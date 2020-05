La oferta de monitores es amplísima y la compra del modelo ideal exige conocer al detalle una buena cantidad de características según las necesidades de cada usuario, su presupuesto o el uso al que vaya a dedicarlo, ya que poco tiene que ver una pantalla dedicada a juegos a otra para edición de imágenes o vídeo.

Por supuesto, la industria ofrece modelos «todo terreno» que sin tanta especialización pueden adecuarse a cualquier uso informático. Todo ello vamos a repasarlo en la actualización de una de nuestras grandes guías, como ayuda para no equivocarse en la compra del periférico más importante de nuestro PC y entendiéndolo como una inversión que seguramente mantengamos unos cuantos años antes de volver a renovarlo.

Monitores: principales características a valorar

Tipo de panel

Una característica principal a valorar dependiendo del uso principal que vamos a darle al monitor, sean tareas informáticas, juegos, edición de imágenes, o una mezcla de ellas. LCD y TFT LCD en sus diferentes versiones son los tipos de panel más utilizados actualmente en monitores. Aquí, encontraremos -por orden de calidad- los más básicos y económicos TN, MVA, PVA y los IPS con sus variantes PLS. Estos IPS son seguramente los más adecuados en monitores para todo uso por su mayor calidad de imagen, prestaciones en general y precio.

Los dedicados para juegos suelen montar paneles TN en los modelos más económicos, ya que este tipo de panel permite ofrecer mejores prestaciones en aspectos como la mayor frecuencia de actualización o el tiempo de respuesta. Variantes mejoradas y algo más caras como VA, además de mantener las prestaciones en juegos, mejoran otras características para otros usos informáticos.

Otro grupo de paneles que están llegando al mercado son los basados en OLED y sus variantes, aunque su precio los aleja por el momento del mercado del gran consumo. Más oferta llegará en el futuro de la mano de mini LED, una mejora de los LED actuales que prometen la calidad de imágenes, brillo máximo y negros de OLED, pero a un precio más económico, sin inconvenientes como el conocido ‘quemado’ y con mayor facilidad para usarlos en paneles curvados.

Tamaño

Seguramente sea uno de los primeros aspectos a definir antes de la compra. Al igual que un televisor, el tamaño de un monitor se mide como la distancia en diagonal de un vértice de la pantalla al opuesto establecido en pulgadas. La media de tamaño de monitores ha aumentado extraordinariamente los últimos años y de las 20-21 pulgadas se ha pasado a superar las 24″ y más.

Hay de todo lo que busques para cubrir tus necesidades, si bien hay que contar con el espacio disponible en el escritorio, porque hay modelos simplemente gigantescos que exigen mesas de tamaño enorme. En estos casos hay que valorar el ancho de la pantalla en centímetros. También si apuestas por sistemas multi-pantalla, cada vez menos utilizados ante el aumento de tamaño, pero que todavía se usan.

El tamaño en monitores comienza en las 14-15 pulgadas que ofrecen los monitores portátiles y por arriba acaba en las 65 pulgadas de los nuevos modelos de «Gran Pantalla» exclusivos para juegos y que más que monitores parecen televisores ante su gigantesca diagonal. Un mayor tamaño nos ofrecerá por lo general un mayor campo de visualización y productividad al tener más elementos en pantalla, siempre que se combine con una mayor resolución. Conviene buscar el equilibrio en ello. Un monitor de 40 pulgadas con baja resolución se mostrará demasiado pixelado, mientras que en un modelo de 21 pulgadas con 4K tendrás que dejarte los ojos.

Resolución y relación de aspecto

Es el número de píxeles que pueden ser mostrados en pantalla y lo veremos como resolución máxima o como la resolución nativa de pantalla. Para su diferenciación revisaremos principalmente el producto del ancho por el alto en píxeles, aunque también podremos encontrarlos por el nombre del estándar (Full HD), el número de líneas horizontales (1080p) o la resolución horizontal por la vertical (1920 x 1080 píxeles).

En monitores deberíamos descartar todo lo que baje de Full HD, aunque se pueden encontrar resoluciones nativas inferiores en monitores portátiles. A partir de ahí, encontraremos denominaciones comerciales como 2K, 4K, 5K, 6K y hasta los 8K que se están abriendo camino limitadamente y que ofrecen resoluciones impresionantes de hasta 7680 × 4800 píxeles o WHUXGA.

La resolución está conectada con la relación de aspecto. Ésta es la proporción entre las medidas de anchura y altura de un monitor, calculándose dividiendo ambas y expresándose por lo general como “X:Y”, aunque también podremos encontrarlo por su denominación comercial, como ejemplo “Ultrawide”. Existen un montón de ellas, cada una con sus propias resoluciones, aunque las más frecuentes en monitores actualmente son 16:9, 16:10 o 21:9.

