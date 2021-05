¿Hay mejor día que hoy para hablar de un sable láser? Yo creo que no y es que, por si no lo sabes, desde hace ya algunos años el 4 de mayo se celebra el día de Star Wars. ¿Por qué? Por similitud fonética. La frase que, en su versión traducida, todos recordamos como «Que la fuerza te acompañe» era «May the force be with you». Y por su parte, 4 de mayo en inglés es «May the fourth». Prueba a pronunciar, de seguido, May the force y may the fourth. Pues bien, gracias a esa coincidencia, cada 4 de mayo es momento de celebrar una de las sagas más icónicas del cine.

Y este año Disney, propietaria desde hace ya años de Lucasfilms, ha decidido jugar con las emociones de los warsies, mostrándonos (de manera muy breve, eso sí) una de las sorpresas que nos estarán esperando a partir de algún momento de 2022 en Orlando, Florida, Una sorpresa que, por si misma, ya justificaría el viaje a Disney World (bueno, Walt Disney World Resort), y que puedes ver en este vídeo que han publicado en YouTube.

En el mismo, podemos ver lo que parece una reproducción de un sable láser que, a diferencia de los comercializados hasta ahora, en los que hay un elemento fijo que se ilumina al encenderlos, sí que reproduce el espectacular efecto con el que este arma nos lleva encandilando a muchos desde 1977. Hablo, claro, de ver cómo el filo se va desplegando progresivamente, acompañado de su sonido, probablemente tan icónico y reconocible como el propio sable laser.

Por lo que podemos ver en los pocos segundos del vídeo, parece ser de color azul, lo que nos invita a pensar que es una reproducción del sable láser de Luke Skywalker en el Episodio 5, El Imperio Contraataca. Muchas personas suelen recordar a Luke con un sable láser verde, pero es porque olvidan que esa es su arma en el Episodio 6, El Retorno del Jedi, tras perder el sable azul en el enfrentamiento con Dart Vader en el que también perdió la mano… pero ganó un padre.



No sabemos prácticamente nada del sable láser, solo que lo encontraremos en el hotel dedicado a Star Wars que se está edificando en Disney World (afirman que será uno de los más caros del resort de Disney) cuya inauguración está prevista para el año que viene. Desconocemos si solo se podrá emplear en el establecimiento o, por el contrario, será posible adquirir uno. Y claro, en tal caso, cuál será el precio, aunque a este respecto sí que podemos tener muy claro que no será un juguete barato.

Y es que si un sable láser de estructura fija puede superar tranquilamente los 200 euros, no hay que hacer un gran esfuerzo para imaginar que, de comercializarse finalmente, una de estas réplicas que emulan el despliegue, es poco probable que tengan un precio compuesto por tres dígitos (más decimales, claro). Y aunque es probable que tardemos en saber más sobre este dispositivo, me temo que muchos lo vamos a tener presente durante bastante tiempo.