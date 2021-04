Conoce a N-ko, la Vtuber oficial de Netflix que ve anime

Rindiéndose a la imparable tendencia de los Vtuber, Netflix ha presentado esta semana a N-ko Mei Kurono, una chica mitad humana y oveja que trabajará para la plataforma de retransmisión de series y películas como la nueva «embajadora del anime».

Para quienes todavía no estén generalizados con el término, junto a los streamers tradicionales, cada vez podemos encontrar más de estos estos personajes digitales como protagonistas de las retransmisiones, operados por una persona a través del uso de un software de captura de movimiento. De hecho esta Vtuber será interpretada por «un@ emplead@ de Netflix que trabaja en su alineación de anime».

Aunque su objetivo principal es promover las series de Netflix, también está tratando de encajar con el resto de la comunidad de Vtuber y convertirse en una figura que los espectadores quieran ver por sí mismos. Así pues, N-ko planea subir vídeo de manera regular presentando su propio programa semanal de YouTube, destacando algunas de las series actualmente ofrecidas en la plataforma así como algunas de las que están por llegar, además de otros contenidos cantando y bailando, jugando y comentando videojuegos, e incluso algunas colaboraciones con otros Vtubers.



Netflix quiere ser un referente del anime

Netflix está utilizando la tendencia como una forma de promover su creciente interés en el anime tras compartir unas cifras de crecimiento de popularidad entre los usuarios de Estados Unidos por encima del doble con respecto al año pasado. Una tendencia que llevó hace poco al anuncio reciente de su fuerte apuesta por el género de la animación japonesa, con el adelanto de sus planes para lanzar hasta 40 series de anime durante este 2021.

Entre otros títulos originales estos nuevos anime de Netflix incluirán algunas adaptaciones del manga como The Way of the Househusband, que debutará el 8 de abril; Yasuke, que llegará el próximo 29 de abril; Record of Ragnarok, fechada ya para junio; así como adaptaciones de juegos como Resident Evil: Infinite Darkness, que se suma a la recién estrenada serie basada en DOTA 2 de Valve; adaptaciones live action, como el ya preparado retorno del clásico Cowboy Bebop; o la inminente vuelta de un gran clásico como Sailor Moon, que debutará con una la nueva película el próximo 3 de junio.

No obstante, si bien la oferta de Netflix cada vez se plantea más interesante para los fans del anime, incluyendo tanto series clásicas como contenidos originales propios, todavía tiene que hacer frente a otros competidores referentes del sector como Crunchyroll.