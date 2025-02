Valve va a lanzar un kit de realidad virtual autónomo con un precio de 1.200 dólares

Llevamos tiempo escuchando hablar de Deckard, un kit de realidad virtual en el que Valve trabaja desde hace un tiempo, y que podría llegar a finales de este mismo año. La fuente de esta información es un insider bastante conocido en el mundillo que ya acertó con sus predicciones en el pasado, y que por tanto tiene credibilidad.

Desde que empezaron a aparecer rumores sobre Deckard hemos ido viendo cambios importantes tanto en su concepto como en sus posibles especificaciones. La información más reciente que tenemos dice que este kit de realidad virtual de Valve será totalmente independiente, es decir, contará con hardware propio para mover los juegos.

No tendremos que conectar Deckard a ningún dispositivo externo para que funcione, ya que el kit contará con todo el hardware necesario para poder mover sus juegos. No tenemos ningún detalle todavía sobre las posibles especificaciones de este kit de realidad virtual, por desgracia, pero sí que tenemos información sobre su posible precio, 1.200 dólares.

Es una cifra que a primera vista nos puede parecer alta, pero en realidad es bastante razonable, porque como he dicho este kit llevaría integrado un conjunto completo de placa base, CPU, RAM, almacenamiento, alimentación y gráfica con potencia y capacidad suficiente como para mover juegos actuales en modo de realidad virtual.

Como referencia, os recuerdo que para mover Half Life Alyx la propia Valve recomendaba un equipo con un procesador con seis núcleos y doce hilos, 16 GB de memoria RAM y una GeForce GTX 1070 o Radeon RX Vega 56, que es su equivalencia más cercana. Esto nos dice algo muy importante, y es que ese kit de realidad virtual de Valve debería estar muy por encima a nivel de hardware de esas especificaciones que os acabo de dar.

Una APU Ryzen Strix Halo contaría con toda la potencia que Valve necesitaría para configurar ese nuevo kit de realidad virtual, ya que cuenta con una CPU Zen 5 de hasta 16 núcleos y una GPU integrada Radeon 8060S con 2.560 shaders, cuya potencia llega a superar a la GeForce RTX 4060 Mobile funcionando con un TDP de 70 vatios.

El resto de sus especificaciones se completarían con 32 GB de memoria y una unidad SSD de alto rendimiento de al menos 1 TB. Se dice que Valve estaría dispuesta a asumir pequeñas pérdidas por unidad vendida si decide vender este kit de realidad virtual por 1.200 dólares. Esas pérdidas estarían derivadas del alto coste del hardware utilizado.

No sería la primera vez que una empresa acepta vender hardware con pérdidas para impulsar la adopción de un ecosistema determinad. En este caso, como Valve vende juegos de realidad virtual en Steam potenciar esta plataforma podría reportarle importantes beneficios derivados de la venta de software.

Me parece un proyecto interesante, la verdad, y viendo el buen trabajo que hizo Valve con la Steam Deck la verdad es que siento mucha curiosidad por ver de qué son capaces con Deckard. ¿Será el impulso que necesita el gaming en realidad virtual? Lo veremos.

Several people have confirmed that Valve is aiming to release new standalone, wireless VR headset (codename Deckard) by the end of 2025. The current price for the full bundle is set to be $1200. Including some «in-house» games (or demos) that are already done. Valve want to give… pic.twitter.com/alHzQuwNvc

— ‎Gabe Follower (@gabefollower) February 26, 2025