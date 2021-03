Netflix planea lanzar 40 nuevos anime durante 2021

Tras el enorme éxito de Castlevania, o la más reciente Sangre de Zeus, parece que Netflix le está encontrando el gusto a la producción de sus propias series de anime. Tanto es así, que la compañía aprovechó la Expo AnimeJapan 2021 de Tokio para anunciar que se está preparando ya para lanzar hasta 40 nuevos títulos de anime durante este año.

«Queremos poder enorgullecernos de ser el principal destino de entretenimiento con contenido de buena calidad«, declaraba Taiki Sakurai, el principal productor de anime de Netflix en una entrevista para Bloomberg, «El crecimiento de nuestro negocio está directamente relacionado con el crecimiento de nuestros anime«.

Entre otros títulos originales estos nuevos anime de Netflix incluirán algunas adaptaciones del manga como The Way of the Househusband, que debutará el 8 de abril; Yasuke, que llegará el próximo 29 de abril; Record of Ragnarok, fechada ya para junio; así como adaptaciones de juegos como Resident Evil: Infinite Darkness, que se suma a la recién estrenada serie basada en DOTA 2 de Valve. Lo que no está claro es si la plataforma de retransmisión estará contando también entre estos títulos otras series u adaptaciones de animes al live action, como el ya preparado retorno del clásico Cowboy Bebop.

Si bien este tipo de animación oriental no es del gusto de todos, según el diario The New York Times, Netflix dijo que la cantidad de hogares que transmitieron sus ofertas de anime el año pasado ha aumentado en más de la mitad desde 2019. Y es que el mercado mundial del anime alcanzó los 23.000 millones de ingresos durante el año pasado, y se espera un crecimiento bastante notable para los próximos años, con unas estimaciones que alcanzarían los más de 36.000 millones de dólares para 2025.

No es por eso de extrañar la reciente noticia de diciembre, donde ya os adelantábamos las intenciones de Sony para comprar la plataforma Crunchyroll por casi 1.200 millones. Una clara declaración de intenciones frente a Netflix, aunque por el momento esta venta se haya retrasado debido a una investigación de antimonopolio desde EE.UU.