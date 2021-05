Durante los últimos años, Have I Been Pwned ha demostrado ser una forma valiosa de determinar si su dirección de correo electrónico está conectada a las cada vez más presentes violaciones y filtraciones de bases de datos. Pese a haber funcionado de manera autónoma durante años, y tras algún proceso de adquisición fallido, parece que la web contará ahora con la ayuda de nada menos que el FBI.

Así lo ha adelantado Troy Hunt, creador y principal encargado de este sitio web, con el anuncio de la nueva asociación con la agencia federal de los Estados Unidos, explicando que de hecho fue esta misma la que se acercó para preguntar si hay existía manera de proporcionar a «una vía para introducir contraseñas comprometidas en Have I Been Pwned y sacarlas a la luz a través de la función Pwned Passwords«.

I’m very happy to announce that @haveibeenpwned’s Pwned Passwords is now open source under the @dotnetfdn. Now we’ve got some work to do: building an ingestion pipeline for new passwords provided by the @FBI on an ongoing basis. This is super cool 😎 https://t.co/iM17zemmwE

— Troy Hunt (@troyhunt) May 27, 2021