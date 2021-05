La incursión de Amazon en el mercado de dispositivos puede considerarse como muy particular. Seguramente su dispositivo más popular sea el primero que lanzó, su lector de libros electrónicos Kindle, que se apoyaba en la extensa biblioteca de títulos utilizando un formato propio de Amazon y que se ha convertido en todo un éxito y el rival a batir en este mercado. Pero Amazon no se ha conformado con el libro electrónico y se ha atrevido con otros mercados con resultado desigual, como la fallida incursión en el de los teléfonos móviles con el malogrado Fire Phone.

Precisamente bajo la marca Fire en 2012 Amazon anunciaba el lanzamiento de su propia tablet llamada Fire HD o Kindle Fire HD que como peculiaridades ofrecía un precio bajo para sus prestaciones y por el otro la limitación de que utilizaba un sistema propietario para funcionar, es decir, que no era compatible con algunas de las funciones del sistema operativo más difundido en los tablets tanto entonces como actualmente, el Android OS de Google.

Hemos tenido la ocasión de probar el último llegado a la familia Fire HD, el Fire HD 10 2021. Hay que señalar que el modelo lanzado en 2019 también se llamaba Fire HD 10 (número que se refiere al tamaño de la pantalla en pulgadas) y que por tanto hay que fijarse en el año de lanzamiento para saber de qué tablet de Amazon estamos hablando. En realidad especificaciones en mano este nuevo modelo tiene pocas diferencias con respecto a su antecesor.

Modelo analizado Amazon Fire HD 10 2021 (11ª generación) Pantalla 2021 Cámaras 1920×1200 IPS relación de aspecto 16:10 Sensores Acelerómetro Memoria 32 Gb almacenamiento (ampliables SDXC) 3 GB RAM Dimensiones 247/166/9.2 mm Peso 465 g Batería 12 horas de autonomía Sistema operativo Fire OS 7 sobre Android 9 Web https://www.amazon.es/ Precio 149,99 euros

Repasando especificaciones ambos disponen de un procesador Cortex-A53 Octacore y del mismo chipset Mediatek MT8183, la pantalla IPS de 10,1 pulgadas también es idéntica con una resolución de 1920 x 1200 pixels que se traduce en una densidad de píxeles de 224 puntos por pulgada. Disponen ambos de un conector USB tipo C, ambos se ofrecen con dos capacidades de almacenamiento de 32 y 64 Gb y los dos disponen de la misma ranura para tarjetas de memoria MicroSDXC.

Hay que mirar con lupa para ver diferencias… pero las hay. Una de las principales es que este nuevo Fire HD 10 es más ligero, 465 gramos frente a 504 de su antecesor, y dispone de más memoria RAM: 3 Gb frente a 2Gb. En el apartado de cámaras también hay diferencias ya que el sensor de la cámara de este nuevo modelo de Amazon es de 5 megapíxeles frente a los 2 megapíxeles del modelo anterior. También hay diferencias en la compatibilidad Bluetooth ya que el nuevo modelo ya es compatible con la versión 5 mientras que el anterior se quedaba en la 4.2.

Amazon Fire HD 10 2021: Mirando con lupa

Pero mirando con lupa hay factores importantes a tener en cuenta que no deben pasar desapercibidos. Uno es que la pantalla de este nuevo modelo ha sido fabricada con un cristal de silicato de aluminio reforzado que le otorga una resistencia muy alta (según Amazon 1,7 veces más resistente que el último iPad de 10,2 pulgadas de Apple). Otro factor interesante es el del tamaño, este dispositivo es algo más fino (9,2 frente a 9,8n milímetros) y menos alto (247 frente a 262 milímetros) y consigue una relación entre pantalla y chasis de un 72,1% frente al 71 de su antecesor.

En cuanto a la batería, que es otro elemento importante para un dispositivo de estas características, no hemos encontrado especificaciones técnicas pero por las afirmaciones de Amazon la duración de la batería es de 12 horas, que es la misma que anunciaba para el anterior modelo. En resumen no se trata ni mucho menos de una revolución pero hay detalles como el de la resistencia de la pantalla o la ligereza que sí pueden ser decisivos para la compra.

Metidos de lleno en la prueba la primera impresión de este Fire HD 10 es que su aspecto y construcción es similar al del resto de modelos de Amazon con un armazón de plástico de calidad suficiente y unos biseles bastante gruesos (aunque como hemos visto han mejorado con respecto a la generación anterior). En la caja encontraremos solamente un cable y el cargador además de un set de instrucciones básicas para ponerlo en funcionamiento.

