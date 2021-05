Con un cada vez más amplio y variado catálogo de monitores, no es de extrañar que muchas veces no sepamos por qué tipo de pantalla decantarnos. Aunque con la llegada de modelos como el nuevo Philips Momentum 278M1R esta decisión resulta cada vez más sencilla, presentándonos un modelo ideal para completar cualquier set-up gaming, con una calidad y rendimiento sobresalientes, y el aclamado diseño de iluminación ambiental de Philips.

Especificaciones Philips Momentum 278M1R

Pantalla Panel IPS LED de 27 pulgadas anti-glare Resolución 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) con relación 16:9 y compatibilidad HDR Tiempo de respuesta 4 ms (GtG) Frecuencia de actualización 60 Hz Brillo 350 cd Contraste 1000:1 Color NTSC 91 %, sRGB 105 %, Adobe RGB 89 % Audio Altavoces DTS de 5 W integrados Conectividad 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort, 1x USB-B, 4x USB-A 3.2 Ángulo de visión 178/178º Dimensiones 61,2 x 21,8 x 52,7 cm Peso 6,7 kilogramos Precio 470 euros

Comenzando por su diseño externo, nos encontramos con una pantalla de marcos realmente finos, con unos acabados muy estilizados alrededor de una base de aluminio angulosa en forma de «T» que soportará todo el peso del monitor sin prescindir de unos ajustes de altura, inclinación y giro.

Con un tamaño común de 27 pulgadas, se trata del monitor más pequeño de esta línea Momentum, aunque esto no quita para que sigamos encontrando unas características de alta gama como un panel IPS con resolución 4K (con una densidad de 163 ppp y un punto de píxel de apenas 0,1554 x 0,1554 mm), una frecuencia de actualización y refresco de 60Hz, una retroalimentación muy luminosa y colorida, y un bajo retardo de entrada.

Como única pega, cabe resaltar que el recubrimiento anti-reflectante funciona realmente bien, pero su acabado quizás resulta bastante brillante, lo que en algunos momento ha acabado por mostrar algunos reflejos para las fuentes de luz más potentes como la luz directa del sol o algunos puntos de la iluminación RGB ambiente durante las sesiones nocturnas. No obstante, se trata de pequeños reflejos en ocasiones muy aisladas, resultando casi imperceptibles durante la mayoría del tiempo, mostrándose sólo en algunas de las escenas más oscuras.

Así pues, en cuanto a las pruebas de rendimiento, hemos querido aprovechar a tocar tanto juegos de PC como de PS5, comprobando así el soporte HDR del monitor. Y es que el Philips Momentum 278M1R llega como el primer monitor de la compañía optimizado para el público gamer.

De hecho, contaremos con una orientación para el máximo rendimiento en competiciones de eSports, con un enfoque especializado para los títulos FPS, de acción y carreras. Para ello, el monitor incluye los modos SmartImage, con pre-ajustes para adaptar el color, contraste y otras opciones de la imagen para cada uno de estos tipos de género de videojuego.

Aunque si bien esto lo hará destacar en estos títulos, no significa que no tengamos unos resultados igualmente buenos para el resto, destacando otras tecnologías añadidas como el FlickerFree, para evitar los parpadeos; o la ya mencionada y muy destacable reducción del retado de entrada, que nos permitirá ver una respuesta más rápida y precisa de nuestro movimientos y acciones con los periféricos.

Y la verdad es que los resultados son sin duda impresionantes, con una representación de colores realmente nítida y vívida, y un salto perceptible frente a otras pantallas de resoluciones menores. Concretamente, el Philips Momentum 278M1R cuenta con un brillo de 350 cd/m² y una relación de contraste de 1000:1, además de una gama de colores NTSC del 91%, sRGB al 105% y Adobe RGB del 89%. Unos valores que si bien se merecen el notable, a primera vista podrían no distar mucho de otros monitores, pero que sin duda relucirán (nunca mejor dicho) gracias al soporte VESA HDR300.

No obstante, cabe destacar que, si bien sigue siendo algo normal contar con el limitador de fotogramas por segundo en este tipo de calidades, con unos 60 Hz más que suficientes para disfrutar sin problemas de cualquier juego, no deja de sorprendernos que el Philips Momentum 278M1R no cuente con ningún tipo de ajuste para aumentar los cuadros en resoluciones menores. No obstante como bien decimos, se trata de un ajuste que apenas notaremos con algunos de los juegos más exigentes, sin llegar a suponer un problema siquiera perceptible la hora de reproducir vídeos, series o películas.

Pero sin duda uno de los mayores puntos fuertes del Philips Momentum 278M1R es su pertenencia a esta familia de monitores, equipando en su parte trasera un total de 22 LEDs RGB repartidos alrededor del marco, encargados de crear el llamado efecto «Ambiglow», reproduciendo diferentes colores para producir un efecto de continuación de la pantalla, en una experiencia de mayor inmersión.

No obstante, además de los propios ajustes pre-cargados, contaremos con diferentes configuraciones con las que ajustar esta respuesta de color, ya sea con reacciones al contenido de pantalla, la reproducción de colores fijos, e incluso la posibilidad de apagar toda la iluminación. Todo ello se llevará a cabo sin la necesidad de instalar ningún tipo de software, a través del propio menú y controlador del monitor situado en la parte trasera del mismo.

Así pues, continuando por su parte trasera, y casi terminando con la revisión de este monitor, nos encontraremos con un amplio apartado de conectividad, con la presencia de dos puertos HDMI y un puerto DisplayPort, dos entradas USB-A, y una salida auxiliar de audio para auriculares y altavoces externos. Aunque cabe destacar que esta esta última no será tan necesaria, ya que el Philips Momentum 278M1R cuenta con dos altavoces DTS Sound de 5W integrados, con una calidad de sonido realmente buena que suplirá con facilidad el uso de estos periféricos en los usos más comunes.

Por último, volviendo atrás hasta su diseño, no podemos obviar la mención especial para su soporte, que además de unos ajustes de orientación y posición bastante completos, sólo sorprendiéndonos la ausencia de un giro de 180 grados que nos permita la posibilidad de girar el monitor para su uso en vertical.

Además, este soporte cuenta con uno de los sistemas de montaje más sencillos y fáciles de instalar que hemos visto, eliminando por completo la necesidad de tornillos con el uso de un sistema de pestaña que podremos activar con un único dedo. Aunque eso no significa que el agarre del monitor sea menos robusto, sujetando el monitor con una estabilidad y fuerza sobresaliente incluso mientras ajustamos su posición.

En general, el Philips Momentum 278M1R se postula como una muy interesante opción para los jugadores de la nueva generación, así como los amantes de los contenidos multimedia en alta calidad, convirtiéndolo en un monitor realmente de lo más polivalente, bajo un precio notablemente por debajo de lo que cabría esperar.

Y es que actualmente podemos hacernos con este monitor desde los 470 euros, disponible a través de algunos distribuidores como Amazon o PcComponentes.