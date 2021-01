Razer Hammerhead True Wireless Pro, análisis

Razer Hammerhead True Wireless Pro son los mejores auriculares inalámbricos del catálogo de Razer. Una evolución de los Hammerhead originales con mejoras importantes como la cancelación activa de ruido híbrida, la certificación THX o el aumento de la autonomía, al tiempo que mantiene la conexión de baja latencia para juegos móviles como seña de identidad.

El apartado del sonido está dejando de ser -frente al vídeo- el «hermano pobre» de la tecnología y los usuarios prestan cada vez más atención a los dispositivos de audio. Mucho de ello tiene que ver el impulso que para el sector han supuesto los auriculares inalámbricos, uno de los accesorios que más han crecido en ventas en 2020. Y la situación va a continuar en el nuevo año.

Los grandes productores de móviles inteligentes están dejando de incluir los típicos auriculares por cable en la venta de móviles. Una estrategia que comenzó Apple y que (nos tememos) van a continuar las demás. Si unimos que el clásico jack de 3,5 mm está desapareciendo de la mayoría de móviles nuevos, podemos entender que estos auriculares inalámbricos han dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad. Muestra de ello es que no hay fabricante grande o pequeño que no haya entrado en este segmento de mercado.

Razer lleva tiempo en ello, desde que en 2006 comercializó el Barracuda HP-1. Los nuevos Hammerhead Pro son la culminación de su catálogo de inalámbricos y en una compañía que tiene a gala crear productos «de jugadores para jugadores«, el juego en movilidad es uno de los apartados destacados, sin olvidar la música y el cine y en general cualquier tipo de uso porque realmente valen para casi todo. El fabricante nos ha cedido una unidad y lo hemos probado en múltiples tareas. Te dejamos nuestras impresiones.

Razer Hammerhead True Wireless Pro, características

La nueva versión «Pro» es lo que podíamos esperar de una renovación a fondo de los Hammerhead. Cuestan casi el doble que los originales, pero creemos que la inversión merecerá la pena a muchos usuarios. Mantienen su diseño básico, aunque mejorado para hacerlos más cómodos. Vuelven a apostar por un ajuste intrauricular y aunque han rebajado el tamaño del diafragma de 13 a 10 mm las mejoras son contundentes en todos sus apartados, comenzando, cómo no, por la cancelación activa de ruido (ANC) que debe incluir cualquier auricular inalámbrico que aspire a niveles premium.

La certificación THX es otra de las novedades. Fundada por George Lucas, esta empresa especializada en el desarrollo de estándares de audio y vídeo de alta fidelidad fue adquirida por Racer en 2016, aunque funciona de manera independiente y es muy exigente en sus certificaciones. Desconocemos cuanto aporta al resultado final y hablaremos de ello más abajo, pero ya te avanzamos que la calidad de sonido (sobresaliente) es lo mejor de estos Razer Hammerhead True Wireless Pro.

Mantiene la conexión de latencia baja de 60 ms que optimiza el rendimiento inalámbrico de los auriculares sincronizando mejor audio y vídeo en juegos móviles y una experiencia más inmersiva para los vídeos y la música. Es otra características que junto al THX no encontrarás en otros auriculares. Cuentan con varios micrófonos con cancelación activa de ruido en configuraciones feedforward y feedback, y el destinado a chats de voz. Todo ello se puede gestionar con los controles táctiles incorporados y con una app para iOS y Android.

Dispone de una base de carga para transporte y ampliación de autonomía, mientras que sus múltiples almohadillas permiten ajustarlos a cualquier usuario y tarea. Resumimos sus especificaciones principales:

Formato Intraurales inalámbricos Diafragma 10 mm de diámetro Respuesta de frecuencia De 20Hz a 20.000Hz Impedancia 16 Ω Micrófono Omnidireccional Frecuencia del micrófono 100 Hz – 10 kHz Señal/ruido del micrófono >60 dB Sensibilidad del micrófono

-42 dB Conectividad Bluetooth 5.1 Software App para iOS y Android – Códecs: SBC, AAC Varios ANC Híbrida, THX, Resistencia al agua IPX4 Autonomía Hasta 20 horas (4h auriculares + 16h base) Peso 5 gramos por auricular (53 gramos con estuche) Precio oficial 199 dólares

Razer entrega sus nuevos auriculares en una caja con diseño habitual en la marca. De buen tamaño, atractiva a la vista en colores verde y negro y con todos los componentes muy bien protegidos. Incluye los auriculares, la base de carga, un cable USB Tipo-A a Tipo-C y una guía rápida en papel. A destacar las almohadillas adicionales incluidas. Un juego Grande-Mediano-Pequeño de almohadillas de silicona negras SmoothComfort y otras tantas de silicona translúcidas SecureSeal. También un juego de almohadillas viscoelásticas premium de tamaño mediano de la firma Comply.

