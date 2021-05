iOS 14.5: bastantes usuarios han permitido ser rastreados

Sin duda, una de las funciones estrella de iOS 14.5, la que más esperábamos muchos usuarios, es precisamente la que más ha dado que hablar desde el año pasado. Me refiero, por supuesto, a la función de transparencia de seguimiento de aplicaciones. Un anunciado cambio por el que las apps que desean acceder a la información de seguimiento recopilada por otras apps debe solicitar, previamente, autorización al usuario.

Desde su anuncio, algunas empresas se han mostrado particularmente críticas con este cambio, y el paradigma de esas quejas, desde el principio, ha sido Facebook. Con argumentos que no le han encajado ni a sus propios trabajadores, durante meses la empresa de la red social ha estado pregonando a bombo y platillo el enorme perjuicio que supondría para sus usuarios este cambio de iOS 14.5, y como los más afectados iban a ser los pequeños comercios que utilizan los servicios de publicidad de la plataforma para intentar llegar a sus potenciales clientes.

A nadie se le escapa, a estas alturas, que Facebook es uno de los más ávidos devoradores de datos del ecosistema digital. No digo que sea el único, es evidente que otras muchas empresas también lo hacen, pero la combinación de sus políticas de comunicación y que incluso llegó a pagar una inserción publicitaria a página completa en varios diarios estadounidenses para criticar los cambios de iOS 14.5. No consiguió que Apple cambiara sus planes, y con la publicación de iOS 14.5 ha llegado la función de transparencia de seguimiento de aplicaciones.

Sin embargo, o bien las campañas de Facebook sí que han tenido más efecto en la población general de lo que cabía pensar, o bien es que hay más usuarios de los que suponíamos que no tienen ningún problema con que las apps compartan datos de seguimiento entre sí. Y es que, según una primera toma de datos llevada a cabo por App Figures, alrededor de la mitad de los encuestados afirmaron haber consentido en iOS 14.5 el acceso a los datos de seguimiento obtenidos por otras apps.

Sé que esto tiene dos lecturas, que podemos hablar de vaso medio lleno o vaso medio vacío (y apuesto a que Facebook optará por esta última, pues una disminución del 50% no es baladí). Sin embargo, tanto por estimaciones que he ido leyendo a lo largo de estos meses como por el feedback que he recopilado entre mis contactos, esperaba que que el número de personas que han seleccionado compartir los datos fuera bastante más bajo, de entre el 20% y el 30%. Y no sé qué datos esperaría Facebook, pero de confirmarse este número, pienso que el impacto de iOS 14.5 para ellos será menor del esperado.

No digo que esto sea bueno ni que sea malo, al final es una decisión personal. Cada uno puede elegir, con la información adecuada eso sí, la opción que prefiera. Sin embargo sí que me sorprende. Y es que, por desgracia, ya estamos acostumbrados a las noticias relacionadas con la mala praxis o la gestión negligente de los datos por parte de la red social. iOS 14.5 propone una función para limitar el alcance del riesgo y, aún así, hay muchos usuarios que prefieren no emplearla. Afortunadamente hace ya algunos años que renuncié a intentar entender el mundo, hoy me ahorro un dolor de cabeza.