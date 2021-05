Razer Opus son unos auriculares inalámbricos de diadema que se salen de la oferta habitual de una compañía que pone a los videojuegos en el objetivo principal de todos sus productos.

Razer ocupa un puesto de referencia en periféricos para juegos desde que este segmento de mercado adquirió categoría propia. Para el apartado del audio, modelos como «Kraken» o «Tiamat» ofrecen lo que un usuario puede esperar de ellos, desde sus nombres comerciales agresivos a los diseños voluminosos y llamativos plagados de luces LED. Hasta los Razer Hammerhead True Wireless Pro (auriculares intraurales inalámbricos) que tuvimos oportunidad de analizar están diseñados para juego en movilidad por su conexión de baja latencia.

Los Razer Opus son distintos desde su misma concepción. Se pueden utilizar con juegos, por supuesto, pero no es su enfoque principal y están destinados a eso que hemos venido en llamar ‘estilo de vida’. Para entendernos, de uso en el día a día y con una gran versatilidad para atender el uso de la mayoría de géneros y contenidos en movilidad o en el escritorio, con dispositivos móviles o PCs e incluso consolas de juegos. La compañía nos ha cedido amablemente una unidad de 2021 (mejorada en algunos aspectos sobre el original) y aquí va nuestro análisis.

Razer Opus, características

Si Razer tiene pocos rivales en la gama alta de ratones y teclados para juegos, en este tipo de periféricos de audio (no exclusivos para juegos) la competencia es enorme y la oferta llega de grandes especialistas como Bose o Sony y otros por encima en la cúspide de audiófilos como Sennheiser o Audio-Technica. Claro qué, a pesar de la gran oferta disponible, no creas que es tan sencillo encontrar unos buenos auriculares para el gran consumo para alguien medianamente exigente y a un precio que podamos considerar razonable.

Ese es el objetivo de estos Razer Opus. Y ya te podemos asegurar que cumplen lo que prometen: son cómodos de usar, tienen un diseño sobrio pero atractivo, suenan realmente bien y ofrecen características de otros modelos más caros. Si a otros periféricos de gama alta de Razer le bajamos la valoración final por su coste, aquí sucede justamente lo contrario y este periférico destaca por su relación de prestaciones / precio.

Como verás en las imágenes y en las especificaciones principales que te resumimos más abajo, se trata de auriculares de diadema que descansan su peso en la cabeza en un diseño circumaural con almohadillas que cubren por completo la oreja y pueden girarse para algunas funciones de uso y para almacenamiento y transporte. Su conexión preferente es inalámbrica mediante Bluetooth, aunque también pueden conectarse por cable a un jack de audio de 3,5 mm.

Entre sus características principales destacan la tecnología de cancelación activa de ruido (ANC) y la certificación THX que Razer incorpora a su gama de audio premium y garantiza aspectos como frecuencia de respuesta, baja distorsión o aislamiento del ruido. Cuenta con micrófonos para el ANC y también para chat de voz o llamadas en manos libre, soportando códecs de calidad como AAC, SBC y aptX.

Formato Diadema con diseño circumaural y giratorio Diafragma 2 diafragmas dinámicos de 40 mm Frecuencia de respuesta De 20 Hz a 20.000 Hz Impedancia 12 Ω Micrófonos 4 para AND y 2 para el chat de voz Conectividad Inalámbrica Bluetooth 5.0 y cable 3,5 mm Software App para iOS y Android Varios ANC Híbrido, THX Códecs AAC, SBC, APTX, 4.2, A2DP, AVRCP, HFP Autonomía Hasta 32 horas con ANC activado Peso 270 gramos Precio oficial 209,99 euros

Razer cuida la distribución de su catálogo desde el mismo embalaje, atractivo y que proteja el producto. En esta ocasión descarta el verde habitual de la marca a favor de los tonos grises lo que ya nos indica que no estamos ante un modelo específico para juegos.

Incluye los propios auriculares; un cable analógico de 3,5 mm y 1,3 m de longitud; un adaptador de avión; un cable de USB tipo C a USB tipo A; instrucciones de funcionamiento y guía de inicio rápido en papel, y una pegatina publicitaria. Todo ello viene incluido en una funda que permite guardar y transportar los auriculares de manera conveniente.

Diseño

Los Razer Opus te pueden sorprender si conoces otros auriculares de la marca. No cuentan con iluminación RGB, no son espectaculares y ni siquiera llamativos. La apuesta es por un diseño más sobrio y discreto, pero para nuestro gusto elegante y bien resuelto que nos recuerda a los WH1000XM3 de Sony, un buen espejo donde mirarse. El conjunto está creado en una estructura de policarbonato con acabado de color negro (Razer comercializa también este modelo en color azul oscuro) donde solo verás el nombre de la marca en la diadema y la de THX en los auriculares.

La parte de la diadema que descansa en la cabeza y las propias almohadillas están recubiertas por piel sintética afelpada de espuma viscoelástica que destaca por su suavidad. Dentro de la diadema se sitúa una tira de metal que sirve para extender o acortar su tamaño y adecuarse a las dimensiones de cualquier tipo de cabeza.

