Twitter prepara una función par "deshacer" un envío

Tarde o temprano hay que asumir que, salvo inesperada y colosal sorpresa, Twitter jamás nos permitirá editar nuestros tweets una vez publicados. Si por la razón que sea te has comido una letra, has cambiado una B por una V o, tras leer tu publicación, te das cuenta de que tal y como la has escrito no se entiende lo que querías decir (o, peor aún, se entiende justo lo contrario) solo tienes dos posibilidades, aprender a vivir con ello y seguir con tu vida, o borrar el mensaje y confiar en que nadie recordará tu desafortunado traspiés.

El problema es que Twitter vive de alimentar nuestro ego. Cada like y cada retweet son una dosis instantánea de endorfinas, una recompensa como el terrón de azúcar que obtienen las cobayas al apretar el botón rojo (el botón azul produce una liviana descarga eléctrica). Si un tweet pasa sin pena ni gloria, maldecimos a la humanidad lo aceptamos deportivamente y empezamos a pensar en el siguiente que seguro, esta vez sí, será el que acumule tantos likes y retweets como un «Buenos días» de Katy Perry.

El problema viene cuando andamos un poco más lentos de reflejos, y en vez de darnos cuenta del error a los pocos segundos, lo hacemos unas horas más tarde y, maldición, precisamente en el mensaje con el que hemos conseguido más interacciones. ¿Qué hacemos? ¿Lo borramos y renunciamos a ese puñado de reconocimiento que nos ha dado la comunidad? ¿Lo dejamos y que sean los usuarios de Twitter los que nos recuerden durante el resto de la vida que una vez, un única y maldita vez, y por culpa de lo pequeño que es el teclado en pantalla y lo juntas que están las letras, escribiste Vigo con B.

Es comprensible, no obstante, que Twitter no permita la modificación de los tweets una vez publicados, pues hasta añadir, modificar o eliminar un par de letras puede cambiar por completo el significado de un mensaje, lo que podría resultar muy molesto para las personas que lo han retuiteado, han indicado que les gusta, han participado en la conversación, etcétera. Lo dije al principio y lo repito, las posibilidades de que Twitter permita editar los mensajes una vez publicados son bajas, muy bajas.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

Sin embargo, quizá inspirada por Gmail y su función de deshacer envío, podemos leer en un tweet de Jane Manchun Wong que Twitter estaría trabajando en una función para revertir la publicación de un mensaje durante los segundos inmediatos a dicha acción. ¿Y de cuánto tiempo dispondrás para arrepentirte del envío y dar marcha atrás? Según podemos ver en el tweet no será un plazo demasiado holgado, se reduce a cinco segundos.

Como ya habrás deducido, durante esos cinco segundos el mensaje no llega a publicarse, es una cuenta atrás desde que lo confirmas hasta que se publica en Twitter. Esto tiene utilidad en dos casos: cuando pulsamos el botón de envío por error, y cuando nuestro cerebro identifica un error una décima de segundo tarde. En ambos casos podrás revertir la publicación antes de que ésta se haga efectiva, y volver a la edición del mensaje para corregir el error.

No sabemos si el tiempo de seguridad podrá modificarse ni si esta función podrá desactivarse, para aquellos que nunca dudan de sí mismos (esto no siempre sale bien), y cuándo llegará esta función a Twitter (si es que finalmente lo hace) es, a día de hoy, una incógnita. No obstante, y como usuario intensivo de la función de deshacer envío de Gmail, reconozco no solo que me parece un acierto, sino que estoy seguro de que tardaré poco en empezar darle uso, si finalmente llega a la red social.