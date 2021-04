Samsung Galaxy S21 5G es la serie que encabeza el amplísimo catálogo del líder mundial en venta de smartphones, y junto a los plegables Galaxy Z Fold2 y Galaxy Z Flip 5G los terminales más avanzados en prestaciones y tecnología que un usuario puede comprar si apuesta por el gigante surcoreano.

Había expectación por conocer hasta dónde podía llegar Samsung con la nueva generación de la serie ‘S’ en un mercado cada vez más competitivo y lo cierto es que han tenido una excelente acogida. En países como Estados Unidos los Galaxy S21 5G han logrado duplicar las ventas frente a la serie anterior S20, según consultoras como Counterpoint Research. El dato se puede extrapolar a otros mercados como el europeo, confirmando que Samsung ha producido una actualización muy sólida y sus nuevos topes de gama son una inversión de garantías para los usuarios que busquen móviles de gama alta.

Las tres versiones que Samsung ofrece sobre esta serie, S21, Plus y Ultra, tienen la misma base de diseño, pero su tamaño, prestaciones y precio son distintos para adecuarse a las necesidades de cada usuario. Por supuesto, conservan las características que han hecho popular a esta serie: calidad de construcción y acabados; las mejores pantallas de la industria; el SoC más potente de Qualcomm; el mejor chipset Exynos producido nunca por la propia Samsung; conectividad avanzada con 5G y Wi-Fi 6E, y baterías de gran capacidad con carga rápida e inalámbrica.

La serie preinstala la última versión de Android disponible (v11) junto a la interfaz One UI 3.1 propia de Samsung. La seguridad está garantizada con la plataforma Knox, mientras que la capacidad de usar las funciones del móvil en un PC cuando estamos en el escritorio se ha potenciado con la app «Conexión a Windows». La incorporación por primera vez de los S Pen en la versión Ultra (hasta ahora exclusivos de la serie Note) es otra de las novedades destacadas.

Si a todo ello sumamos un ajuste a la baja del precio de venta final podemos entender el aumento de ventas y confirmar que estos S21 son la referencia a batir en la gama alta de smartphones.

Las cámaras de los Samsung Galaxy S21 5G

Su capacidad en fotografía y vídeo merece un capítulo aparte y a ella vamos a dedicar este artículo. La enorme versatilidad de los móviles inteligentes y la mejora de prestaciones de las cámaras ha permitido al usuario prescindir del uso de las compactas dedicadas. El consumidor espera mayores prestaciones con cada generación y de hecho, las cámaras son una de las principales características que valora antes de la compra de un móvil. Como no podía ser menos, Samsung le ha prestado especial atención. Si las mejoras en los Galaxy Note 20 y Galaxy Z Fold2 fueron apreciables, los S21 ofrecen el mejor conjunto de cámaras de cualquier Galaxy.

Las novedades comienzan en el acoplamiento del sistema de cámara trasera con el resto de componentes, mediante una «isla» donde se incluyen los sensores y que se integra a la perfección con el lateral y la parte trasera de los teléfonos en un diseño que Samsung denomina corte de contorno o Contour Cut. Los sensores están recubiertos con piezas de vidrio empotradas individuales sobre cada uno de ellos y todo el conjunto está protegido por una cubierta de aluminio. Tiene una estética espectacular y creemos que este tipo de fusión con el chasis marcará tendencia en diseño de cámaras.

Samsung ha mantenido la calidad de la óptica y la capacidad de los sensores a las que nos tenía habituado en su serie estrella. Las de los modelos S21 y S21+ son idénticas, con cuatro lentes (principal de 64 MP, macro, ultra gran angular y teleobjetivos), mientras que las del modelo Ultra son toda una revolución que nos acerca a prestaciones de calidad profesional junto al software que permite su gestión, algoritmos y capacidad de inteligencia artificial.

A destacar la cámara principal de 108 megapíxeles del Galaxy S21 5G Ultra, que además de una resolución enorme, la mayor instalada en un móvil inteligente, se ha potenciado con ajustes de software para capturar el máximo de detalles y permitir cualquier tipo de edición/ampliación. En cuanto al modo retrato, también se ha mejorado mediante las funciones de Inteligencia Artificial que analiza las caras, ilumina los ángulos, la dirección, calcula la profundidad de campo y dota de la iluminación ideal automáticamente a las fotografías.