Como decíamos en el anterior apartado, busca siempre el equilibrio entre resolución, relación de aspecto y tamaño y no olvides que el salto entre los estándares (por ejemplo de FHD a 2K) provoca un gran aumento en la cantidad de píxeles que puede ofrecer la pantalla y con ello exige un nivel de hardware superior, sobretodo en la tarjeta gráfica.

Brillo / Contraste / Color / Ángulos de visión

Las características técnicas propias de las pantallas son otros parámetros a valorar y cada una de ellas es importante según el tipo de uso. El nivel de brillo (no compres nada por debajo de 250 nits); la tasa de contraste estático (mínimo 850: 1) o los ángulos de visión (176 grados o superior) serán características importantes para un monitor de todo uso, mientras que la representación del color y el soporte (habitualmente en %) a las principales paletas de color será un apartado que habrá que valorar preferentemente para edición de imágenes y vídeo.

El apartado de juegos «va por libre» y te puedes encontrar monitores (bastante lamentables en brillo, contraste y color), pero que sin embargo son excelentes para juegos por lo comentado en el apartado de paneles. Puedes revisar las características en la ficha técnica de cada monitor.

Frecuencia de actualización / Tasa de Refresco

La ejecución de videojuegos se ha convertido en uno de los segmentos que más impulsa las ventas en monitores. Todos los fabricantes cuentan con series específicas y verás que la mayoría de novedades se dedican a ellos. Como decíamos en apartados anteriores, la ejecución de juegos en PCs exige rendimiento en apartados específicos más allá del brillo, contraste o representación del color.

Un valor clave es la tasa de refresco, referida a la capacidad de mostrar imágenes por una pantalla en un segundo y que verás destacado en hercios (Hz). Aunque es un valor del propio monitor y no debe confundirse con los FPS, que es la tasa de imágenes generada por el ordenador, suelen coincidir como la «velocidad de cuadro» disponible.

En general, mayor número, mejor. En este tipo de monitores para juegos verás desde 100 Hz hasta los nuevos de 360 Hz, y su nivel dependerá de otros parámetros. A mayor resolución, más difícil será aumentar la tasa de refresco. Para jugar puedes usar cualquier tipo de monitor, pero los exclusivos al Gaming ofrecen la mejor experiencia. En todo caso, recuerda, un monitor top específico para eSports con 240 Hz estará penalizado en otros apartados, descartado totalmente para la más mínima edición y poco aconsejable para uso general.

Sincronización adaptativa

Conectado con el punto anterior, una buena cantidad de monitores cuentan con alguna de las tecnologías de sincronización de imágenes disponibles. Están dedicadas a mejorar la comunicación entre el procesador gráfico y el monitor, eliminando cortes de imágenes o fallos que resultan en retrasos en la representación, parpadeos, destellos u otros artefactos. Para ello, sincronizan las tasas de refresco de la pantalla y las GPUs, asegurando un rendimiento fluido, minimizando el entrecortamiento de las secuencias y el retardo de la señal de entrada para mejorar la velocidad de respuesta.

Actualmente podemos encontrar los FreeSync de AMD y el G-Sync de NVIDIA, y en un futuro cercano veremos un Intel FreeSync. La solución de AMD (al igual que lo será la de Intel) está basada en estándares abiertos y es gratuita para los fabricantes, por lo que los monitores suelen ser más económicos que los que utilizan la de NVIDIA y que incluye un módulo hardware y un software propietario. En modelos determinados vendidos a partir de 2019, NVIDIA ofrece un modo de «compatibilidad» con esta tecnología, sin necesidad de un chip dedicado.

Conectividad / Sonido / Ergonomía

Los monitores actuales ofrecen un buen número de conectores de entrada. Desde las antiguas conexiones analógicas VGA que aún se pueden encontrar por razones de compatibilidad hasta las digitales más modernas como las que utilizan USB Type-C y/o Thunderbolt 3. Las más utilizadas en la actualidad son HDMI y/o Display Port. (Si tienes dudas puedes revisar nuestra guía de interfaces de pantalla).

La mayoría de monitores también ofrecen un hub USB, un concentrador con varios puertos que podemos utilizar para conectar periféricos, transferir datos o recargar las baterías de dispositivos móviles.

Modelos de monitores enfocados a oficina o entretenimiento incluyen componentes integrados como webcams y micrófonos para videoconferencia. También encontraremos entradas/salidas de audio y hasta sus propios altavoces, pero como ocurre con los televisores muy pocos ofrecen soluciones de audio de calidad y es preferible optar por componentes externos y no los integrados en los monitores, aunque te pueden servir si no eres demasiado exigente en materia de sonido o te falta espacio en el escritorio.

