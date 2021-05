Kobo Elipsa, análisis: no es solo un eReader

Se podrían dividir a los lectores en dos grupos, los que preservan sus libros de cualquier cambio, modificación o inclemencia y los que necesitan plasmar cada pensamiento que les viene a la mente cada vez que leen un libro. Los segundos estaban faltos de un eReader que verdaderamente les permitiera capturar sus ideas al vuelo. Su búsqueda ha terminado con el Kobo Elipsa, podrán hacer todo esto y mucho más.

En Rakuten ha desarrollado un eReader que está pensado para aquellas personas a los que el formato tradicional se les quedaba corto, ya que hasta ahora las anotaciones que se permitía hacer, tanto en los dispositivos Kobo como en los Kindle, únicamente contemplaban subrayar conceptos y añadir notas con un teclado táctil. Estas notas aparecían si pulsábamos sobre la palabra o la frase resaltada, pero esto en algunas ocasiones podía ser insuficiente. Kobo Elipsa es lo más parecido al papel que podemos encontrar en el mercado, ya que puede escribirse sobre él sin ningún límite. Según nos comenta Fabian Gumuco, director de Rakuten para el sur de Europa, cuando empezó el confinamiento vieron que muchos usuarios echaban de menos poder escribir sobre sus eReaders como lo hacían en un libro en papel y decidieron abarcar ese sector del mercado que estaba vacío.

Diseño

El Kobo Elipsa tiene una pantalla de tinta electrónica modelo Carta 1200 es de 10,3 pulgadas y antireflejante. Incorpora la opción de brillo ajustable ConfortLight para poder leer en condiciones de poca iluminación y tiene un almacenamiento de 32 GB.

Este dispositivo mide 19,3 x 22,75 x 0,7 cm y pesa 383 gramos. Destacan sus dimensiones frente a otros eReaders tradicionales, además este dispositivo incluye un marco que en uno de sus lados mide casi tres centímetros. Este marco tan abultado puede ser útil si utilizamos el Kobo Elipsa para escribir y lo ponemos en horizontal. Por otro lado el peso también es algo elevado frente a lo que estamos acostumbrados a utilizar, puede hacerse algo pesado sostenerlo durante mucho tiempo, por ejemplo si estamos leyendo tumbados, pero hay que tener en cuenta que es un dispositivo que está pensando para aquellas personas que les gusta escribir en los libros por lo que su usabilidad está dirigida a utilizarlos sentados y sobre una superficie.

Para escribir en el eReader necesitaremos el Kobo Stylus, solo funciona este lápiz con la tableta. Es muy cómodo de utilizar y viene con dos botones cerca de la punta, uno sirve para utilizar un puntero más grueso y el botón superior para borrar lo que queramos. Normalmente este tipo de dispositivos de escritura vienen con una parte imantada, tanto en el lápiz como en uno de los bordes del dispositivo de forma que podamos dejarlo fácilmente juntos y no se nos pierda el lápiz.

En este caso, para que ambos elementos queden guardados juntos necesitaríamos comprar también la SleepCover que viene con un soporte para el Stylus que además está imantada. Además esta SleepCover nos puede servir de atril para poder escribir en el eReader de una forma más cómoda que apoyada en plano sobre la mesa.

¿Qué podemos hacer con el Kobo Elipsa?

Como ya hemos comentado Kobo Elipsa nos ofrece muchas funciones que el resto de los eReaders. En la pantalla de inicio nada más iniciar el eReader, si no lo hemos dejado en reposo mientras leíamos o escribíamos alguna libreta, podremos ver los libros que tenemos guardado en el Kobo Elipsa y que porcentaje llevamos de cada uno. La lectura puede configurarse con múltiples parámetros, por ejemplo que queremos ver en los encabezados o los pies de página, si queremos ver el progreso en número de páginas, porcentaje o tiempo de lectura. Si preferimos el modo oscuro para leer o donde queremos los controles de pantalla.

