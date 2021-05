HTC Vive presentará dos dispositivos VR la próxima semana

Lo que comenzaba con un pequeño adelanto o teaser del HTC Vivecon, evento donde se esperaba que la compañía anunciase nuevos detalles sobre su ya prometido visor VR independiente de este año, parece haberse tornado en una filtración masiva.

Si bien hasta ahora todo lo que sabíamos sobre este evento y hardware se centraba en el anuncio oficial del evento y las pocas imágenes teaser compartidas desde la cuenta oficial de Twitter de HTC, los últimos rumores adelantados aseguran que la compañía estaría preparando la llegada de dos nuevos visores VR, con el HTC Vive Focus 3 Business Edition enfocado para un uso en entornos empresariales, y el HTC Vive Focus Pro 2, centrado en el sector de consumo, para los ordenadores de alta gama y la escena gaming.

The next step in VR is coming. Register now. #VIVECON2021https://t.co/iYMD6VsfIT pic.twitter.com/W1501drPJu

— HTC VIVE – VIVECON 2021 | May 11-12 (@htcvive) April 27, 2021