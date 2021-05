Los científicos por fin han conseguido descubrir cuánto tiempo dura exactamente un día en Venus, un logro muy importante ya que, aunque nos pueda parecer increíble, hasta hace nada todavía no lo teníamos del todo claro. Conocíamos una cifra estimada, pero no se encontraba confirmada, y por tanto no tenía validez absoluta.

Entiendo que esto habrá generado dudas a más de uno de nuestros lectores, que estará pensando cómo es posible que estando tan cerca de la Tierra, contando con todos los medios tecnológicos que tenemos hoy en día a nuestra disposición, y siendo considerado como un «hermano lejano» de nuestro planeta, todavía no supiéramos con precisión cuánto duraba un día en Venus. No os preocupéis, tiene una explicación muy sencilla, y se encuentra en la propia naturaleza de dicho planeta.

Hace ya un tiempo compartimos con vosotros este artículo dedicado a repasar diez curiosidades sobre Venus. En uno de sus apartados hablamos de la duración de un día en Venus, y os contamos que equivalía, aproximadamente, a 243 días terrestres. Dicha cifra era, como anticipamos, una estimación basada en numerosos estudios, pero no estaba confirmada, y es que debido a su densa atmósfera cualquier estudio centrado en este planeta resulta especialmente complejo, y necesita de un esfuerzo extra para poder ser confirmado.

Un día en Venus equivale a 243,0226 días terrestres

Esa es la cifra exacta establecida con una precisión milimétrica, gracias a un grupo de investigadores de la Universidad de California, que invirtió nada más y nada menos que 15 años en trabajos de observación e investigación de Venus para determinar aspectos tan importantes como:

La duración de un día en Venus.

La inclinación de su eje.

El tamaño de su núcleo.

Los investigadores han concluido que Venus tiene una velocidad de rotación terriblemente lenta, y que esto explica por qué los días son tan largos. También han confirmado que gira en la dirección opuesta a la Tierra, y que la velocidad a la que gira va cambiando con el paso del tiempo, lo que hace que la duración de un día pueda variar hasta en 20 minutos. Esto último también hizo que obtener una medición totalmente precisa y fiable fuese tremendamente difícil, y explica las discordancias que se obtuvieron en mediciones anteriores.

Según los expertos, la densa y extraña atmósfera que tiene Venus podría ser la responsable de ese comportamiento anormal en su ciclo de rotación, de hecho dicha atmósfera rota mucho más rápido que el propio planeta, lo que podría tener algún impacto en el proceso de rotación de este planeta.

Ya sabemos cuándo dura un día en Venus, y también conocemos otros detalles interesantes sobre nuestro vecino, como por ejemplo que su núcleo tiene unos 3.500 kilómetros de diámetro y que es muy similar al de la Tierra, aunque no tenemos claro si se encuentra totalmente solidificado o en estado magmático. Su eje de inclinación también merece una mención especial, y es que es de apenas 2,64 grados, una desviación mínima que es la culpable de que en Venus no existan distintas estaciones, como en la Tierra.

A título personal, creo que Venus es el planeta más fascinante de todo el sistema solar. Hoy por hoy es un auténtico infierno con una atmósfera tan densa que caminar sobre su superficie sería casi como moverse en una piscina de agua, con la particularidad de que esta estaría por encima de los 400 grados, y sería altamente corrosiva.

Sin embargo, a pesar de esa elevada hostilidad, y de todas las diferencias que presenta frente a la Tierra, me llaman mucho la atención sus similitudes, y el hecho de que se encuentre en la zona habitable de nuestro sistema solar. ¿Fue Venus, en algún momento, un paraíso habitable como la Tierra? Es algo que no podemos descartar, y si así fue, ¿qué hizo que Venus se convirtiese en el infierno que es hoy?

Todo lo anterior nos lleva a otra gran pegunta, ¿pudo Venus albergar vida? Es imposible dar una respuesta mínimamente fiable, y está claro que no podremos hacerlo hasta que sea posible investigar en profundidad la superficie de dicho planeta, algo que resulta casi imposible a día de hoy por esas condiciones tan extremas a las que hemos hecho referencia.