Sus especificaciones técnicas ya prometen un gran nivel como punto de partida:

Galaxy S21 5G

Cámara principal Configuración triple:

· Gran angular de 12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS

· Ultra gran angular de 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″ 1.4µm

· Teleobjetivo de 64 MP, f/2.0, 29mm, 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, Zoom híbrido 3x Cámara frontal 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF Vídeo · Principal: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, grabación estéreo, gyro-EIS.

· 4K@30/60fps, 1080p@30fps.

Galaxy S21+ 5G

Cámara principal Configuración triple:

· Gran angular de 12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS

· Ultra gran angular de 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″ 1.4µm

· Teleobjetivo de 64 MP, f/2.0, 29mm, 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, Zoom híbrido 3x Cámara frontal 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF Vídeo · Principal: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, grabación estéreo, gyro-EIS

· Frontal: 4K@30/60fps, 1080p@30fps

Galaxy S21 Ultra 5G

Cámara principal Configuración cuádruple:

· Gran angular de 108 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS

· Ultra gran angular de 12 MP, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF

· Teleobjetivo 1 de 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, Zoom óptico 3x

· Teleobjetivo 2 (Periscopio) de 10 MP, f/4.9, 240mm 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, Zoom óptico 10x

· Sensor láser de enfoque automático Cámara frontal 40 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8″, 0.7µm, PDAF Vídeo · 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, grabación estéreo, gyro-EIS.

· Frontal: 4K@30/60fps, 1080p@30fps

Las especificaciones técnicas no cuentan todo de las capacidades en fotografía y vídeo de esta serie y la presencia de funcionalidades exclusivas que no encontrarás en otros smartphones (o no a este nivel) son las que verdaderamente nos permiten «hacer de lo cotidiano algo épico». Revisamos las más interesantes.

Space Zoom hasta 100x

El doble teleobjetivo incorporado en el modelo Ultra con zoom óptico 10x y 30x y estabilización óptica de la imagen OIS, permiten acercarse donde está la acción a unos niveles nunca vistos en un smartphone y con una fluidez impresionante sin tener que dar un solo paso: hasta 100 aumentos en el S21 Ultra 5G y hasta 30 aumentos en los S21 y S21+.

Aquí la óptica juega un papel fundamental. Para reducir la brecha en la distancia focal entre la cámara principal equivalente a 24 mm y el módulo de teleobjetivo periscopio equivalente a 240 mm con ese increíble 10x óptico, Samsung ha introducido un cuarto sensor de cámara con aumento óptico de 3x equivalente a 72 mm. El resultado es fantástico y, sinceramente, no hemos visto ningún otro móvil capaz de alcanzar tales distancias focales y con una resolución y detalle reservados a cámaras profesionales dedicadas.

¿Te falla el pulso cuando acercas la cámara a la acción desde una posición fija? Nos pasa a todos cuando no usamos un trípode. Para garantizar la estabilidad en estas situaciones Samsung ha incorporado la función Zoom Lock que detecta la falta de movimiento significativo durante 1,5 segundos cuando acercamos la imagen por encima de los 20x y estabiliza automáticamente la imagen. También se puede activar manualmente con solo un toque en la pantalla.

Seguramente no es un modo para usar a diario en todas las fotografías, pero obtener una imagen razonablemente clara de un objeto tan distante es una muestra del nivel de las cámaras en móviles, el uso de ópticas avanzadas y la ayuda del software y la inteligencia artificial. Los Galaxy S21 y Plus ofrecen un Zoom espacial 30x, suficiente para la mayoría de escenarios de uso.

Vídeo: 8K y funciones avanzadas

Los Samsung Galaxy 21 permiten grabar vídeo 8K a 24 fps. Es la mayor resolución disponible en smartphones, superando la resolución empleada en cinematografía y cuadriplicando el número de píxeles del 4K para lograr unos vídeos de aspecto increíble que puedes compartir directamente en plataformas como YouTube. La función de “Vídeo profesional” está disponible en la propia app de la cámara en el menú “Más”.

Además, ya no tendrás que elegir entre grabar vídeo o tomar imágenes fijas, ya que la función de Video Snap permite sacar fotografías (o capturas de vídeo más pequeñas) de estos vídeos de alta resolución con la máxima calidad de imagen en apenas dos toques.

Samsung ha añadido modos especiales como el Super Steady (estabilizador de vídeo) que nos facilita la grabación al más puro estilo de una cámara de acción gracias a la estabilización de la IA que elimina los saltos y produce vídeos más fluidos o el Super Smooth que graba a 60 fps para conseguir una visualización detallada y ajusta dinámicamente la captura a 30 fps para mejorar la iluminación en entornos con poca luz.