Cuando abrimos un libro, además de poder editar el tamaño de letra o acceder a las estadísticas de lectura. Lo más importante es que con el Kobo Stylus podremos hacer cualquier anotación o subrayado, de nuestra propia mano. Ya sea en los bordos de página o en el propio texto.

También nos da la opción clásica de subrayar palabras simplemente con el dedo, buscar su significado o hacer anotaciones con el teclado.

Otra opción muy interesante es que si vinculamos el Kobo Elipsa con nuestra cuenta de Pocket podemos leer ahí mismo los artículos, de una manera muchísimo más cómoda que desde una pantalla. Es una pena que no se puedan hacer ningún tipo de anotación en estos artículos ya que también sería muy útil. Lo que si nos permite es archivarlos, marcarlos como favoritos o eliminarlos cuando hemos terminado de leerlos.

Así funcionan las libretas

Kobo Elipsa no solo permite hacer anotaciones en los libros que carguemos, también podemos crear nuestras propias libretas. Existe la posibilidad de crear dos tipos de libretas: básica, que sería en la que podemos crear anotaciones de nuestro puño y letra y quedaría tal cual y las avanzadas, en esta la escritura se transforma a tipográfica y además podemos añadir distintos elementos como diagramas, dibujos o anotaciones caligráficas.

Todas estas libretas son almacenables tanto en el propio eReader como en una cuenta de Dropbox. En caso de que no contemos con una cuenta de Dropbox, o no queramos, podremos pasarlos fácilmente a nuestro ordenador mediante el cable USB-C que incluye el eReader. Para exportar una libreta mediante el cable USB-C debemos primero indicar que queremos exportarla antes de conectar el cable, porque mientras que Kobo Elipsa está conectado al ordenador no podemos utilizarlo, se queda en pantalla de carga y no podemos utilizar el dispositivo. También recomienda expulsarlo del ordenador antes de desenchufar el cable.

Cuando exportamos una libreta avanzada se hace en formato .doc de forma que después es editable en Word. En el archivo de Word podremos cambiar el texto como en cualquier archivo del programa. Las imágenes que hayamos creado en la libreta se quedan salvadas como imágenes, los diagramas o esquemas quedan guardados como figuras o cuadros de texto por lo que también son perfectamente modificables en el ordenador. Si hemos insertado texto en freeform también se queda pasado como texto en el documento.

Por el contrario, las libretas básicas solo se pueden salvar como PNG, JPEG o en formato PDF que no permiten edición.

En cuanto a los libros, solo podremos consultar las anotaciones que hayamos hecho en el propio Kobo Elipsa, no pueden transmitirse al ordenador o fuera del eReader.

Para comprar un ebook podemos hacerlo directamente desde el dispositivo, tendremos acceso a los millones de ebooks dentro del catálogo de Rakuten.

Conclusiones

Pertenezco al otro grupo, soy de esas personas que les gusta conservar un libro tal y como llegó a sus manos, pintar, subrayar un libro, sobre todo una novela, me parece un acto violento. Pero mira, sobre en una pantalla de tinta electrónica no me parece tan grave, de hecho me da bastante igual, incluso puedo verle la utilidad. Por mi parte me parece mucho más útil en libros formativos o ensayísticos.

Poder crear este tipo de libretas y la gran facilidad para exportarlas al ordenador para después editarlas me ha parecido bastante útil. También soy de las que necesitan garabatear para pensar, lo que pasa por mi mano me llega antes al cerebro, pero tengo una letra bastante desastrosa y convertirla tan fácilmente en caracteres me parece mágico.

Eso sí, para poder disfrutar de la Kobo Elipsa en todo su esplendor necesitaremos de sus dos accesorios, el Kobo Stylus y la Sleep Cover, lo que nos supondrá una inversión de 400 euros. Si estás buscando un ebook que te sirva también para estudiar y deshacerte de cuadernos y PostIt esta es una buena inversión a tener en cuenta.