Otro apartado importante para los que pasamos muchas horas diarias enfrente de la pantalla es la ergonomía. En monitores hablamos de la capacidad para colocar la pantalla en determinadas posiciones para ajustarse a las necesidades de cada usuario. Es recomendable que tenga una buena base que permita regular el monitor al menos en altura. Otros ajustes son los de giro, inclinación o pivote. Si quieres colgar el monitor en la pared, ya sea fijo o conectado a otros soportes, deberás buscar que sea compatible con soporte del estándar VESA.

Múltiples monitores

Trabajar con múltiples monitores es una gozada en un hogar o en una oficina, sea mediante un sistema multi-pantalla con ordenador de sobremesa o simplemente conectando el portátil a un monitor o a varios. Ello nos permite mejorar la capacidad de visualización y la productividad, ampliar el escritorio, poder trabajar con un mayor número de aplicaciones abiertas en tareas profesionales de edición, programación, traducción o tareas financieras.

También colaborar en directo con videoconferencia en la pantalla adicional, ejecutar videojuegos PC que extienden sus visualización en múltiples pantallas y en general, para uso por cualquier persona que desee ver un contenido adicional mientras trabaja, sea un streaming o página Web, mejorando la productividad y comodidad de uso.

Los equipos más nuevos y avanzados ofrecen conexiones Thunderbolt 3, el puerto perfecto para conectar uno o varios monitores ya que además de un enorme rendimiento, ofrece en un solo cable vídeo, audio, transmisión de datos y energía, además de compatibilidad con puertos USB Type-C y también desde soportes nativos DisplayPort 1.2, PCIe de tercera generación, HDMI 2 y USB 3.0. Hay usuarios que valoran su uso, aunque estos modos multi-pantalla tienden a ir disminuyendo ante el impresionante aumento de tamaño de pantalla de los propios monitores. ¿Dos de 24″ o uno de 50 pulgadas? Hay de todo.

Otras características

Todos los fabricantes incluyen tecnologías que prometen distintas mejoras en la imagen. Hay mucho de marketing y es preferible valorar por nuestra cuenta con todos los parámetros anteriores. Como ocurre con los televisores, lo ideal sería poder verlo en directo y en un ambiente neutro, pero no siempre es posible. Al menos intenta revisar análisis de medios confiables antes de la compra.

Sí conviene valorar si soporta nuevos estándares como HDR, el estándar que define y proporciona el alto rango dinámico o la proporción de luz contra zonas oscuras en una imagen. También son interesantes los que cuentan con protección contra la luz azul para rebajar el perjuicio que para nuestros ojos tienen exposiciones prolongadas.

En monitores para juegos, también veremos características estéticas como sistemas de iluminación RGB personalizables o modos de juego predefinidos que ajustan el monitor al uso con distintos géneros y otras funciones específicas para títulos de disparos o esports. Finalmente, modelos para oficina o de uso mixto, suelen incluir funciones para multitarea que permite dividir la pantalla en ventanas de diferentes tamaños y mostrar imagen en imagen (PIP).

Los más atractivos: curvos, 4K/8K y panorámicos

Dejando a un lado los monitores para juegos, cuyos modelos dedicados son como hemos visto exclusivamente para esa tarea y no los recomendaríamos como pantalla de utilización general y mucho menos para otros usos como el de la producción o la edición, hay formatos que sobresalen del resto y del que debemos conocer algunos aspectos particulares, porque pueden no ser adecuados para todos los usuarios.

Paneles curvados

La mayoría de monitores todavía usan paneles planos, pero una de las tecnologías emergentes en monitores (al igual que en televisores) son las de pantallas curvas. Prometen una mayor inmersión, además de mejorar la visión en los laterales, algo necesario ante el aumento de tamaño medio de pantalla. Su valor podrás verlo establecido como el radio de curvatura (1500R, 1800R, 1900R. etc.) e indica una mayor o menor curva, siendo prácticamente el único parámetro técnico distinto a los de un monitor plano.

Hay que destacar que en grandes diagonales la sensación de inmersión existe y el panel curvo permite disfrutar de un campo de visión más amplio y con menor distorsión en los bordes de la pantalla. Es importante señalar que, gastando lo mismo, podemos comprar un televisor plano con mejores características que el modelo curvo equivalente. Y procura verlo en directo porque no todos los usuarios se acostumbran a estas «curvas».

4K/8K

El catálogo de modelos con resoluciones de ultra alta definición siguen aumentando y se pueden encontrar modelos 4K (3840 x 2160 píxeles) a los impresionantes 7680 x 4320 píxeles de los 8K. Entre medias podremos encontrar modelos con otras resoluciones como 5K o 6K, pero son menos utilizados. Además de resolución, la norma UHD exige un aumento de calidad de los paneles, bajo tecnología PLS o Plane to Line Switching, que cubran al menos el 100% de la gama de color sRGB y tengan certificación Technicolor.