Otra función que destacar es la nueva perspectiva del director para vídeos. Permite grabar con todas las cámaras a la vez y elegir el plano que más te guste en cada momento durante la grabación, visualizando miniaturas en vivo de las múltiples cámaras lo que facilita el cambio a la mejor toma.

El ”Vídeo retrato”, que es básicamente un cambio de nombre del anterior modo de vídeo de enfoque en vivo, también es bastante elegante y ofrece imágenes con los sujetos enfocados mientras que el fondo está difuminado. Citar también las posibilidades del S Pen en el modelo Ultra, permitiendo editar con comodidad cada fotograma de los vídeos grabados.

Captura única

Es una funcionalidad exclusiva de los teléfonos de Samsung que permite obtener múltiples fotografías y vídeos usando todos los sensores y con solo presionar el botón del obturador. La función fue lanzada en los S20 y ahora se ha mejorado gracias a la adición de una nueva opción de cámara lenta y mayor capacidad.

El objetivo es capturar la mayor cantidad y variedad de contenido, fotos y vídeos de una escena sin tener que decidir de antemano el estilo de la toma, la lente a utilizar, el zoom o el filtro en particular. Todo lo que necesitas es tocar el modo de «Captura única» en el dial junto al botón del obturador, mover la cámara por toda la escena y esperar 10 segundos hasta que la función se complete.

Los resultados podrán verse en la galería y obtendrás imágenes fijas, clip cortos de vídeos o GIFs disponibles para extraer, editar y guardar. La idea es utilizarlo como un editor de vídeo personal, haciendo cortes, ralentizando o estabilizando la imagen para crear contenidos que puedes subir directamente a plataformas como Instagram.

Modo Pro

Otro modo avanzado que agradecerán los buenos aficionados a la fotografía es la que permite ajustar manualmente las características más importantes a tener en cuenta para realizar las mejores fotografías y vídeos. Con este modo «Pro» se puede controlar la exposición modificando la sensibilidad ISO y la velocidad de obturación, el balance de blancos y los parámetros AF para realizar un enfoque manual. Una novedad importante en el S21 Ultra es que ahora puede acceder a la cámara ultra ancha en este modo Pro, algo que no podían realizar terminales anteriores como el Note 20.

Otra de las funciones disponibles en este modo es la capacidad de tomar imágenes sin procesar en formato RAW de 12 bits. Son esencialmente ‘negativos digitales’ que no guardan información como el balance de blancos o la nitidez digital lo que brinda una mejor base para tareas de edición. Los archivos RAW suelen ser utilizados por fotógrafos profesionales que desean el máximo control y calidad de sus imágenes.

Modo noche

Casi todos los smartphones de gama alta logran buenas fotografías en ambientes con mucha luz. Seguramente lo más complicado para un móvil donde el tamaño de los sensores viene limitado por su diseño y tamaño es lograr buenas fotografías cuando éstos no reciben suficiente luz, por ejemplo por la noche.

Samsung lo ha solventado con un sensor Bright Night que dice ser el mayor avance en fotografía con poca luz de cualquier Galaxy anterior. El objetivo es capturar colores brillantes y vívidos en la oscuridad para ofrecer mejores resultados, imágenes nítidas con más velocidad y mucho menos ruido.

El modo noche es una opción más de las disponibles en el menú que la aplicación de cámara de Samsung ha colocado al lado del obturador, representado por la imagen de la Luna. En este modo, el teléfono ‘juega’ con el tiempo de exposición tomando una imagen durante varios segundos con el objetivo de capturar la mayor cantidad de luz posible.

Samsung Galaxy S21, versiones y precio

Si -como muchos usuarios- valoras especialmente la capacidad de tomar fotografías y grabar vídeos con tu smartphone, los últimos modelos de Samsung son una opción garantizada y se suman al resto de características de la nueva serie S, lo más avanzado del fabricante junto a los plegables Galaxy Z Fold2 y Galaxy Z Flip 5G.

Los Galaxy S21 están disponibles en la página web del fabricante con distintas ventajas como envío gratuito, pago a plazos sin intereses, acabados de color exclusivos o un Plan Renove que descuenta 150 euros adicionales del precio estimado del móvil antiguo que entregues (en cualquier estado) por la compra de estos S21 5G, también disponibles en los principales minoristas y operadoras de servicios de telecomunicaciones.