Tiene una buena tensión para que los auriculares no se caigan ni se muevan (incluso en deporte ligero) y a la vez sean cómodos de usar. Y la verdad es que -para nuestro tamaño de cabeza y orejas- lo son, ayudados por un peso de 270 gramos bastante ligero para este tipo de periféricos.

En el auricular derecho encontramos todos los elementos de conectividad a base de botones físicos. El botón de encendido y apagado que también sirve para gestionar el ANC, los de volumen, un botón multifunción, el jack de audio, los micrófonos o el puerto USB Tipo C para recargas. Un pequeño LED, que puede lucir en verde, rojo o azul, indica su funcionamiento, nivel de carga de la batería y conectividad. Este diseño ha sido revisado porque los Razer Opus dividían los controles entre los dos auriculares. A nuestro juicio, mejor así.

No dispone de «lujos» como los controles táctiles que tienen otras ofertas de mayor precio, pero no todos los usuarios lo echarán de menos. Tampoco hay retroalimentación de audio para la mayoría de los controles y solo escucharás pitidos cuando emparejas los auriculares, enciendes, apagas o manejas el ANC. En el lado positivo, hay que destacar que este tipo de botonera física es muy sencilla de usar, se sabe cuando hemos presionado un botón y funcionan siempre.

Razer entrega un estuche rígido para transporte y protección de los auriculares contra arañazos, caídas o golpes. Cumple su función y siempre se agradecen este tipo de extras. Es algo voluminoso, pero puedes incluir el cableado necesario para su uso y deberían caber en bolsos de tamaño medio o mochilas. Las almohadillas son giratorias hasta 90 grados hacia atrás, por lo que pueden plegarse de una manera más compacta.

Conectividad, autonomía, software

La conectividad principal de los Razer Opus se realiza de manera inalámbrica mediante Bluetooth y admite códecs como AAC y aptX, SBC, además de A2DP, AVRCP y HFP. No admite otros más avanzados como aptX HD o aptX Low Latency, pero es comprensible en su nivel de precio. Los incluidos prometen buena calidad de sonido y compatibilidad para uso con plataformas móviles, iOS y Android, y también en el escritorio.

El soporte para Bluetooth 5.0 (una mejora sobre el Bluetooth 4.2 de la versión original), permite emparejar auriculares con dispositivos sin problemas presionando el botón de encendido. La latencia de funcionamiento es bastante baja y no hemos notado retardos apreciables en música o vídeo. No están especializados en juegos multijugador competitivos como otros modelos de la marca.

Si eres de los afortunados que usas smartphones u otros dispositivos móviles con el clásico jack de 3,5 mm, también tienes la opción de conectarlo por un cable que viene incluido con los auriculares. También puedes conectarlo por cable en un portátil o un PC de sobremesa

Cuenta con cuatro micrófonos para la cancelación de ruido y funcionan realmente bien. No podemos decir lo mismo de los otros dos dedicados para chats de voz. Si la calidad de audio es sobresaliente como luego veremos, los micrófonos para llamadas/chats de voz se quedan muy por debajo.

Razer fija en 32 horas la duración de funcionamiento inalámbrica de los Opus con una sola carga y con la función de cancelación activa de ruido activada. En nuestras pruebas se han acercado bastante a esa marca. Sin el ANC activado puedes acercarte a las 40 horas de autonomía fijadas, una marca excelente para este tipo de auriculares.

También cuentan con un temporizador de apagado automático para ayudar a conservar la vida de la batería. En la parte negativa citar que no se pueden usar mientras se cargan y la espera desde cero a una recarga completa se puede demorar más de tres horas. El puerto USB Tipo C incluido es ideal para carga de dispositivos.

En el apartado del software, Razer Opus cuenta con una app dedicada para dispositivos móviles iOS (11.0 o superior) y Android (8.0 o superior). Es bastante simple y solo permite elegir entre alguno de los cinco modos predefinidos. No lo usarás demasiado teniendo en cuenta que el modo THX activado por defecto está muy bien resuelto y que las opciones de ANC se limitan a encendido / apagado.

Quizá lo mejor de esta app es que puedes controlar los auriculares desde tu teléfono móvil (anteriormente emparejado y configurado) incluso aunque estés escuchando sonido desde otras fuentes. Además de los ajustes preestablecidos, también muestra la capacidad de la batería mediante un icono, puedes seleccionar el apagado automático para ahorra batería y alternar la función de pausa y reproducción. Una función muy interesante que pausa el audio cuando te quitas los auriculares y vuelve a reproducirlo cuando te los vuelvas a colocar.

Razer Opus, experiencia de uso

Si la calidad de sonido es -como deberías- la cuestión que más valoras en un dispositivo de este tipo, la del Opus está garantizada. Se oyen de lujo para un periférico con precio en la barrera de los 200 dólares.