Diseño

Las funciones de cancelación activa de ruido solo funcionan realmente bien con diseños in-ear y como no podía ser de otra manera este es el formato elegido para los Razer Hammerhead True Wireless Pro. La línea de diseño sigue la línea general de los AirPods Pro y es un buen espejo donde mirarse teniendo en cuenta que los auriculares de Apple son los más vendidos del mercado y la referencia a batir.

El tamaño de estos Razer es generoso, tanto en grosor como en longitud, y cuenta con tres partes bien diferenciadas. La principal que va al oído a través de la almohadilla incluye el diafragma, un micrófono con cancelación de ruido y un sensor de proximidad. En el extremo opuesto se sitúa el panel táctil con el logotipo de la marca, mientras que el vástago incluye la batería, un micrófono con cancelación de ruido y otro para chats de voz.

A pesar de su tamaño son muy cómodos de usar, ligeros y con un centro de gravedad bien calculado cerca del diafragma para que no se muevan en cualquier actividad. Se ajustan perfectamente a cualquier persona y tipo de uso, probando la gran cantidad de almohadillas que incluye el fabricante. Todas son de buena calidad, pero las viscoelásticas de Comply son excelentes y se expanden en el canal auditivo para un mejor aislamiento pasivo del ruido exterior.

Cuentan con certificación IPX4 para resistencia al agua, en un diseño impermeable que los habilita para uso en actividades al aire libre, protegiéndolos de una lluvia ligera, salpicaduras o el sudor. Solo están disponibles en un único acabado de color, un elegante negro mate donde el verde brillante con el logo de Razer de los controles circulares rompe la monotonía del conjunto. Bien diseñados, con calidad en acabados y atractivos a la vista, pueden parecer voluminosos, pero son ligeros y cómodos de usar.

Base de carga y autonomía

Los Razer Hammerhead True Wireless Pro se ajustan como un guante a su alojamiento en una base de plástico en color negro mate que sirve tanto para recargarlos de energía como para transportarlos a cualquier parte en un bolsillo. Su tamaño y peso es mínimo. Es muy fácil abrir la tapa y meter los auriculares. Sacarlos es un poco más complicado (como ya hemos visto con otros inalámbricos) precisamente por su ajuste perfecto a la ubicación del estuche.

La base se carga a través de un puerto USB Tipo C. Razer incluye un pequeño cable que puede conectarse a un USB Tipo-A en el portátil. O se puede usar un cargador de pared que tenga el usuario. La compañía no proporciona tiempo de carga estimado. No se necesita demasiado tiempo, entre una y dos horas dependiendo del tipo de conexión. La base incluye un pequeño LED de estado, que se pone en verde cuando está completamente cargada.

La base ofrece cuatro cargas adicionales a la propia de los auriculares para totalizar 20 horas de autonomía. La autonomía de los auriculares de 4 horas es la estimada con la función de cancelación de ruido activada. Desactivada, se pueden obtener algo más de cinco horas de uso con una sola carga. Nos gustaría algo más, pero ha mejorado frente a los anteriores Hammerhead y es razonable teniendo en cuenta sus prestaciones, incluyendo el modo de baja latencia para juegos que como el ANC es un consumo adicional.

Aquí hay que citar que la base no cuenta con carga inalámbrica. No es que sea imprescindible, pero es una característica que incluyen auriculares de gama alta (y otros de menor categoría) y a buen seguro Razer lo incorporará en próximas generaciones. Opcionalmente, Razer ofrece un segundo modelo de base de carga (estuche THX) que ofrece protección adicional, un gancho para sujetarlo a un llavero o mochila y un diseño gráfico un poco más atrevido. No cambia las prestaciones de recarga y es prescindible teniendo en cuenta que cuesta 30 dólares adicionales.

