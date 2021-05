Tenemos una buena noticia y otra mala, con respecto a Twitter Blue. La buena es que este servicio reuniría muchas de las funciones que, durante años, han sido reclamadas por los usuarios, lo que demuestra que los responsables de la red social han recogido el feedback aportado por sus usuarios; la mala es que estamos hablando de un servicio de pago, lo que demuestra que los responsables de la red social han recogido el feedback aportado por sus inversores. Y tengo la sensación de que éstos últimos estarán más contentos que los primeros.

Pero bueno, empecemos aclarando que Twitter Blue todavía no es oficial, de momento es solo una filtración publicada en Twitter por Jane Manchun Wong, una reconocida filtradora y que no suele fallar nunca en sus adelantos. Por lo tanto, y aún a la espera de una confirmación oficial de Twitter Blue, podemos dar prácticamente por segura su existencia o, como mínimo, que los directivos de Twitter están considerando muy seriamente su implantación.

Entre la información aportada por Wong nos encontramos con un precio de suscripción mensual a Twitter Blue, 2,99 dólares. Sin embargo, si seguimos leyendo entre lo que ha publicado, la filtradora afirma que Twitter se plantea varios niveles de suscripción con, claro, acceso a distintas funciones exclusivas. Cabe entender, claro, que serán incrementales, es decir, que el tier 2 tendrá todas las funciones del tier 1 y las propias, el tier 3 las del 1 y el 2 y las suyas, y así sucesivamente, en tantos niveles de suscripción como Twitter pretenda implementar.

Son dos, de momento, las funciones que, según Wong, irían asociadas a Twitter Blue. En primer lugar encontramos la posibilidad de revertir la publicación de un tweet durante los primeros 30 segundos. Una función de la que ya te hablamos anteriormente y que ya encontramos en otros servicios, como por ejemplo en Gmail, y que nos permite deshacer una acción tanto si se ha producido por error como si, al enviar, descubrimos que hemos cometido algún error, omisión o lo que sea.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021