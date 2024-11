Disney+ permitirá «pausar» las suscripciones

Gran parte de las plataformas de cine y series en streaming, y Disney+ no es una excepción, no están pasando por su mejor momento. Ya lo hemos analizado profusamente en anteriores ocasiones, así que en este caso nos quedaremos con mencionar que, primero el saturar un mercado que no tenía espacio para tantos servicios, y posteriormente pensar que las cifras que alcanzaron durante la pandemia del Coronavirus (sí, esa que hizo que todos nos tuviéramos que quedar encerrados en casa durante un tiempo) se iban a mantener inmutables una vez recuperada la normalidad. Sí, exacto, cuando la gente pudiera volver a salir a la calle y, por lo tanto, ya no tuviera tanta necesidad de servicios de entretenimiento digital.

De aquellos polvos estos lodos, claro. Cuando la situación empezó a normalizarse y quedó claro que no había tarta para tantos comensales, empezaron a llegar las cancelaciones de producciones, las subidas de precios, los hachazos a las cuentas compartidas (algo que, no tanto tiempo atrás, estas mismas plataformas habían alentado en sus redes sociales…), el empeoramiento de las condiciones de los planes de suscripción, la publicidad…

En fin, que lo que otrora parecía ser la mejor solución para acabar con las descargas de contenidos protegidos, se ha convertido en un ecosistema cada vez más desagradable con sus usuarios. Esto, claro, nos explica tanto el creciente rechazo a las plataformas, como un repunte cada vez más identificado en las descargas de cine y series, algo que no vemos que ocurra con la música, mercado muy distinto si hablamos de lo que ofrecen los servicios de streaming.

Los responsables de estos servicios son conscientes de esta situación y, claro, su principal temor es perder a los usuarios que tienen a día de hoy. ¿Actúan para evitarlo? Mucho menos de lo que deberían, en mi opinión. Eso sí, al menos han decidido que el dinero no sea un problema… más o menos. Así, según podemos leer en TWSJ, Disney+ permitirá pausar temporalmente las suscripciones. De este modo, si un usuario no quiere (o no puede) pagar durante uno o varios meses, en los mismos no podrá acceder al servicio, claro, pero conservará perfiles, listas, ajustes de personalización y, claro, podrá retomar la suscripción cuando lo desee.

Una suscripción pausada es menos malo que una suscripción perdida, han debido pensar en Disney+, y esto tiene sentido. Ahora bien, parece más un parche en el contexto de unos servicios que cada vez son menos valorados por los usuarios, en vez de una solución, que nos quite (y esto ocurre también con otros servicios, claro) el mal sabor de boca que arrastramos desde hace ya un tiempo, tras las constantes subidas de precio y reducciones en lo que nos ofrece, aún así, nuestro plan de suscripción.