La Epic Games Store sigue manteniendo su estrategia de conseguir usuarios a golpe de talonario. Como recordarán nuestros lectores habituales, esta conocida plataforma de distribución de juegos en formato digital lleva bastante tiempo regalando juegos de forma continuada, una medida que les ha permitido incrementar enormemente el número de usuarios.

Sé lo que estáis pensando, que crecer en número de usuarios es bueno, y sí, en la mayoría de los casos lo es. Sin embargo, desde una perspectiva más realista, tener muchos usuarios no te sirve realmente de nada si no eres capaz de rentabilizarlos, y eso es lo que le está ocurriendo a la Epic Games Store.

La batalla que vienen librando Apple y Epic Games ha dado pie a una filtración de documentos muy interesante, en la que hemos podido descubrir cosas tan importantes como el coste que tuvo que asumir la Epic Games Store para regalar ciertos juegos, cuántas unidades se activaron y qué porcentaje de esos usuarios que reclamaron al menos un juego gratis acabó comprando algo, es decir, qué cantidad de usuarios gastaron dinero en dicha tienda.

Solo un 7% de los que reclamaron juegos gratis en la Epic Games Store compró algo

En los documentos filtrados podemos constatar lo que venía siendo un secreto a voces, y es que la Epic Games Store no es capaz de rentabilizar esa enorme base de usuarios que ha adquirido durante los últimos años, un tema que ya tuvimos la oportunidad de tratar en su momento en este artículo, donde os pedimos, además, vuestra opinión.

Según dichos documentos, solo un 7% de los usuarios que reclamaron, al menos, un juego gratis en la Epic Games Store acabaron comprando algo después de su activación. Para darle algo de perspectiva, esto significa que si un millón de usuarios reclamaron un juego gratis, solo 70.000 usuarios gastaron algo de dinero en la tienda. Sí, es un valor ridículamente bajo que confirma que esta tienda no está haciendo bien las cosas.

Si echáis un vistazo a la imagen adjunta, podréis ver el coste total y la cantidad de unidades activadas de juegos que regaló la Epic Games Store en sus nueve primeros meses, hasta septiembre de 2019. Me quedo con las ganas de saber cuánto les costó regalar GTA V, pero no deja de ser impresionante la cantidad de dinero que gastaron en total: 11,6 millones de dólares. En ese periodo, Batman Arkham Knight fue el juego gratis que más se activó, y también el que más dinero costó a la Epic Games Store, ya que tuvo que compensar a Warner Bros con 1,5 millones de dólares.

¿Por qué la gente no gasta dinero en la Epic Games Store?

Creo que es la pregunta que debería hacerse Epic Games para empezar a «meter mano» a lo que es, a mi juicio, un grave problema. ¿Crees que exagero? Nada más lejos, no es buena señal que tu número de usuarios crezca en un 50% y que los ingresos apenas se eleven en un 2,9%. Los números hablan por sí solos, y evidencian que hay algo que no estás haciendo bien.

En mi caso, debo decir que no me gusta ni el diseño ni la interfaz de la Epic Games Store. Tampoco me gusta la lentitud con la que se gestionan y se producen tanto las descargas como el proceso de instalación de los juegos, y como plataforma está a años luz de lo que ofrece Steam. A día de hoy, utilizo los lanzadores de varias plataformas porque, por desgracia, no tengo otro remedio, ya que algunos de mis juegos están distribuidos entre diferentes tiendas, pero a la hora de comprar doy prioridad a Good Old Games y Steam. También recurro siempre que puedo a la Humble Store por su enfoque caritativo.

La Epic Games Store tiene muchas cosas que mejorar, y mucho camino que recorrer si quiere llegar a ser capaz de ofrecer una plataforma al nivel de Steam. Obviamente no lo va a conseguir regalando juegos, y tampoco va a animar a sus usuarios a gastar más dinero con ello si, la final, sigue siendo una plataforma mediocre.