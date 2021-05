¿Está Microsoft detrás de la demanda de Epic Games a Apple?

Ni un culebrón sin una estrella invitada. Y en el caso del juicio entre Apple y Epic Games, parece que es rol, entiendo que involuntario, le corresponde a Microsoft. Desgraciadamente aún no hemos llegado al nivel en el que un directivo al que se daba por desaparecido desde hace 10 años cruza una puerta, se produce un enorme alboroto y un par de personas se desmayan cuando, preguntado por todos sus años de ausencia, el reaparecido afirma, tras poner su mentón apuntando hacia el sol y mirar de soslayo a la cámara, que tuvo un accidente de coche y, a consecuencia del mismo, fue víctima de un ataque de amnesia.

Aún así, pese a que nos quedamos sin esos golpes de efecto, el juicio del año del sector tecnológico no está decepcionando, pues entre otras cosas nos está permitiendo averiguar mucho sobre ambas empresas, Apple y Epic Games, y a modo de suculenta propina también estamos teniendo algunas revelaciones sobre «las tripas» de otras tecnológicas que han sido citadas para la causa. Una de las más importantes es, sin duda, Microsoft, y parece que a Apple no le ha gustado nada el testimonio aportado por los de Redmond.

Y es que, según podemos leer en 9to5Mac, Apple ha acusado a Microsoft de ser de ser quien se encuentra en realidad detrás de la demanda antimonopolio. Y no solo ha planteado esa acusación, además los abogados de Apple han solicitado a la jueza que desestime el testimonio de la ejecutiva de Xbox Lori Wright, afirmando que «un observador razonable podría preguntarse si Epic está sirviendo como un stalking horse para Microsoft«.

La acusación no es baladí, pues con ella Apple afirma que Epic Games está actuando dirigida por Microsoft, que sería la verdaderamente interesada en atacar a Apple, pero que no lo haría directamente por evitar verse en medio de tamaño embrollo. Un embrollo que, no lo olvidemos, obligaría a Microsoft a revelar mucha más información interna sobre la compañía. Con esta estrategia, de la que Apple acusa a Microsoft, Epic Games actuaría como una marioneta de los de Redmond, que evitarían ponerse bajo el foco.

Es cierto que Microsoft fue de las primeras empresas que se posicionaron del lado de Epic Games cuando estalló toda la polémica y, según se viene afirmando desde hace tiempo, los de Redmond habrían estado instando a los reguladores europeos y estadounidenses a poner la lupa sobre las prácticas de Apple en sus mercados. Elementos a los que se acogen los de Cupertino para formular esta acusación e intentar invalidar el testimonio presentado por Lori Wright. Epic Games, por su parte, también habría presionado a Microsoft.

No parece demasiado probable que la jueza vaya a admitir dicha petición, y también cabe esperar que este juicio se traduzca en cambios en las políticas de Apple (gane el juicio o lo pierda). Habrá que ver el calado de dichos cambios, así como el posible efecto contagio a otras empresas y servicios. Y aunque ya apenas cabe margen para ello, todavía podemos esperar alguna otra aparición estelar. Cruzo los dedos esperando que la palabra amnesia aparezca, al menos una vez, en el sumario de la causa.