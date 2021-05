El Samsung Galaxy A03s se perfila como un nuevo smartphone económico con el que el gigante surcoreano quiere llegar a cualquier usuario, incluso a aquellos que tengan un presupuesto más ajustado, y que dejan afinar al máximo la compra de su nuevo smartphone. Este terminal quedaría por encima del Galaxy A02.

Hasta ahora la información que teníamos sobre el Samsung Galaxy A03s era bastante escueta, pero gracias a 91mobiles tenemos un vídeo muy completo que recoge el diseño conceptual de este nuevo terminal, e incluye también algunas de sus especificaciones más importantes.

A nivel externo, el Samsung Galaxy A03s adopta un diseño que se ha convertido en todo un clásico dentro del sector smartphone, ya que utiliza un formato todo pantalla con unos bordes considerables y una muesca superior en forma de gota de agua, donde se integra la cámara frontal, que es de 5 MP, según la fuente.

Si nos fijamos en la parte trasera, vemos una isleta rectangular que recoge una configuración de tres cámaras, además de un flash LED. Esas tres cámaras se dividen en una principal de 13 MP y dos lentes de 2 MP. Dado que se trata de un smartphone económico, lo más seguro es que esas dos cámaras adicionales trabajen como sensor de profundidad y como unidad macro.

No hay ni rastro del lector de huellas dactilares en la parte trasera, pero esto no quiere decir que el Samsung Galaxy A03s no vaya a contar con dicho componente. Por lo que podemos ver en el vídeo, parece que este vendrá integrado en el lateral, algo que se ha convertido en una tendencia común en aquellos smartphones en los que, al no contar con un panel OLED, no es posible integrar el lector en la pantalla.

Posibles especificaciones del Samsung Galaxy A03s

Pantalla de 6,5 pulgadas con muesca en forma de gota de agua, panel IPS y resolución de 1.600 x 720 píxeles.

con muesca en forma de gota de agua, panel IPS y resolución de 1.600 x 720 píxeles. SoC Snapdragon o MediaTek sin concretar, con CPU de ocho núcleos.

sin concretar, con CPU de ocho núcleos. 3 GB-4 GB de memoria RAM.

de memoria RAM. 32 GB-64 GB de capacidad de almacenamiento ampliable mediante tarjeta microSD.

de capacidad de almacenamiento ampliable mediante tarjeta microSD. Tres cámaras traseras de 13 MP (principal), 2 MP (macro) y 2 MP (sensor de profundidad).

Cámara frontal de 5 MP.

Lector de huellas dactilares en el lateral.

Chasis en policarbonato (plástico), con unas dimensiones estimadas de 166,6 x 75,9 x 9,1 mm.

Android 11 como sistema operativo con la capa One UI 3.1.

Batería de 5.000 mAh compatible con recarga rápida de 15 vatios.

Conector USB Type-C.

Wi-Fi N y Bluetooth 4.2.

Todavía no conocemos la fecha de lanzamiento oficial ni el precio definitivo del Samsung Galaxy A03s, pero parece que su llegada podría estar bastante cerca, y que no superará los 120 euros, una cifra bastante razonable teniendo en cuenta todo lo que ofrece. No obstante, es importante tener en cuenta que ese sería el precio del modelo con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de capacidad de almacenamiento, y que la versión con 4 GB de RAM y 64 GB de capacidad de almacenamiento podría costar unos 150 euros.

En el vídeo adjunto podéis ver el Samsung Galaxy A03s con todo lujo de detalles.