Disney+ cancela The Acolyte

Apenas han pasado dos meses y medio desde que Disney+ estrenara The Acolyte, su última producción hasta el momento basada en el universo de Star Wars. Como quizá recuerdes, nos hicimos eco de su estreno en nuestro segundo especial semanal de junio con todos los estrenos de las principales plataformas de cine y series bajo demandas, y tan interesante nos resultó que fue la elegida para protagonizar dicha entrega.

Como ya te contamos, su historia se sitúa aproximadamente un siglo antes del alzamiento del Imperio, lejos ya de los últimos conflictos afrontados por la República. Sin embargo, el consejo Jedi no baja la guardia ante cualquier posible amenaza, y reacciona rápidamente ante las señales de que algo muy malo podría estar cerca de suceder. Firmada por la muy solvente Leslye Headland, contaba con un reparto muy heterogéneo, en el que encontramos desde estrellas indiscutibles como Carrie-Anne Moss, hasta interpretes tan prometedoras como Dafne Keen.

Como no podría ser de otra manera, contar con un reparto étnica y físicamente tan heterogéneo, provocó el ya tradicional review bombing de los cuatro imbéciles que piensan que la diversidad en el universo de Star Wars es algo que solo ocurre desde hace un cuarto de hora. Pero, más allá de eso, la acogida en general, tanto por público como por crítica, resultó bastante positiva. No excepcional (cada vez es más difícil serlo), pero sí buena, un buen trabajo merecedor de extenderse.

Los números, sin embargo, se han encargado de acabar con esa posibilidad. Según leemos en The Verge, Disney+ ha cancelado The Acolyte, dejando de este modo sin respuesta los interrogantes que quedaron abiertos al final de la primera. ¿La razón? Parece ser que las cifras logradas por la serie no han satisfecho las expectativas de los ejecutivos de la plataforma. Y esto, sumado a sus altos costes de producción, ha hecho imposible su continuidad.

Esto de las cancelaciones de series, tanto en general como particularmente en las plataformas de streaming, es un problema sobre el que se charla puntualmente cuando se produce una, pero que todavía no ha sido abordado con la profundidad necesaria, y eso es un problema. Obviamente, las plataformas no tienen obligación legal alguna de cerrar todo aquello que abren, argumentalmente hablando, pero sí que deberían sentir un cierto nivel de compromiso con aquellos de sus usuarios, suscriptores de pago, que se interesan por una serie, empiezan a seguirla, y pueden llegar a pasar un año a la espera de la resolución de los cliffhangers empleados para que, en todo ese tiempo, dicha producción no caiga en el olvido.

No dispongo de datos sobre las audiencias logradas por The Acolyte, pero vista la conversación que se generó alrededor de la misma durante el mes de junio, apostaría a que los datos son positivos. Y ahora, una Disney+ que lleva varios años inmersa en una raid de subir precios, y que ya amenaza con un hachazo a las cuentas compartidas, vuelve a dejar atrás a todas esas personas que han visto la primera temporada y que esperaban la segunda. Y si eso no es una falta de respeto a sus suscriptores, entonces no termino de tener claro qué es.

Por otra parte, sin relación alguna con lo anterior, no quiero dejar de mencionar lo bien que siguen funcionando las redes de intercambio para compartir contenidos a través de Internet.