el ecosistema de Find My. Se podrán reservar a partir del viernes 23 y estarán disponibles a partir del viernes 30 de abril, por lo que es fundamental que los iPhone de los usuarios que piensen hacerse con ellas ya estén actualizados a iOS 14.5.

La otra novedad, aunque en este caso no es tan urgente, está relacionada con los cambios en la app de podcasts, que va a experimentar un importante rediseño, y en la llegada de Podcast+, el servicio de suscripción por el que los creadores de este tipo de contenido podrán monetizarlo en un nuevo market creado por Apple, y que más de 24 horas después de su anuncio todavía me tiene un tanto sorprendido, pues no es ni remotamente el enfoque que me esperaba.

Adicionalmente, iOS 14.5 también traerá mejoras a Apple Maps, como la posibilidad de reportar accidentes y otros peligros para la circulación. Este modelo colaborativo ya lo hemos visto en otros servicios colaborativos como Waze (que, recordemos, es propiedad de Google), y un nuevo sistema de calibración del estado de la batería que proporcionará a los usuarios información más precisa sobre el estado de sus baterías y si se requiere o no mantenimiento.

