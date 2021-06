Si hablamos de Prosus, es posible que no te resulte familiar, mientras que Stack Overflow es, sin duda, uno de los servicios más veteranos y reconocidos de Internet. Activo en Internet desde 2008, es desde su origen, probablemente junto con Github, la web más visitada por programadores que tienen dudas sobre código. Con los años, la popularidad de Stack Overflow se ha extendido tanto que ya es posible encontrar consultas relacionadas con prácticamente todo lo que puedas imaginar, siempre que tenga que ver con algún lenguaje de programación, de marcado, etcétera.

Prosus, por su parte, es una gestora de activos que, en los últimos tiempos, se ha convertido en uno de los principales inversores en empresas y grupos tecnológicos. Un ejemplo de ello es su participación accionarial en Tencent, el gigante tecnológico chino,, con una posición de 200.000 millones de dólares, que le dan una participación de cerca del 30%. También cuenta con participación en Mail.ru, Udemy, Codecademy, Delivery Hero, iFood, OLX, Takealot.com y otras. Prosus es, a su vez, propiedad del grupo sudafricano Naspers Ltd.

Para la adquisición de Stack Overflow, que ha sido anunciada por Prosus, el grupo ha hecho un desembolso de 1,800 millones de dólares, y plantea algunas dudas sobre el futuro del servicio. Y es que a diferencia de otras inversiones, como todas las mencionadas anteriormente y que tienen claras vías de monetización, Stack Overflow no parece, al menos a primera vista, una inversión tan rentable.

Esto, claro, ha suscitado las dudas de los usuarios de Stack Overflow, que se preguntan qué cambios se producirán a raíz de la adquisición. No obstante, y en una llamada a la tranquilidad, Joel Spolsky, uno de los creadores del servicio, ha afirmado que la comunidad no debe temer cambios. Prosus es una inversora y un holding, por lo que en palabras de Spolsky Stack Overflow seguirá operando exactamente del mismo modo en que lo ha hecho hasta ahora. El único cambio será identificarse como subsidiaria y/o parte del grupo Prosus, pero su modelo de negocio no debería experimentar cambio alguno. Esperemos que así sea no solo a corto, sino también a medio y a largo plazo.

¿Y en qué consiste el modelo de negocio de Stack Overflow? Principalmente se basa en la publicidad. Dado el perfil de usuario medio del servicio, muchas empresas recurren al mismo para publicar anuncios de búsqueda de profesionales. Otro punto fuerte, en lo referido a monetización es su servicio de colaboración en grupo Stack Overflow for Teams, que según varias voces sería el principal interés de Prosus y, por lo tanto, la razón por la que habría llevado a cabo esta operación.