Ligereza

El tablet es extremadamente ligero y es fácil de transportar con una sola mano. El plástico es lo suficientemente rugoso como para que el dispositivo no se nos resbale de entre las manos. La construcción no es excepcional y se puede notar que la carcasa cede un poco o algún ligero crujido al apretar el dispositivo ligeramente con las manos. Pero hay que tener en cuenta de que se trata de un tablet con un precio rompedor. Simplemente por 150 euros no hay tablets con acabados y materiales superiores a los del Fire HD 10.

Una vez encendido no sabemos si será subjetivo pero la pantalla nos ha parecido que tenía más brillo y era menos susceptible a los reflejos que otros modelos de la marca. Quizás el nuevo cristal reforzado haya contribuido a este punto. Sin embargo sigue reflejando más que otros modelos de la competencia y es complicado obtener una buena visualización a pleno sol. Es una pantalla que tiene una buena calidad pero con algunas flaquezas como al del contraste, pero en condiciones normales (luz artificial no directa y tenue) la representación de los colores y la respuesta de la pantalla son muy buenas.

Hemos realizado pruebas con distintos contenidos de vídeo tanto online como almacenados en la memoria del dispositivo y no hemos notado ningún defecto de reproducción ni retraso por lo que parece un tablet multimedia ideal en estas condiciones. El sonido, como es de esperar, no es demasiado bueno pero eso es una circunstancia que comparten todas las tablet de este tamaño por el escaso espacio para disponer los altavoces.

Rendimiento

En cuanto al rendimiento hemos realizado pruebas con algunos juegos y aplicaciones que podrían poner en dificultades al hardware del Fire HD 10 pero no hemos conseguido buscarle las cosquillas. También hay que tener en cuenta que el acceso a las aplicaciones es limitado ya que solamente podemos instalar las que se encuentran en la tienda de apps de la propia Amazon que seguramente se ha preocupado de que el rendimiento de todas ellas sea bueno, sobre todo si tenemos en cuenta de que se trata de su tablet más potente.

La diferencia entre los 2Gb de memoria del Fire HD 8 o el 10 de la anterior generación y los 3 de los que dispone esta nueva Fire se pueden notar algo en las aplicaciones más exigentes como las de reproducción de vídeo aunque en la mayoría de las que se utilizan habitualmente (navegación web, correo…) no hay tanta diferencia. Una vez más la mejora se ha enfocado a proporcionar una mejor experiencia multimedia aunque no se ha actualizado el chipset ni el procesador así que la diferencia como decimos es pequeña.

Normalmente la cámara no es un factor diferencial a la hora de elegir un tablet, sobre todo si tenemos en cuenta el rango de precio. Aún así los 5 megapixeles de esta nueva versión son una mejora importante con respecto a la cámara del modelo anterior y se nota en las fotos que hemos realizado de prueba. Aún así estas tomas tienen una calidad algo justa si la comparamos con la que podemos conseguir con un teléfono móvil de categoría similar.

Una de las características más sobresalientes de las que disponía el anterior Fire HD 10 era la duración de la batería. En todos los test que hemos consultado hemos visto que el tablet ofrecía una autonomía mayor de la declarada, algo que no suele ser habitual. Incluso algunos test aseguraban que la llegaba a duplicar y podía aguantar hasta 24 horas. En nuestros test del nuevo Fire HD 10 lo cierto es que la duración de la batería también ha superado con creces las 12 horas declaradas incluso con reproducción de vídeo.

Conclusiones

Con esta actualización de su Fire HD 10 Amazon ha retocado algunas especificaciones de su tablet más potente aunque estos cambios lo cierto es que parecen quedarse algo cortos para una actualización dos años después. En lo que sí sigue acertando de pleno Amazon es en la filosofía del producto que ofrece unas prestaciones y una calidad por encima de lo que se puede esperar de un dispositivo de ese precio y con esas características.

Quizás los dos puntos más interesantes que se han mejorado es la nueva pantalla más resistente, por lo que se puede convertir en un tablet atractivo para un uso escolar o en otros entornos «difíciles», y en el aumento de memoria que si bien no supone una mejora espectacular sí que sube el rendimiento. Lo que sigue siendo un hándicap es la no presencia de la tienda de aplicaciones y el ecosistema de utilidades de Google pero la verdad es que por 150 euros muy difícil encontrar un tablet comparable en el mercado.