Sus dos controladores dinámicos de 40 mm de diámetro cubren frecuencias de 20 a 20.000 Hz, el rango típico de audición humana, reproduciendo toda la información de audio esencial. Su impedancia de 12 ohmios pueden proporcionar volumen a los amplificadores de los auriculares lo que los hace ideales para funcionar con dispositivos móviles, mientras que también gustará a los amantes del sonido contundente ya que son capaces de generar un nivel máximo de presión sonora muy elevado: 105 dB SPL.

El perfil predeterminado THX está súper bien equilibrado para uso de cualquier género y contenido. Tanto, como para no necesitar los otros modos de ecualización que realizan cambios sustanciales, pero que no sentimos que lo mejoren esencialmente para el día a día y únicamente se podrían ajustar mejor al oído de cada usuario si se pudieran usar perfiles personalizados.

Los auriculares ofrecen un escenario sonoro amplio y una alta precisión en todas las frecuencias, especialmente en un rango medio que los auriculares manejan de manera sobresaliente. Agudos y graves también se reproducen de manera uniforme y consistente. Los controladores de la unidad probada están muy bien emparejados, creando una imagen estéreo que localiza con precisión los distintos objetos, instrumentos, voces o efectos.

La distorsión armónica se sitúa dentro de la media admisible para este nivel de precio y la fuga de sonido es mínima incluso en frecuencias altas gracias al diseño circumaural y el buen ajuste de las almohadillas, por lo que no molestarás a los compañeros de trabajo o familiares que tengas al lado.

El resumen es el comentado. Buena calidad de sonido, equilibrio en todos los rangos y versatilidad para cualquier campo de uso, música o películas. También se pueden utilizar en juegos aunque no es su campo principal de uso y la misma Razer tiene otros modelos más adecuados.

Otro apartado sobresaliente es la tecnología de cancelación activa de ruido. Puedes estar en tu mundo sin oír absolutamente nada más que el sonido que sale por los auriculares o puedes «conectar» con el que te rodea sin necesidad de quitarte los auriculares. Un simple clic de botón activa la función, mientras que dos toques activa el modo ambiente. Es un elemento premium en auriculares y Razer lo implementa de manera conveniente.

Si los micrófonos para el ANC funcionan perfectamente, no podemos decir lo mismo de los destinados para voz, ni en chats ni en llamadas. Muy por debajo de la calidad de sonido, es lo que menos nos ha gustado de estos auriculares.

Además del uso para música o películas con el portátil y el móvil, lo hemos probado también con juegos en el PC. La calidad de audio y la baja latencia lo permite, aunque ya decíamos que si buscas inalámbricos específicos, Razer (u otros proveedores) ofrecen otros más adecuados. Para juegos en PC, lo más útil es conectarlo por cable.

También lo hemos usado fuera para comprobar la cancelación activa de ruido que cumple perfectamente su función. Y en actividades deportivas siempre que sean ligeras. Se ajustan bastante bien para andar o en carreras ligeras, aunque hay que indicar que no tienen resistencia contra el agua y un chubasco primaveral pueden acabar con ellos. Si te metes un poco de caña, ya se mueven un poco y el sudor se acumula en la piel sintética, cómoda de usar, pero no destinada a actividad deportiva contundente.

Conclusiones, disponibilidad y precio

Razer Opus es una propuesta arriesgada para una compañía que presume -con razón- de crear productos «por jugadores, para jugadores». Y más en periféricos de audio para uso general donde hay grandes especialistas y una oferta amplísima y de calidad. A nuestro juicio, Razer pasa el ‘examen’ con buena nota. Estos Opus sirven para cualquier tipo de uso y contenido, para el día a día en casa y en movilidad y conectado a casi cualquier dispositivo.

Su diseño no destaca especialmente, pero para nuestro gusto es elegante y el adecuado para unos auriculares de todo uso donde no son necesarios colorines ni florituras. Muy cómodo de usar, se ajusta perfectamente con una presión equilibrada de la diadema. La calidad de sonido es muy buena, mientras que el ANC funciona perfectamente. Permite conexiones inalámbricas y por cable y la botonera física, aunque no es lo más avanzado del mercado en conectividad, funciona a la perfección.

La parte que menos nos ha gustado son los micrófonos para chats de voz. Si el uso preferente de tus auriculares son las videoconferencias busca otra cosa porque hay propuestas mejores. La aplicación de control es demasiados simple teniendo en cuenta la gran capacidad que el software Razer Synapse que gobierna otros periféricos de la marca, pero en este apartado tampoco es demasiado necesario teniendo en cuenta que el perfil de sonido por defecto con THX es excelente.

Razer Opus está disponible en la página web del fabricante con un precio oficial de 209,99 euros, pero actualmente se puede aprovechar una promoción que rebaja la versión con acabado en azul hasta 157,48 euros. Un precio magnífico para el nivel de estos auriculares que incluye el envío gratuito. También está disponible en el canal minorista la versión probada por el precio de referencia que marca Razer. Ahora mismo, el modelo en azul rebajado de precio es una gran opción.