MacBook Pro 2021: ¿recuperará conexiones «perdidas»?

Aún recuerdo la sorpresa, cuando llegó el momento de jubilar mi MacBook Pro de finales de la primera década del milenio, al confirmar que la inmensa mayoría de las conexiones «clásicas» habían desaparecido por completo. En su lugar me encontré con cuatro puertos USB-C y un minijack para los auriculares. También me encontré con el teclado mariposa, pero esa es otra historia de la que ya hemos hablado largo y tendido, y sobre la que no merece la pena extenderse.

Apple ha sido, históricamente, precursora en esto de ir eliminando elementos de los dispositivos, hasta el punto de que para algunos la compañía se ha convertido en prescriptora de la obsolescencia. Lo hizo con las disqueteras en los ordenadores de sobremesa, tiempo después con las unidades ópticas en sobremesa y portátiles, con el minijack en los teléfonos y con las conexiones en los portátiles.

Estoy viendo las conexiones de mi MacBook Pro viejo y contaba con Magsafe, RJ45 (gigabit ethernet), Firewire 800, Thunderbolt, dos USB 2.0, lector de tarjetas de memoria, minijack, Kensington lock y unidad óptica. El MacBook Pro con el que trabajo ahora, ya lo he comentado antes, cuatro USB-C y minijack. Siempre me ha parecido una reducción excesiva, aunque entiendo que ayuda a reducir el grosor y peso del portátil, y que obliga a adquirir mil y un adaptadores para emplear otros estándares de conexión.

Sin embargo, todo apunta a que el próximo MacBook Pro 2021 podría revertir parte de dichos cambios, recuperando algunas conexiones añoradas por los usuarios. De ser cierto me parecería un acierto por parte de Apple y, como ejercicio de análisis, creo que puede ser interesante recuperar la lista de conexiones de un MacBook Pro antiguo, y plantearnos si alguna de ellas podría volver.

MagSafe

Solo las razones estéticas justifican, en mi opinión, que Apple dejara de emplear MagSafe en los MacBook Pro. Es cierto que no era el conector más bonito del mundo, pero eso quedaba compensado desde la primera ocasión en la que tropezabas con el cable de alimentación y, en vez de arrastrar el ordenador al suelo, veías como el cable se liberaba y nada ni nadie sufría daños. Apple tenía el mejor conector de alimentación de la historia de los portátiles y lo descartó, algo que siempre me ha parecido un error.

Recientemente, Apple ha decidido recuperar MagSafe, de momento en los iPhone, lo que podría ser un avance de su vuelta a los MacBook Pro, de los que nunca debió despedirse. Esto es algo puramente especulativo, lo adelanto, pero creo que si el MacBook Pro 2021 recupera algún elementos de conexión de los modelos antiguos, MagSafe es de los que tienen más papeletas para volver.

Gigabit Ethernet (RJ-45)

Es cierto, cada día hay más usuarios que no han empleado una conexión cableada en toda su vida. WiFi ha mejorado hasta ofrecer unos estándares de velocidad, fiabilidad y seguridad más que adecuados y, en consecuencia, la inmensa mayoría de personas no tiene interés alguno en tener que desplegar una infraestructura de cables routercentrista para poder conectarse a Internet con el portátil desde cualquier rincón de casa.

Sin embargo, hay bastantes casos en los que contar con un RJ-45 mejoraría la experiencia de uso del MacBook Pro. Hace un par de años, por ejemplo, me alojé en varios hoteles en los que la conexión a Internet era o cableada o inestable (la cobertura de WiFi fluctuaba más que la cotización de Bitcoin). Obviamente habría optado por cable, pero como viajaba con el Pro, no me quedó más remedio que quedarme con inestable.

Hay entornos en los que las conexiones inalámbricas o no son factibles o no son recomendables (pese, repito, a que ofrecen un buen nivel de seguridad) y, en esos casos, los usuarios de MacBook Pro se ven obligados a adquirir un adaptador para contar con conexión por cable en sus portátiles. Este es el otro punto en el que tendría sentido que Apple diera marcha atrás y recuperara la conexión RJ-45. En mi opinión sería un acierto.

Firewire y Thunderbolt

Es cierto que al enumerar los puertos de los MacBook Pro actuales, los he denominado, genéricamente, USB-C, cuando lo cierto es que son USB 3.1 Gen 2, Thunderbolt 3 y Display Port, además de puertos de carga. Todos, eso sí empleando la misma interfaz física de conexión. Así pues, suena raro que Apple se plantee recuperar conectores específicos para este tipo de conexiones. Mi apuesta clara es que no lo hará, y que esos puertos nunca volverán a los portátiles de Apple.

USB Tipo A

Esto no va a pasar. Antes veremos a Apple volver a montar procesadores de Intel que revertir su apuesta en exclusiva por el tipo C. Las probabilidades de ver un nuevo MacBook Pro con un USB Tipo A se me antojan, a estas alturas, semejantes a las de que los de Cupertino decidan equiparlo también con una disquetera. De 5 1/4.

Lector de tarjetas

El nivel de demanda del lector de tarjetas de memoria mantiene una relación inversamente proporcional con el de adopción de los smartphones como cámaras de fotos para la inmensa mayoría de los usuarios particulares, y también para algunos profesionales. No quiero decir con esto que ese sea el único uso de los lectores de tarjetas (tengo dos Raspberries, sin ir más lejos), pero sí que la relación entre tarjetas y fotografía es más que evidente.

Y aún así, durante todos estos años han sido bastantes los usuarios que han reclamado su vuelta. ¿Cederá Apple en este punto, recuperándolo en los futuros MacBook Pro? Creo que no resultaría coherente con su política de menos es más, pero no lo descartaría con la vehemencia que sí que he empleado en el punto anterior.

MacBook Pro 2021, Quanta Computer y REvil

He hablado, hasta ahora, de mi teoría, y si tú tienes una, me encantaría leerla en los comentarios. Pero he dejado para el final algo que le da una vuelta de tuerca a este asunto, y es el ataque de ransomware que sufrió Quanta Computer hace alrededor de un mes. Como ya te contamos en su momento, Apple es cliente de Quanta, y entre los documentos exfiltrados y que REvil hizo públicos durante unos días, se encontraban algunos diseños que podrían corresponder al MacBook Pro de 2021.

En dichos diseños se mostraba un lateral con un conector MagSafe, un conector HDMI, un puerto USB-C y un lector de tarjetas. Es un planeamiento que tiene sentido, especialmente por MagSafe y por HDMI, si bien no le concedo valor de ley a lo filtrado por REvil. No dudo de su autenticidad, pero es solo un diseño sobre el papel, nada nos confirma que sea definitivo. Sí que es evidente que Apple desea recuperar conectores en el MacBook Pro, pero todavía tardaremos en confirma cuáles. ¿Qué esperas tú al respecto?