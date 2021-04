Premios Oscar 2021: todos los nominados y ganadores

Esta madrugada ha tenido lugar la 93ª edición de los premios Oscar 2021, con una ceremonia marcada por la pandemia de la Covid-19, que si ya fue protagonista durante la pasada edición, en esta ocasión provocó que se retrasara en hasta dos meses la gala. Sin embargo, esto no ha impedido que la entrega de premios, que se ha celebrado simultáneamente en el Dolby Theatre y en la Union Station de Los Ángeles, con una reducción de aforo más que notable, y un ambiente muy diferente al que estamos acostumbrados, más relajado y familiar.

Cumpliendo con las pertinentes medidas sanitarias, no han faltado la participación de grandes nombres de la industria cinematográfica como Brad Pitt, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Harrison Ford, Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle y Bryan Cranston, presentadores y conductores de esta edición.

A modo de pequeño resumen, la gran ganadora de la noche fue sin lugar a dudas Chloé Zhao, la segunda mujer en ganar el premio al mejor director, y la primera mujer de color en hacerlo en la historia de los premios. Y es que Nomadland ganó de hecho el premio a mejor película y a mejor actriz, para Frances McDormand, en una enorme cuarta victoria del Oscar para la actriz.

Otra de las grandes victorias fue la de Youn Yuh-jung, ganadora el premio a la mejor actriz de reparto por su papel en Minari, la primera actuación coreana en los 93 años de historia del programa. Aunque no menos sorprendente fue la victoria de Anthony Hopkins, quien se llevó el premio al mejor actor por «El padre», por delante del fallecido Chadwick Boseman, quien se postulaba como claro favorito.

Tampoco dejó de sorprender la victoria de Collete, un cortometraje relacionado con el juego de realidad virtual Medal of Honor: Above and Beyond, presentada de forma conjunta por Oculus Studios y Respawn Entertainment, logrando la primera victoria de la historia por un proyecto de la industria de los videojuegos.

Y es que cabe destacar que esta edición ha sido atípica en una cantidad récord de temas, cambiando incluso algunas de las reglas de elegibilidad hasta ahora imperturbables, con la extensión de los nominados y ganadores elegibilidad a todas las películas que pretendían tener un estreno en cines, incluso si finalmente se vieron limitadas a un lanzamiento en plataformas de transmisión o vídeo bajo demanda. Aunque se trata de un cambio excepcional que, aparentemente, solo estará vigente para la ceremonia de este año.

A continuación podréis encontrar un resumen con el listado completo de de nominados y ganadores, marcados estos segundos en negrita, de cada una de las categorías presentadas durante esta edición.

Nominados y ganadores premios Oscar 2021

Mejor película

Nomadland

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Mejor guión adaptado

The Father

Borat Subsequent Moviefilm

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Mejor guión original

Promising Young Woman

Judas and the Black Messiah

Minari

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Mejor director

Chloé Zhao, Nomadland

Thomas Vinterberg, Another Round

Emerald Fennell, Promising Young Woman

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Mejor actor en un papel principal

Anthony Hopkins, The Father

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Mejor actriz en un papel principal

Frances McDormand, Nomadland

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Mejor actor en un papel secundario

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Leslie Odom, Jr, One Night in Miami

Paul Raci, Sound of Metal

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Mejor actriz en un papel secundario

Youn Yuh-jung, Minari

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Mejor largometraje internacional

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

Mejor canción original

Fight For You, Judas and the Black Messiah

Husavik, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Io Sì (Seen), The Life Ahead

Speak Now, One Night in Miami

Hear My Voice, The Trial of the Chicago 7

Mejor puntaje original

Soul

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Mejor edición de película

Sound of Metal

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Mejor cinematografía

Mank

Judas and the Black Messiah

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Mejor diseño de producción

Mank

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

News of the World

Tenet

Mejores efectos visuales

Tenet

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Mejor documental

My Octopus Teacher

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

Time

Mejor cortometraje documental

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Mejor largometraje de animación

Soul

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Wolfwalkers

Mejor cortometraje animado

If Anything Happens I Love You

Burrow

Genius Loci

Opera

Yes-People

Mejor cortometraje de acción real

Two Distant Strangers

Feeling Through

The Letter Room

The Present

White Eye

Mejor sonido

Sound of Metal

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Mejor diseño de vestuario

Ma Rainey’s Black Bottom

Emma

Mank

Mulan

Pinocchio

Mejor maquillaje y peluquería