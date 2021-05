He aquí un nuevo juego gratuito que puedes conseguir en la Epic Games Store: Pine, una aventura de corte clásico que no está nada mal si te va el género y que por lo que te va a costar, qué menos que darle la oportunidad.

En efecto, la Epic Games Store sigue gastándose el capital en regalar juegos con la esperanza de hacerse con un trozo de la tarta que se zampa casi en solitario Steam, aunque no parezca una estrategia que esté dando frutos. La tarta, por cierto, no tiene como ingrediente principal el número de usuarios, sino el de beneficios.

Pero hablemos de Pine, que es el título que nos ocupa. Se trata como hemos señalado de una aventura de corte clásico… ¿lo cual qué significa, exactamente? Porque aventuras las hay de todo tipo y condición. Sin embargo, de acudir a los ránkigs históricos del mundo de los videojuegos, no habría pérdida para encontrar la gran aventura de corte clásico: The Legend of Zelda, what else?

Así, hazte a la idea de que Pine es una suerte de The Legend of Zelda indie, porque básicamente es lo que es: una aventura de acción en mundo abierto que huele a Zelda de principio a fin, por lo que compararlo con el icono de Nintendo no tiene sentido más allá de utilizarlo como referencia. No obstante, Pine goza de buenas valoraciones y merece su atención.

Pine se lanzó en octubre de 2019 para Windows, Mac y Linux, pero como ya sabes, en la Epic Games Store solo podrás reclamarlo para uno de estos sistemas (¿a que no adivinas cuál?). ¿Será esta una de las razones por las que la tienda no triunfa al nivel de otras? Puede ser, aunque no esté entre las primeras de la lista.

Sea como fuere, si te interesa disfrutar de Pine sin gastarte un céntimo, los tienes gratis en la Epic Games Store hasta el prócimo 13 de mayo. ¡Que no se te escape! Te dejamos con el tráiler oficial de Pine para ir abriendo el apetito.