Control, software y conexión

El funcionamiento de los auriculares se gestiona mediante los botones circulares sensibles al tacto que incluye cada uno de ellos. Tienen dibujado el logotipo de serpiente de tres cabezas estándar de Razer y se usan para todo tipo de funciones ya que los auriculares no cuentan con controles independientes de volumen o activación del modo ambiente. No tienen iluminación RGB que la firma usa en casi todos sus periféricos, pero la verdad es que no es necesario en unos auriculares inalámbricos.

Los controles táctiles manejan todo y lo cierto es que cuesta un poco acostumbrarse a ellos. Para mi gusto la sensibilidad táctil es demasiado baja, aunque supongo que es un aspecto que dependerá de cada usuario. La descarga e instalación de la app dedicada que ofrece Razer para dispositivos iOS y Android es el mejor punto de partida para empezar a funcionar con los auriculares. Hemos instalado la versión para Android sobre un Galaxy S8 y hemos podido actualizar desde ella el firmware.

La aplicación ofrece la gestión de los distintos apartados de los auriculares incluyendo una prueba de ajuste físico de los mismos que conviene realizar para mejorar la capacidad de la cancelación activa de ruido y elegir las mejores almohadillas para cada usuario. Si la prueba detecta fugas de sonido informará al usuario y podrá ajustarlo o cambiar de almohadillas. El ANC puede seleccionarse desde la app (también mediante los controles) en tres modos: encendido, apagado o modo ambiente.

Un punto importante a gestionar son las acciones correspondientes a las pulsaciones de los controles táctiles. Toques individual, doble, triple, pulsaciones largas o combinaciones de ellas que pueden dejarse tal y como vienen por defecto o cambiarse. Actúan sobre la reproducción de las pistas de música, el asistente de voz, el modo de juego o el ANC. Lo mismo para gestionar las llamadas entrantes.

Los auriculares se entregan con el modo de ecualización THX por defecto, pero se pueden probar otros cinco modos de ecualización predeterminados (amplificado, graves optimizados, voz…) o actuar manualmente sobre los controles para variar el espectro de sonido. El modo THX suena genial y la mayoría de usuarios no tendrá que tocarlo, pero el que necesite ajuste fino puede hacerlo. En la app también puede seleccionarse la conexión rápida por defecto, el modo de juego o la reconexión automática con el último dispositivo sincronizado.

Hablando de conexión, esta se realiza por Bluetooth (5.1) y no hemos tenido el mínimo problema. Los auriculares se conectan inmediatamente se insertan en los oídos y se desconectan o paran la reproducción de audio en cuanto te quitas uno de ellos. El emparejamiento rápido Quick Pair funciona realmente muy bien y ahorra tener que estar accediendo a la configuración de Bluetooth.

Los auriculares pueden emparejarse con hasta tres dispositivos a la vez y cambiar entre ellos sin tener que ingresar al modo de emparejamiento cada vez. Quick Pair también permite «rastrear» los auriculares en la aplicación Find Device de Google. El Razer Hammerhead True Wireless Pro no tiene GPS ni falta que le hace, pero se puede rastrear la ubicación cuando los auriculares se conectaron por última vez a un smartphone.

Razer Hammerhead True Wireless Pro: experiencia de uso

La calidad de sonido debe ser, en mi opinión, la característica principal a valorar en cualquier dispositivo de audio. Me cuesta tener que recordarlo porque hay veces que podemos perdernos en otro tipo de aspectos «accesorios». Si opinas igual, estos Razer te van a encantar, porque son de lo mejorcito que hemos probado en auriculares inalámbricos.

Aunque el tamaño del diafragma se ha reducido a 10 mm, con respuesta de frecuencia entre 20 Hz y 20 kHz y una impedancia de 16 ohmios, la calidad de audio es soberbia, con desequilibrios mínimos en los canales y sin distorsiones al aumentar el volumen. Hay un poco de sangrado de audio y faltaría soporte para audio espacial para ser perfectos, pero te aseguramos que se oyen «de cine» y en cualquier tipo de uso.

Teniendo en cuenta el enfoque de Razer hacia todo lo que huela a Gaming, los hemos probado con juegos móviles con muy buenos resultados. El modo de juego de latencia ultra baja de 60 ms es lo más cercano que podremos conseguir a los auriculares de diadema por cable lo que unido al ANC permite una gran inmersión. Los mismo podemos decir al visualizar películas o series en streaming, perfectamente sincronizado audio con vídeo.