En un escritorio informático, otra de las cuestiones a resolver es que no todas las aplicaciones están optimizadas para funcionar en estas resoluciones. Los sistemas operativos principales, Windows, OS X y Linux, sí ofrecen soporte aunque también deben mejorar. El contenido multimedia va llegando lentamente (Blu-ray 4K o servicios en nube) y en cuanto a juegos, si has tenido la oportunidad de jugarlos en 4K habrás comprobado que es una experiencia alucinante.

Aunque también hay modelos de gama económica, este tipo de monitores requieren inversión adicional en hardware. En juegos, necesitas un equipo de gama alta (especialmente tarjeta gráfica) para moverlos a tasas razonables porque la caída de frames en 4K es brutal. Y no digamos nada de los 8K, que exigen configuraciones multi-gráfica en SLI o Crossfire obligatoriamente y no de los modelos económicos. Conviene buscar el equilibrio entre todo ello.

Ultrapanorámicos

Los monitores ultrawide (o de pantalla ultra ancha) son otra de las apuestas actuales de la industria para impulsar las ventas de estos periféricos. La característica que los define es su relación de aspecto, una medida de proporción entre el ancho y alto de la pantalla que vimos en las características generales. Si en los antiguos monitores CRT la proporción más extendida era 4:3 (4 píxeles de ancho por 3 píxeles de alto), la llegada de los modelos LCD y TFT ofreció otros formatos que hasta entonces solo veíamos en pantallas cinematográficas: 15;9, 16:10 o 16:9 que es el más extendido en la actualidad.

Para ofrecer algunas de las ventajas de aumento de cantidad de información (a lo ancho) de los sistemas multipantalla, la industria comenzó a ofrecer un formato 21:9, que es el estándar usado en las mayoría de grabaciones de películas y su exhibición en salas de cine. La denominación de monitores UltraWide corresponde a este formato con proporción real 2.37:1. La pantalla es ancha, muy ancha, frente al 16:9 y el formato no se ha quedado ahí y ya hemos visto modelos extremos con una relación de hasta 32:9.

Los defensores de este tipo de formatos para el escritorio informático (entre los que me incluyo fervientemente) valoran el mayor espacio de visualización en horizontal lo que permite trabajar con un mayor número de ventanas abiertas, mayor inmersión en videojuegos y experiencia perfecta a la hora de ver películas. No todo son ventajas. Se pierde espacio visible en vertical lo que puede afectar por ejemplo a la navegación web o trabajando con hojas de cálculo. Aunque su soporte ha aumentado y cualquier juego nuevo lo va a soportar, puedes encontrarte con títulos anteriores que no lo soporten o hagan un escalado correcto.

Guía de compra de monitores: modelos y precios

Si has llegado hasta aquí habrás comprobado que la elección del monitor ideal no es sencilla si valoras todas sus características. Afortunadamente, la oferta es amplísima y puedes encontrar todo lo que busques. Y eso que nos limitamos al mercado de consumo y dejamos fuera los profesionales, si bien muchos de ellos pueden servir para ambos mundos.

La recomendación general si el presupuesto es limitado es olvidarse de diagonales inmensas, grandes resoluciones, paneles curvados, características añadidas, ultrapanorámicos o dedicados a juegos. Es preferible comprar un monitor Full HD estándar de 23 pulgadas que incluya un panel de calidad y buenos niveles de brillo, contraste o color, que un monitor 4K de 30 pulgadas o un curvado de baja calidad. Siempre, siempre es mejor un buen 2K que un 4K regular. Si tenemos un presupuesto algo más amplio, como deberíamos teniendo en cuenta que es el periférico más importante y que lo renovaremos en bastantes años, conviene adquirir algo de buena calidad.

Desde nuestra última guía de compra de monitores en octubre, la mayor parte de las novedades han apostado por el sector de juegos como punta de lanza para impulsar las ventas. Se han reducido biseles y grosores en una tendencia general de cualquier tipo de producto electrónico; se han incluido FreeSync y G-Sync en más modelos; ha aumentado el uso de puertos USB Type-C y/o Thunderbolt 3; hemos visto el lanzamiento de los Big Format Gaming de 65 pulgadas; los primeros OLED; los primeros 8K y mejoras en la calidad de imagen, tasas de refresco hasta 360 Hz y tiempos de respuesta por debajo de 1 milisegundo.

En cuanto a precios, hay de todo, subidas y bajadas. La gama de entrada es baratísima con modelos por debajo de los 100 euros, mientras que la gama premium se eleva bastante, quizá demasiado. En todo caso, hay buenas ofertas para todos los presupuestos. Los separamos por resolución y añadimos por separado los que ofrecen formato ultrapanorámico. ¡BUENA COMPRA!

