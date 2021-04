Quiplash: gratis en Steam durante el fin de semana

Si no lo conoces, Quiplash es uno de esos juegos que poco o nada tienen que ver con el concepto tradicional de juego para ordenador. Tanto es así que si lo analizas desde el prisma habitual, te llevarás una enorme decepción. Sin embargo, desde hace ya tiempo es un título recurrente tanto en streams abiertos a la participación del público como en reuniones de amigos, tanto presenciales como a través de Internet.

Diseñado para albergar partidas de entre tres y ocho jugadores, Quiplash es una versión digital de los clásicos y divertidos juegos de mesa con una enorme carga de humor, en el que los participantes tendrán que responder a una serie de preguntas nada ortodoxas, como «Algo que te sorprendería ver hacer a un burro» o «El peor sabor de sopa: Crema de _____». Las preguntas son originales, pero la verdadera clave del juego se encuentra en las respuestas.

Y es que, como ya habrás podido imaginar, en Quiplash no hay respuestas correctas y erróneas, sino respuestas más o menos ingeniosas y divertidas, y son precisamente los participantes en cada partida los que tendrán tanto que responder algunas como valorar las emitidas por el resto de jugadores en otras. Así, en entornos de confianza, es fácil que la gente se «suelte» rápidamente», lo que puede dar lugar a momentos de lo más hilarantes, respuestas sorprendentes y un rato la mar de divertido.

Para jugar una partida de Quiplash solo es necesario que uno de los participantes tenga el juego, pues el acceso a las partidas es a través del navegador, a una página web propia del juego. Esta es una de las razones por las que bastantes streamers han optado por llevarlo a sus directos, pues permite organizar partidas en las que pueden participar algunos de sus viewers (generalmente suscriptores y gente de confianza), en las que además los participantes se comunican por un canal de voz de Discord, lo que hace mucho más divertido el juego por las reacciones de los participantes.

La primera entrega de Quiplash fue tan exitosa que Jackbox Games, Inc., el estudio que lo ha desarrollado, publicó una segunda parte, Quiplash 2, que mejora el título original añadiendo más contenidos, además de más idiomas, entre los que se encuentra el español. He jugado a ambos, en algunas ocasiones en directos de Twitch y otras en partidas a través de Discord, y la experiencia con ambos ha sido realmente divertida. Es cierto que la versión en castellano resulta algo más cómoda, pero si te defiendes con la versión en inglés y juegas con amigos en español, también da mucho juego.

Si no lo conoces y jugar en inglés no te supone un problema, durante todo este fin de semana (hasta el 26 de abril a las 10 de la mañana) podrás obtener Quiplash gratis en Steam. De esta manera, si no lo conoces, tienes una gran oportunidad de probarlo con tus amistades, y descubrir si la propuesta de ocio que plantea se ajusta a vuestros gustos. Personalmente, yo lo recomiendo, he tenido ratos de lo más divertidos con ese juego y con su continuación.