Por supuesto, sería un desperdicio destinar unos auriculares de esta calidad (y precio) solo a juegos en movilidad y lo hemos probado en casi todo tipo de uso, incluyendo actividades deportivas, corriendo para ver que tal se comportaban en estabilidad o dándole duro a la bici en casa con vídeos desde la nube. Muy bien en todo uso.

También lo hemos usado en el PC para juegos. Obviamente, no es su objetivo principal y un jugador tipo usará uno de diadema y seguramente por cable, pero si tienes un buen chip Bluetooth en placa lo cierto es que funcionan muy correctamente. Aunque tampoco están destinados a videoconferencia en el escritorio lo hemos usado y sin alcanzar el nivel de calidad de sonido funcionan correctamente.

Lo mismo en llamadas y chats de voz. No son lo mejor que puedes usar en esta tareas teniendo en cuenta que hablamos de auriculares intraurales inalámbricos, pero nos sorprendió lo bien que han funcionado en estos Razer.

En cuanto a la cancelación de ruido activa funciona como debe un dispositivo de gama alta. Cada auricular tiene micrófonos Feedforward y Feedback ANC. Un micrófono en cada auricular es interno y otro externo, lo que, según Razer, ayuda a cancelar la mayor cantidad de ruidos externos.

Los hemos usado en un centro comercial que a pesar de la pandemia tiende a ser muy ruidoso y cuando lo activas te encuentras en otro mundo, tu mundo, porque no se oye absolutamente nada. Por el contrario, el modo ambiente es de mucha utilidad porque permite acceder al mismo sin tener que quitarse los auriculares. Ambos modos son efectivos y funcionan muy bien.

Hay que volver a destacar la gran cantidad de almohadillas incluidas y la buena calidad de las mismas especialmente las de Simply. Son un detalle que agradecerán los compradores, porque terminan siendo otra parte imprescindible de unos auriculares intraurales.

Los controles táctiles nos dejan sensaciones diversas. Están bien concebidos, pero no tan bien resueltos. Nos ha costado acostumbrarnos a ellos y no creemos que la sensibilidad sea la más acertada. Teniendo en cuenta que no soportan asistentes como Alexa, Siri o Google Assistant (aunque sí funciona con el Hey Google) y que todo debe gestionarse desde estos controles creemos que deben mejorarse en el futuro.

Conclusiones, disponibilidad y precio

Razer ha hecho un gran trabajo para renovar y mejorar en todos los aspectos los Hammerhead originales. La etiqueta «Pro» no es gratuita y la cancelación activa de ruido es un salto de nivel por sí misma, lo mismo que la certificación de THX. Si lo que más te importa es la calidad de sonido el de estos auriculares es sobresaliente. Y no solo en juegos móviles, un uso preferente por la conexión de baja latencia, si no en todo tipo de uso.

Su diseño también se ha renovado ligeramente para aumentar la comodidad de uso, un extremo a lo que ayudan las almohadillas adicionales, mientras que la autonomía ha aumentado un 25% y aunque aquí queda camino de mejora es un avance. El emparejamiento rápido con Android mediante Bluetooth es instantáneo y el software de control ofrece todo lo necesario para gestionarlos.

La sensibilidad de los controles táctiles nos ha gustado menos. No cuenta con audio espacial para los más exigentes y hay un poco de sangrado de audio si subes demasiado el volumen y no seleccionas las almohadillas más adecuadas. La carga inalámbrica Qi para el estuche es una característica obligada para la próxima versión. En el resultado global, muy buenos auriculares inalámbricos que te recomendamos.

Razer Hammerhead True Wireless Pro está disponible en la página web del fabricante por un precio de 209,99 euros con impuestos y envío gratuito. El precio podría ser más ajustado, pero no difiere demasiado de otros modelos de gama alta. Los auriculares inalámbricos premium han llegado para quedarse y el precio ha subido a la par que la calidad.

Aunque creemos que la inversión merece la pena por todo lo comentado, si no quieres gastar tanto y te interesa esta familia de auriculares inalámbricos de Razer, tienes la versión anterior Hammerhead True Wireless en oferta en Amazon por solo 64 euros. No dispone de la cancelación activa de ruido ni la certificación THX, y tiene ciertos compromisos en comodidad de uso y autonomía que ha solventado el modelo Pro analizado, pero dispone de la latencia de entrada baja y una buena calidad de audio. Vas a disfrutar cualquiera de ellos.