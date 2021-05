Ayer mismo hablábamos de que, al menos de primeras, Facebook e Instagram podrían no verse tan perjudicadas por la función de transparencia de seguimiento de aplicaciones de iOS 14.5. Según ese primer estudio, alrededor de un 50% de los usuarios habrían permitido a las apps de Facebook acceder a la información de seguimiento recopilada por otras apps del dispositivo. Y como ya decía ayer, aunque perder un 50% es mucho, se queda lejos del entre 70% y 80% que esperaba. Habrá que ver más datos y estudios más amplios, pero no parece un dato tan malo.

Sin embargo, es evidente que para Facebook e Instagram cada solicitud denegada en este sentido supone una pérdida, y la empresa parece estar dispuesta a hacer cualquier cosa para lograr que los usuarios acepten el seguimiento… incluso a cobrar. O al menos eso es lo que podemos deducir al ver los mensajes que las apps de Facebook e Instagram están empezando a mostrar a los usuarios, según podemos ver en un tweet publicado por Ashkan Soltani.

En el mismo, podemos ver los mensajes que las apps de Facebook e Instagram para iOS están mostrando a algunos usuarios, y que aparece justo antes de que se muestre el mensaje en el que se le pregunta al usuario si consiente el acceso a los datos de seguimiento. Este es el text del mismo:

Esta versión de iOS nos obliga a pedir permiso para rastrear algunos datos de este dispositivo para mejorar sus anuncios. Descubre cómo limitamos el uso de esta información si no activas este ajuste del dispositivo.

Utilizamos información sobre tu actividad recibida de otras aplicaciones y sitios web para:

Mostrarte anuncios más personalizados.

Ayudar a mantener la gratuidad de Facebook/Instagram.

Apoyar a las empresas que dependen de los anuncios para llegar a sus clientes.

El punto clave, sin duda, es el segundo de la lista de razones, Facebook e Instagram necesitan que permitas el acceso a los datos de seguimiento para garantizar que ambos servicios sigan siendo gratuitos. Por si te lo estás preguntando (a mí me ha pasado) si la página web de registro de Facebook sigue mostrando aquello de «Facebook es gratis, y lo seguirá siendo», la respuesta es no, ese mensaje, un clásico y que se ha empleado durante años para negar las cadenas que decían que el servicio empezaría a cobrar, ya no existe.

Podemos leer, en Wccftech, lo que parece una respuesta, por parte de la compañía, a una pregunta sobre dicho mensaje:

«Para ayudar a las personas a tomar una decisión más informada, también mostramos una pantalla propia, junto con la de Apple. Proporcionará más información sobre cómo usamos los anuncios personalizados, que son compatibles con las pequeñas empresas y mantienen las aplicaciones gratuitas. Si acepta las indicaciones de Facebook e Instagram, los anuncios que ve en esas aplicaciones no cambiarán. Si rechaza, seguirá viendo anuncios, pero serán menos relevantes para usted. Aceptar estas indicaciones no implica que Facebook recopile nuevos tipos de datos. Simplemente significa que podemos seguir brindando a las personas mejores experiencias.»

Es evidente que Facebook e Instagram no son los únicos servicios a los que no poder acceder, por defecto, a los datos de seguimiento, les supone un cierto quebranto en su actual modelo de monetización. Sin embargo, vincular la aceptación a de dicho acceso a mantener la gratuidad del servicio me parece tremendamente excesivo. ¿Significa esto que, de no aceptarlo, podríamos tener que pagar por usarlos? No se afirma esto, en realidad, pero si el acceso a los datos de seguimiento es tan importante para que el servicio se mantenga gratis… cada uno que complete la línea de puntos, a ver qué dibujo le sale.