Acumulando ya varias filtraciones, una vez más las tabletas Galaxy Tab A7 Lite de Samsung han vuelto a ser el objetivo de los filtradores, compartiendo lo que parecen ser las características finales de esta nueva tableta de gama económica. Y es que al igual que sucede con los teléfonos inteligentes, no todo el mundo está interesado en hacerse con un dispositivo de última generación y gran potencia, prefiriendo en muchos casos priorizar un tamaño más pequeño, unas especificaciones más acordes con su uso y, por supuesto, un precio más bajo.

Comenzando por su diseño, finalmente la Galaxy Tab A7 Lite se mantendrá en línea con lo ya adelantado anteriormente, con una pantalla de biseles algo reducidos en los laterales pero bastante presentes en la parte superior e inferior. Aunque parece ser que finalmente la tableta no será tan pequeña como estaba esperado, no sólo no optando por bajar hasta un tamaño «phablet» de 7 pulgadas, sino optando por una pantalla LCD de 8,7 pulgadas con una resolución de 1.340 × 800.

Y es que tal y como vimos en las supuestas imágenes promocionales de Samsung, la compañía estaría apostando por una tableta más ligera y liviana, apta para su uso con una sola mano. Algo que dependerá principalmente del peso final de la misma, única incógnita que parece seguir escapándose de estas filtraciones.

Pasando así a su interior, la Galaxy Tab A7 equipará un procesador MediaTek MT8768x de ocho núcleos (12 nm Octa-Core ARM Cortex-A53 hasta 2 GHz, con GPU PowerVR Ge8320), acompañado de una configuración única de 3 GB de RAM, y dos opciones de almacenamiento interno de 32 o 64 GB, afortunadamente expandibles mediante tarjetas microSD.

Por otra parte, no deja de sorprendernos encontrarnos una batería de 5100 mAh, que si bien resulta bastante amplia de cara a los smartphones, se queda algo corta con lo que cabría esperar de una tableta, independientemente del tamaño reducido de este dispositivo. Aunque por suerte, contaremos con un sistema de carga rápida.

Llegando así a su apartado más interesante, según afirman desde WinFuture, la Galaxy Tab A7 Lite podría llegar bajo un precio bastante reducido de apenas 150 euros para su modelo más básico equipado sólo con conectividad Wi-Fi, mientras que el modelo LTE llevará un pequeño aumento aumento.

Por desgracia, por el momento no se han ofrecido detalles sobre su posible fecha de lanzamiento, aunque , de nuevo rumores, parece ser que Samsung estaría preparando un evento de presentación exclusivo para sus tabletas, durante el próximo mes de junio.